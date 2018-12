Ai de organizat un eveniment pentru firma ta in 2019? Trebuie sa cunosti cateva aspecte!

Specialistii Europoint Travel dezvaluie secretele din spatele unui eveniment de succes. Acestia au la activ peste 350 deorganizate.In cei 21 de ani de activitate, colaborand cu branduri importante din tara, precum Banca Transilvania, Farmexpert, Zanofi Aventis sau Omniasig, acestia au reusit sa obtina expertiza necesara si sa organizeze evenimente de succes cu usurinta si multa placere.", spun cei de la Europoint Travel.Aspectele despre care am mentionat in titlu, sunt urmatoarele:Daca esti foarte ocupat, nu te gandi sa organizezi evenimentul de unul singur. Indiferent de marimea si de tipul acestuia. Pentru a avea succes e nevoie de timp, atentie la detalii, coordonarea unei echipe si nu in ultimul rand gestionarea unui buget pe care tu s-ar putea sa-l depasesti sau nici macar sa ti-l impui.Asta trebuie sa fie litera de lege. Vrei ca invitatii sa te tina minte tot anul? Atunci trebuie sa le oferi ceva ce nu au mai vazut! Fie ca e vorba de tema evenimentului sau muzica, trebuie sa le ai in plan si sa le pui in aplicare. Fa-i sa zica WOW!Daca ai de gand sa pui la cale un teambuilding sau un eveniment pentru lansarea unui produs, imediat cum ai prins ideea, contacteaza echipa care se va ocupa de organizarea acestuia. Nu amana pana in ultimul moment. Timpul inseamna bani! Stiai asta deja.Ofera-le celor care se ocupa de eveniment toate detaliile necesare. Ce iti doresti si ce nu iti doresti! Care este subiectul evenimentului. Ce tip de invitati ai si desigur, care este bugetul. Acest aspect este benefic atat pentru tine cat si pentru organizatori. Nu te vor contacta zilnic pentru a afla detalii. Brief-ul este foarte important!Daca ai pornit cu o echipa de organizatori, lasa-i sa-si faca treaba si nu-i stresa in fiecare zi cu intrebari si propuneri, cum ca e mai bine ca tine sau ca asa ai auzit in stanga si in dreapta. Ii platesti pentru a face asta, pentru a veni cu ideile lor si a le pune in practica. Relaxeaza-te!Pretentios sau casual, Europoint Travel iti transforma evenimentul mult visat in realitate. Un eveniment de care se vor bucura angajatii, tu si ceilalti invitati.Din experienta, acestia spun ca evenimentele de sfarsit de an ale companiilor sunt cele mai interesante si frumoase. Atunci oamenii sunt sinceri, destinsi, cu gandul la sarbatoare si se distreaza!Ideile indraznete, creativitatea, o doza mica de nebunie si oameni care fac ceea ce fac din pasiune, aceasta este reteta unui eveniment de succes! Un eveniment despre care se va vorbi pentru mult timp.Asadar, daca ai in plan un eveniment, inspira-te de la cei mai buni.