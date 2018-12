Tu cu ce te imbraci la petrecerea companiei? Iata cateva idei de rochii si tinute

Petrecerea de sarbatori de la birou este un moment in care poti sa atragi atentia prin tinuta, insa trebuie sa si respecti anumite reguli vestimentare.In sezonul in care paietele, tinutele metalizate si culorile vibrante sunt la putere, poate fi greu sa alegi un outfit potrivit pentru un mediu office.Andra Ergen, Manager Karen Millen Romania, ne vine in ajutor cu o serie de sugestii de tinute pentru petrecerile corporate din acest sezon. Recomandarile ei reprezinta echilibrul perfect intre un look profesional si unul stylish.Micuta rochie neagra si rochia tip sacou sunt doua dintre cele mai populare modele de rochii ale sezonului. Cele doua sunt foarte similare si totusi au cateva diferente majore: little black dress este caracterizata de un croi clasic, in timp ce rochia tuxedo are taieturi si accente contemporane.Ambele sunt potrivite pentru mediul office, asa ca sunt o alegere sigura pentru party-ul organizat de compania ta. Daca nu te poti decide intre cele doua tipuri de rochii, alege o piesa care se afla undeva la mijloc: o rochie neagra care iti urmeaza liniile corpului, cu un rever ce creaza impresia unei rochii tip sacou.Iarna este momentul ideal pentru a purta rochii maxi, iar o rochie maxi, tip camasa este tinuta smart casual ideala pentru o masa festiva cu partenerii de afaceri. Nu numai ca te vei simti confortabil si vei avea libertate de miscare, dar croiul fluid iti va da un plus de feminitate si eleganta.Sezonul acesta animal print-ul si-a facut loc si in garderoba office, asa ca nu te sfii sa il porti in contexte formale. Imprimeul tip zebra este ideal pentru persoanele mai timide, care nu vor sa se avante din prima inspre imprimeuri tip leopard sau ocelot.Accesorizeaza rochia cu o pereche de cizme peste genunchi si un plic elegant, pentru a da un aer de eleganta tinutei.Rosul este fara doar si poate o culoare festiva, asa ca se potriveste perfect in contextul petrecerilor de Sarbatori. Totusi, cand alegi sa porti o rochie rosie pentru petrecerea de la birou, ai grija ca croiul sa fie unul clasic, iar decolteul sa nu dezvaluie prea mult.O rochie pana la genunchi, care iti urmeaza liniile corpului si pune accent pe zona taliei cu ajutorul unei centuri este ideala pentru un eveniment corporate de Sarbatori. Adauga o pereche de pantofi cu toc tinutei si vei fi pregatita sa ciocnesti un pahar de sampanie in cinstea anului de munca ce a trecut.Daca rochiile nu sunt genul tau, poti alege sa porti o salopeta eleganta, cu detalii subtile, dar de efect. Pe langa aspectul elegant, un astfel de outfit are si avantajul de a fi foarte confortabil.Pentru un look ceva mai feminin, alege un model cu cordon in talie, care iti va pune silueta in evidenta. Fii sigura pe tine in aceasta tinuta si socializeaza cu toti colegii de birou la party-ul de Craciun.Sarbatorile de iarna sunt prilejul ideal pentru a purta tinute stralucitoare, iar party-ul de la birou nu face exceptie. Totusi, tine cont de locatie si atmosfera si alege piese elegante, cu o stralucire subtila.Un sacou intr-o culoare inchisa, cu aspect metalizat poate fi piesa care transforma un outfit banal intr-un outfit potrivit pentru un office party. Poarta-l peste o tinuta all black, pentru a-l face sa iasa in evidenta.Daca unicul eveniment corporate de sarbatori la care vei participa anul acesta este un schimb de cadouri de genul Secret Santa cu colegii de la lucru, atunci poti purta o tinuta casual, dar totusi chic.Tricoturile sunt vedeta sezonului rece, datorita confortului termic pe care il ofera, insa asta nu inseamna ca ele nu pot fi niste piese stylish. Poarta o rochie tricotata cu tiv peplum, care nu numai ca iti va da acel feeling cozy, caracteristic sarbatorilor de iarna, dar iti va si scoate in evidenta latura feminina.Evenimentul corporate la care participi in acest sezon este o gala organizata intr-o locatie eleganta? In cazul acesta te bucuri de ceva mai multa libertate in alegerea outfitului.Opteaza pentru materiale stralucitoare, care dau impresia de fluiditate. Alege o rochie eleganta si feminina, cu multe pliseuri si croi lejer. Detaliile precum tivul asimetric si volanele ii vor conferi tinutei un aspect contemporan.Daca ai nevoie de si mai multa inspiratie si idei pentru garderoba office pentru petreceri corporate, viziteaza intreaga colectie de sarbatori de la Karen Millen