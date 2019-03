Cum faci fata oamenilor dificili din echipa ta. Coaching, cu Simona Nicolaescu

De altfel, in sedintele individuale cu clientii mei, intalnesc cu regularitate oameni care imi impartasesc dificultatile lor de a convietui cu un manager coleric, un coleg perfectionist sau un colaborator depresiv.Ce poti face daca te afli intr-o astfel de situatie? Ce faci atunci cand proiectul pe care il coordonezi sau task-urile pe care trebuie sa il indeplinesti depinde de buna comunicare alaturi de membrii echipei, iar aceasta ti se pare imposibil de realizat?Preiei toate sarcinile asupra ta si eviti colaborarea cu respectivul sau identifici tipul sau de personalitate si incerci sa il ajuti sa depaseasca aspectele negative ale acesteia?Iata mai jos care sunt cele 5 "personalitati dificile" pe care le pot intalni la locul de munca:"Agentul meu comercial este foarte anxios. Atunci cand pleaca sa se intalneasca cu clientii sai, isi imagineaza intotdeauna cele mai rele lucruri, ca va avea loc o greva a lucratorilor sau ca ar putea rata zborul din cauza traficului. Isi face permanent griji in legatura cu calitatea performantelor sale."Anxietatea este diferita in functie de persoana care se confrunta cu aceasta. Se poate ca acesta sa se simta in afara controlului, ca si cum ar exista o decuplare intre minte si corp. Incearca sa discuti cu acesta despre eventualele probleme personale sau profesionale. In spatele acestor reactii anxioase, se pot ascunde evenimente mai putin placute, precum despartirea de o persoana draga, probleme financiare, probleme grave de sanatate, controlul asupra propriilor emotii.Il poate ajuta, de asemenea, urmatorul ghidaj audio, prin care sa deprinda tehnici de relaxare, atunci cand simte ca fricile il acapareaza."Colegul cu care lucrez este de un perfectionism exasperant: suntem deseori pusi sa lucram la dosare comune, iar are intotdeauna un detaliu de corectat, nota de verificat. Daca l-ai asculta, nu s-ar termina niciodata: considera ca exista intotdeauna ceva in neregula... In plus, este un adevarat maniac in toate privintele: isi petrece timpul clasandu-si cu meticulozitate dosarele si ne certam regulat atunci cand totul nu este in perfecta ordine."In mod general, perfectionistii tind sa nu aiba suficienta incredere in ei, sa aiba o stima de sine foarte scazuta, datorate, cel mai probabil, unor evenimente din trecut, care i-au ranit si i-au facut sa se simta inferiori. De aceea, ei cauta intotdeauna sa atinga perfectiunea si nu se vor bucura niciodata de rezultatele "bune". O practica des intalnita in companiile din Romania, in ultima perioada, este punerea la dispozitia angajatiilor resursele necesare pentru a beneficia de sedinte individuale de psihoterapie sau coaching sau a unor programe personalizate cu efecte asupra echilibrului mintii, corpului si emotiilor."Vazut din exterior, unul dintre colegii mei este un om mai degraba agreabil; cel putin, acesta este sentimentul pe care l-am avut atunci cand am facut cunostinta cu el. Mi-am schimbat repede impresia... Are un ego imposibil. Dupa opinia lui, tot ceea ce face el este genial si ii desconsidera efectiv pe ceilalti. Cand cineva are o idee buna, il vezi ca este iritat pentru ca n-a avut-o el si cauta sa si-o insuseasca. Alaturi de el, trebuie sa ramai modest: nu suporta sa coboare de pe piedestal."Fii indulgent cu el si manifesta empatie. Cel mai probabil, aceste comportamente vin din copilarie, in cazul aparitiei unui fratior mai mic sau a unei mari responsabilitati pusa pe umerii sai, mult prea devreme, iar atunci acesta a vrut sa dovedeasca ca el este mai bun si ca nu poate fi inlocuit. Aceste comportamente ar trebui discutate individual in cadrul unor programe personalizate de coaching sau in cadrul sedintelor de terapie cranio-sacrala."Noua asistenta de fabricatie este cu-adevarat mult prea timida. Este constiincioasa, isi face bine treaba, dar fuge de orice contact. Ieri, am facut un joc: ea nici macar nu a venit. Ramane in coltul ei, fara sa vorbeasca cu nimeni. Incep sa ma atasez de ea, dar acest lucru cere timp si vad cat de greu ii este sa vorbeasca despre ea."Timidatea excesiva poate fi una dintre efectele depresiei sau anxietatii exagerate. Creeaza un proces treptat, prin care sa ii poti castiga increderea si astfel, ea sa poate gasi un punct de spirjin in tine. Ghidajele audio pot fi, de asemenea, un bun punct de plecare, deoarece, in acest mod, ea va putea incepe sa lucreze cu ea si, astfel, sa isi depaseasca anumite reactii. Urmareste mai jos un ghidaj audio, pentru a vedea viata dintr-un alt unghi."Colegul meu este o persoana bataioasa... Aceasta este imaginea pe care o creeaza tuturor si este adevarat ca are un tonus absolut incredibil. Dar trebuie sa fii asemenea lui... Alaturi de el, viata se desfasoara cu 100 de km/ ora... Nimic nu merge destul de repede. De fapt, cel mai greu este ca nu are niciodata rabdare: totul il agaseaza, totul il irita. Poate reactiona cu mici fraze dezagreabile, cu mici intepaturi. Dar, uneori, si cu adevarate explozii."Ajuta-l sa delege anumite activitati, care pot pune presiune pe el si incearca sa ii explici riscurile la care isi supune performanta facand totul fast forward si neevaluand riscurile anumitor decizii. Iata un exercitiu pe care l-am pregatit in format audio si care te poate ajuta pe tine si pe colegii tai sa va detensionati in momentele critice.Din pacate, aceste tulburari de personalitate nu par a fi in regres: societatea noastra cultiva ego-ul si neincrederea si accentueaza o forma de nevroza colectiva.In anumite industrii, intalnim deseori personalitati aparte, care complica foarte mult viata intr-o organizatie. 