Cabina foto, o afacere fara batai de cap

In primul rand, vei avea nevoie de un aparat de fotografiat cu telecomanda si trepied. Gasesti variante pentru toate buzunarele la toti producatorii de pe piata. O solutie si mai ieftina ar fi folosirea unui telefon sau a unei tablete sau chiar a unui aparat Polaroid. Este un start destul de convenabil din punct de vedere financiar. Cea mai costisitoare optiune este cea a unei cabine foto profesionale, special conceputa pentru evenimente.Va trebui sa achizitionezi lumini, blitzuri, dar si o imprimanta performanta. Pentru a face o impresie si mai buna, poti cumpara un laminator , aparat deloc costisitor. Cu ajutorul lui vei plastifia pozele, iar efectul va fi spectaculos.Cabina foto trebuie amplasata cat mai aproape de "actiune", astfel incat invitatii sa te gaseasca repede. Te poti folosi si de un separeu pentru ca cei care vin sa-si faca pozele sa se simta cat mai in largul lor. Vor fi mai veseli si dezinhibati, daca vor sti ca nu sunt priviti de toata lumea.Vei avea nevoie si de un fundal. Un perete fals intr-o singura culoare va merge perfect. Il poti decora cu diferite teme, in functie de petrecerea la care participi. Daca nu ai de gand sa investesti in asa ceva, te poti folosi si de peretii localului in care are loc evenimentul. Va trebui sa te orientezi insa spre un decor cat mai spectaculos.Din inventarul tau nu trebuie sa lipseasca recuzitele (propsurile). Vor da un plus de originalitate, iar invitatii vor fi foarte incantati sa isi puna peruci, masti, mustati sau palarii vesele. Poti imprima si mesaje speciale pe cartoane decupate in tot felul de forme. Vei crea un cadru special pentru clientii tai, iar principalul tau scop este ca lumea sa se distreze.Acestea sunt informatiile de care ai nevoie pentru a-ti deschide propria cabina foto. Vei avea parte de o multime de satisfactii atat financiare, cat si sufletesti. Ce poate fi mai placut decat sa-i faci pe oameni sa se simta bine?