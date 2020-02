The Wellbeing HUB, prima platforma din Romania dedicata calitatii vietii angajatilor

Solutii dezvoltate pe baze stiintifice

Burnout scazut, conflicte mai putine

Peste 100 de programe pentru starea de bine a angajatilor

Preventie, nutritie si sport - "Clinica Virtuala Wellbeing HUB" te pune in legatura cu medici cu specializari multiple: cardiologi, nutritionisti, dermatologi, endocrinologi, diabetologi, alergologi, kineto-terapeuti s.a, care conduc campanii de preventie si interventie pentru sanatatea si echilibrul organizatiei tale. Acestea raspund preocuparii de a identifica si dezvolta rutine noi in viata de zi cu zi, care sa te ajute sa-ti pastrezi corpul fizic in parametri biologici functionali.

Invatare si autodezvoltare - "Camera de terapie online"- psiho-terapeuti, psihiatri sau specialisti in parenting sunt disponibili pentru sedinte individuale online sau in workshop-uri de grup, care sa te ghideze intr-un proces de auto-cunoastere, pentru o mai buna gestionare a resurselor tale intelectuale, emotionale si spirituale. Poti deveni un parinte mai bun, intelegi universul copilului tau si gasesti rute de cooperare cu acesta.

Echilibrul viata personala-viata profesionala - "Spill-over pozitiv"- programele implementate in spatiul organizational sunt o sursa de revarsare pozitiva. Solutiile pe care organizatia le propune ca sprijin pentru preocuparile de la job sau de acasa devin o sursa de bunastare psihologica prin revarsarea pozitiva dinspre companie catre angajat.

Viziunea The Wellbeing HUB

The Wellbeing HUB iti ofera acces la un ecosistem ce reuneste, sub emblema unui centru de expertiza integrata, mai mult de 30 de specialisti si peste 100 de programe dedicate sanatatii fizice si psiho-emotionale a angajatilor si familiilor acestora.In premiera pentru piata locala, The Wellbeing HUB aduce o biblioteca de programe segmentate pe cele doua categorii de generatii care vor compune, in urmatorii 5 ani, mai mult de 75% din forta actuala de munca: Generatia X si Millenials. Compania care a dezvoltat platforma este prezenta cu birouri in Bucuresti, Cluj si Ramnicu Valcea.Programele sunt accesibile in proportie de 40% in formatul atelierelor experientiale si 60% printr-o platforma online, securizata la standard de telemedicina.Printr-o abordare completa, multi-disciplinara, proiectul aduce raspunsuri la provocarile majore din ultimii ani ale companiilor: absenteism si prezenteism, atragerea si loializarea talentelor, implicarea, dedicarea si extra-efortul angajatilor, programele de wellbeing fiind o platforma adecvata pentru activarea componentei de "caring" in relatia companii-angajat.Wellbeing-ul poate fi explicat simplu ca fiind modul in care oamenii percep calitatea vietii lor, modul in care evalueaza, experimenteaza si apreciaza viata, prin lentila propriilor resurse.Este o interactiune dinamica intre Dimensiunea interna - propriile resurse, scopuri, insemnatate, potential de adaptare s.a -si Dimensiunea externa - cat de propice si favorabil vietii este mediul.The Wellbeing Hub este dezvoltat de o echipa de specialisti in resurse umane, terapeuti si medici care au conectat informatiile stiintifice cu mediul organizational, prin selectarea si aplicarea riguroasa a cercetarilor din psihologie, sociologie si medicina stilului de viata.Acestia sunt practicieni care au dezvoltat si implementat cu succes programe de wellbeing, de-a lungul a 6 ani de practica in organizatii cu peste 5.000 angajati.Cu solide competente in domeniul resurselor umane, ei au distilat peste 10.000 ore de rutina in conducerea programelor de cultura organizationala si au standardizat o metodologie de lucru, pe care o pun acum la dispozitia tuturor angajatorilor, ajutandu-i sa faca trecerea de la un set deSolutiile au fost testate si validate in timp, intr-un proces complet, de la diagnoza, la implementare si evaluare, si pot aduce rezultate precum: cresterea eficientei angajatilor cu 7%, scaderea burnout-ului cu 4%, a conflictelor cu 3%, engagement mai mare cu 4%.The Wellbeing Hub este un marketplace B2B dar si B2C, de unde pot fi accesate peste 100 de programe, al caror numar este constant in crestere.Este un intreg ecosistem care acopera complet nevoile de sanatate si echilibru organizational, pe mai multe dimensiuni:Platforma poate fi accesata si individual, prin testari online, sedinte individuale de psiho-terapie pentru intreaga familie, intr-un mediu online securizat cu standarde de telemedicina, cu plata serviciilor cu cardul, in rate."-Dan Ditoiu, fondatorul The Wellbeing HUB (foto), aduce cu el experienta ultimilor 15 ani in Resurse Umane intr-o banca de top si expertiza dezvoltarii si implementarii, timp de 6 ani, a celui mai amplu program de wellbeing din piata corporatiilor din Romania.A-ti pasa de oameni, a avea un customer service intern puternic ar putea crea echilibrul dintre productivitate si starea individuala de bine a oamenilor.Putem sa construim impreuna o mentalitate organizationala diferita si sa actionam intr-o maniera remarcabila: ""!Mai multe despre The Wellbeing HUB la www.thewellbeinghub.net