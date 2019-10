Ce faci atunci cand trebuie sa alegi un cadou pentru cineva care le are pe toate? #Interviu

Gift Concierge

Au trecut 12 ani de cand activati pe piata din Romania si 2 ani de cand ati deschis showroom-ul MyMan. Dupa tot acest timp, ce puteti spune despre conceptele de cadouri de lux si gift concierge si felul in care romanii au primit aceste servicii?

Unde este disponibil serviciul?

Cum functioneaza? Cum se intampla procesul de selectare a unui cadou cu un gift concierge de la MyMan?

Ce ne puteti spune despre cum se cumpara cadouri de lux in zona business? Cine sunt clientii aici? Din ce industrii?

Ce tipuri de cadouri de lux poate recomanda un gift concierge My Man?

Cine este clientela care apeleaza la serviciile de gift concierge MyMan?

Si care sunt nevoile lor, de cele mai multe ori? De ce aleg sa apeleze la un gift concierge?

Sunt romanii pregatiti financiar pentru serviciile de gift concierge si cadourile de lux?

Unii sunt reticenti sa apeleze la serviciile de gift concierge pentru ca simt ca "triseaza", intr-un fel, pentru ca nu aleg chiar ei cadoul. Ce parere aveti?

Care este cea mai grea misiune pe care ati avut-o in calitate de gift concierge? Care a fost cea mai dificila solicitare, pana acum?

De ceva timp, in Romania exista serviciul de Gift Concierge pentru cadouri de lux.Mai exact, un serviciu care ii ajuta pe cei care vor sa aleaga un cadou deosebit, dar nu stiu exact ce sa cumpere si nici nu au timp sa investeasca in cautarea cadoului.Pentru a intelege mai bine acest serviciu, am stat de vorba cu Elena Miu, primul gift concierge din Romania si owner al magazinului de cadouri de lux My Man , de la care am aflat cum este sa ai aceasta meserie si pentru cine poate fi de folos serviciul.Da, au trecut deja 12 ani frumosi, dar si grei. A fost o provocare sa inovam in piata din Romania, sa obisnuim clientii cu acest concept nou. Conceptul de cadouri de lux, sub aceasta forma pe care am dezvoltat-o in ani si ani de teste, a ajuns la o forma rafinata acum, dar si destul de nisata.Deschiderea showroom-ului fizic a fost o consecinta naturala si oarecum asteptata de clienti.Faptul ca acum ei pot veni sa vada produsele si sa le cumpere pe loc, este un plus atat pentru noi, cat si pentru clienti, care au primit deschisi serviciul de Gift Concierge cu care magazinul a venit la pachet.Faptul ca pot avea o discutie fata in fata cu un cunoscator care este acolo pentru orice sfat, intrebare sau indoiala ii face sa se deschida, treptat. Cu totii avem nevoie de o indrumare, uneori, si am observat ca vine ca o usurare pentru ei cand vad ca in magazinul de cadouri este cineva care cunoaste bine toate produsele si ar putea sa le spuna ce ar fi potrivit pentru ocazia lor.Serviciul de gift concierge, in alte tari, este de obicei disponibil telefonic si in magazin, daca doreste clientul.In cazul My Man, am abordat lucrurile ceva mai personal, punand la dispozitie serviciul in magazin. De mai bine de 2 ani, ne-am facut "cuibul" la parterul unei vile, un loc primitor unde sunt expuse toate produsele care sunt prezente pe www.my-man.ro si care se potriveste cu tematica mai vintage a magazinului.Clientii de regula ne gasesc pe internet sau au auzit de noi din recomandarile altor clienti de-ai nostri si vin sa se convinga ca produsele sunt intr-adevar asa cum apar pe internet.Cred ca putem spune ca, in cazul serviciului de Gift Concierge, promovarea se face, in mare parte, prin word-of-mouth. De aceea, este esential sa oferi serviciul impecabil fiecarui client.Unii clienti stiu din start ce doresc, altii vor sa aleaga la fata locului. In functie de cateva caracteristici ale sarbatoritului, facem sugestii de cadou care sa se potriveasca si cu bugetul alocat. Procesul se desfasoara in felul urmator:Atunci cand clientul cunoaste bine persoana careia ii va face cadoul, ii adresam mai multe intrebari despre sarbatorit, despre pasiunile lui, despre genul de mobilier pe care il are la birou si/sau acasa si, in functie de acestea, facem recomandarile de cadouri care s-ar potrivi.Daca clientul nu il cunoaste prea bine pe sarbatorit si nu stie ce ii place, ce pasiuni are, recomandam cadouri care ne-au dovedit, in timp, ca se potrivesc si celor mai pretentiosi.Implicarea unui gift concierge rezida, in primul rand, in faptul ca isi cunoaste foarte bine produsele, detaliile tehnice ale acestora, precum si partea de mesaj pe care o poate transmite cadoul.Spre exemplu, mai toate produsele MyMan au o poveste in spate, un detaliu semnificativ care pune produsul intr-o alta lumina. De multe ori, clientii vin cu o idee, dar nu foarte bine setata si atunci intervenim noi, dandu-le o "mana de ajutor" si legand nevoia si bugetul lor cu produsele si povestile potrivite.Multi dintre clientii care cauta cadouri de lux spun ca au simtit nevoia unui magazin tip one-stop-shop, unde sa gaseasca varietate de cadouri, consultanta, impachetare si indrumare in scrierea unui mesaj dedicat, personalizat, in linie cu ceea ce se ofera.Pe scurt, clientul nu mai vrea sa mai piarda timp in trafic, prin alte magazine, ca sa impacheteze cadoul sau sa caute o felicitare potrivita. Spre exemplu, impachetarea cadourilor la My Man este in ton cu produsele - pungile oferite pentru cadourile cumparate si felicitarile disponibile se gasesc doar la My Man.Ca o concluzie, putem spune ca storytelling-ul este o arta si ai nevoie de un om de storytelling intr-un magazin de cadouri de lux, daca chiar vrei sa faci, intr-un fel diferenta in aceasta piata a cadourilor de lux.In zona corporate s-a cautat mereu factorul unicitate, deosebit, altfel. Atunci cand vrei sa cumperi un cadou unui partener de business sau vrei sa oferi un cadou unui manager, misiunea devine mai grea, pentru ca vorbesti de oameni care, de obicei, au ce le trebuie. Cauti mai putin cadouri utile, si mai mult cadouri aparte.O strategie buna in zona aceasta este sa ai oferta de produse care atrag atentia, care au un raport calitate-pret bun, atent selectionate, pentru ca oamenii din aceasta zona au deja ochiul format pentru astfel de produse.Aici, lucrurile au mers bine la My Man - pentru ca avem si serviciul de Gift Concierge, dar si produse de import care sa iasa din paleta clasica de cadouri, prin design, poveste si raritate. Suntem importatori unici pentru 90% dintre produsele noastre, de peste 10 ani deja. Restul cadourilor le producem in Romania, iar lucrurile prind contur, clientii sunt incantati.Pana acum am oferit cu succes servicii de Gift Concierge unor importante companii din domeniul pharma, asigurarilor, finante, real estate, industria usoara si grea, cat si unor companii de stat.Pentru zona de real estate putem spune cu mandrie ca sunt cateva vile frumoase din Bucuresti si imprejurimi, care sunt pline de decoratiunile noastre.De exemplu, pentru o vila de pe malul lacului snagov, am livrat o selectie importanta de decoratiuni nautice, in tema cu locul in care se afla vila.Aici, totul porneste de la magazinul pentru care ofera serviciile de Gift Concierge si produsele pe care le are la dispozitie. In cazul My-Man, am ales o gama de produse de bun-gust, dar si functionala. Am cautat sa mizam pe cadouri trainice, care sa reziste in timp.Am observat ca in zona cadurilor de lux merge bine zona vintage, arta, retro, produse care completeaza nevoia de frumos, de tihna, nevoia de conectare cu pasiunile noastre pe care in graba zilelor noastre uitam sa le mai "ascultam".Din experienta de pana acum, putem spune ca statuetele din rasina si bronz reprezinta una dintre cele mai apreciate si solicitate categorii de cadouri, apoi seturile de sah care in acelasi timp, pot reprezenta adevarate piese de decor (dincolo de partea de buna dispozitie pe care o ofera), ceasurile de birou sunt, de asemenea, cadouri foarte apreciate.In ultima vreme, am largit putin aria cadourilor, mergand si catre partea eco-friendly, pentru clientii cu astfel de afinitati, din aceasta categorie facand parte produsele realizate din cork (pluta): genti, portofele, bratari, produse care, spre bucuria noastra, au fost foarte bine primite si apreciate.Avem o clientela diversa. Un profil succint ar fi: persoane civilizate, cu un venit mediu spre mare, mult bun simt, in cautare de frumos.Ca proportie, doamnele au intaietate, ele sunt, de regula, cele care sunt desemnate fie de colegii de munca, fie de familie, sa aleaga cadoul pentru sarbatorit.Iar intervalul de varsta 25-45 de ani este cel mai pregnant, asa ca oricat de moderni sau hightech sunt, un cadou clasic completeaza perfect orice interior.Avand decoratiuni si mici obiecte de mobilier pentru casa sau birou, multi clienti isi cumpara pentru propria placere, pentru propriul camin un obiect de decor care tine fie de o pasiune, fie de o completare inedita a spatiului de acasa sau a biroului.In practica de zi cu zi, ne intalnim frecvent cu doleanta "dorim un cadou pentru cineva care le are pe toate". Chiar si in aceste cazuri, am reusit sa gasim mai de fiecare data solutii, poate doar in cateva situatii nu s-au potrivit cadourile noastre pe personalitatea sarbatoritului.Apoi, mai sunt cei care nu stiu cat de potrivit e un anumit cadou pentru ocazia pe care o au - care este cadoul potrivit, spre exemplu, pentru o zi de nume, un sef in varsta sau pentru aniversarea anilor de casnicie a nasilor.Lipsa timpului este, iarasi, un factor important in luarea unei decizii si atunci intervenim noi.Credem ca da. Clientii au mereu in vedere raportul calitate-pret. Nu putem oferi, totusi, o statistica, dar din observatiile noastre, clientii sunt orientati catre calitate si sunt constienti ca acest atribut are niste costuri mai ridicate.Oamenilor, in general, le e teama sa nu cada in capcana cadourilor generice. Nu este nicio rusine sa ceri ajutorul atunci cand vrei sa alegi un cadou, ba mai mult, arata faptul ca iti pasa. Nu toti oamenii pot alege cadoul ideal, mai ales cand sunt presati de timp. Ce face un Gift Concierge este sa faciliteze acest proces si sa pastreze, in acelasi timp, partea de suflet a cadoului.In cazul magazinului My Man online, informatiile pe care le punem pe site, in descrierea fiecarui produs usureaza, cumva, alegerea cadoului.Spre exemplu, pentru unele dintre statuetele din rasina si bronz avem descrieri ce tin de zona mitologiei, fiind reprezentari ale unor zeitati, personaje mitice, ale caror caracteristici, transpuse in zilele noastre, se pot constitui in cadouri memorabile: unui barbat intreprinzator, curajos ii putem sugera statueta atlas, unui iubitor de filosofie, socrate sau Platon s.a.m.d.Asadar, parte din clienti isi pot face deja o idee ce cadou poate fi potrivit, iar ajutorul nostru vine ca o completare in acest sens.Indiferent de provocarile aparute, ne-am straduit sa le rezolvam cat mai bine cu putinta.Pratic, nu lasam clientii sa plece nemultumiti de la noi, indiferent ca vin in magazin sau cumpara de pe site. Ne straduim ca experienta cumpararii de la My Man sa fie una speciala, care sa creeze dependenta.Ne plac si clientii pretentiosi, pentru ca atunci cand reusim sa le oferim o solutie si cumpara cadouri de la My Man, o data ce i-am "cucerit", devin clientii nostri fideli.Ne plac provocarile si pentru viitor, ne dorim sa gasim solutii pentru toti clientii care ne trec pragul si asteptam si cele mai dificile solicitari in continuare cu deschidere si zambetul pe buze!