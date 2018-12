Unde poti sa platesti parcarea direct de pe smartwatch, in Romania

Aceasta optiune este introdusa in premiera de Parkomatic. Acest brand nu se dezice nici de aceasta data de angajamentul de lider in domeniul Managementului Sistemelor de Parcare Automata.Parkomatic a introdus pentru prima data in Romania, optiunea platii contactless a taxei de parcare, direct de pe telefonul mobil. Plata contactless de pe smartphone se poate efectua in statiile de parcare automata instalate de catre companie.Iar acum, Parkomatic face inca un pas in fata in implementarea celor mai inovative solutii pentru a facilita plata parcarii.Plata taxei de parcare direct de pe Smartwatch reprezinta o inovatie in domeniul parcarilor automate. Noua optiune va asigura un plus de confort pentru posesorii de masini. De asemenea, va simplifica in mod considerabil procesul de plata si timpii de asteptare ai soferilor pentru a iesi din parcare.Plata taxei de parcare cu Smartwatch Garmin se efectueaza la casele automate echipate cu cititor de card bancar contactless. Astfel, nu necesita o infrastructura suplimentara, singura diferenta constand in faptul ca trebuie inrolat cardul pe aplicatia de pe smartwatch.Aceasta metoda de plata este disponibila pentru posesorii de carduri Visa BT de la Banca Transilvania.Pentru a folosi optiunea de plata Garmin Pay de pe Smartwatch, trebuie sa detineti un device de miscare compatibil cu Garmin Pay.Garmin Pay este disponibil pe 4 game de device-uri Garmin: Fenix 5 Plus, D2 Delta, Vivoactive 3 sau Forerunner 645. Tranzactiile efectuate prin Garmin Pay se pot vedea in aplicatia Garmin. Astfel ca, pentru a conecta cardul BTR in Garmin Pay, trebuie sa urmati cativa pasi.Daca detineti un card Visa BT si un smartwatatch compatibil cu Garmin Pay, primul pas consta in adaugarea cardului BT in Garmin Pay.Aceasta procedura este extrem de intuitiva si usor de realizat, si se face din aplicatia Garmin Connect. Se selecteaza Garmin Pay si optiunea "Creeaza portofel".Imediat ce ati creat portofelul, setati o parola si introduceti datele cardului dumneavoastra Visa BT. Sau, si mai simplu: puteti scana datele cardului folosind camera telefonului.Acceptati apoi Termenii si Conditiile de utilizare si activati optiunea de plata prin Garmin Pay. Puteti face acest lucru contactand un operator Banca Transilvania, prin call center, la numarul de telefon: 0264 30 80 28 / *8028.O data ce ati adaugat cardul BT in Garmin Pay, tot ce va mai ramane de facut este sa adaugati cardul BT si in device-ul Garmin.Din nou, procedura este foarte simpla si intuitiva. Pentru plata taxei de parcare direct de pe Smartwatch trebuie sa urmati doi pasi.Tineti apasat butonul de pe device-ul Garmin si introduceti codul de Securitate. Va atentionam ca acesta trebuie introdus o singura data in 24 de ore. Apropiati device-ul de terminalul contactless.Noua modalitate de plata a taxei de parcare, direct de pe Smartwatch, vine ca un raspuns al brandului Parkomatic la nevoia de dezvoltare urbana a Romaniei, datorata traficului intens.Aceasta este o solutie complexa si fiabila, care acopera o arie vasta de aplicabilitate.Poate fi implementata pentru proiecte de parcari pentru domeniul industrial, rezidential, comercial, office building, pentru spitale, gari, aeroporturi si parcari publice."Plata taxei de parcare direct de pe Smartwatch prezinta un interes ridicat in randul partenerilor nostri. Colaboram cu numerosi arhitecti, proiectanti si investitori, care urmaresc sa implementeze un astfel de sistem de parcare inteligenta integrat. Aceste sisteme de management al locurilor de parcare sunt recomandate pentru cladirile de birouri si centrele comerciale cu trafic intens", spun reprezentantii Parkomatic.Totodata, aceasta optiune de plata poate fi folosita si in parcarile publice inteligente, cu solutii de acces controlat. Solutia se adreseaza oraselor care aspira la calificativul de "Smart City".Aceste orase pot beneficia de la Parkomatic de solutii specializate si customizabile, care vor asigura un confort sporit pentru locuitori.Aceasta solutie de achitare a taxei de parcare este deja functionala pentru o serie de proiecte importante, printre care se numara: