Doug Strycharczyk, mental toughness Guru, vine la Bucuresti

Doug Strycharczyk, CEO al AQR International si profesorul Peter Clough de la Universitatea din Huddersfield, Marea Britanie, au operationalizat pentru prima data in istoria psihologiei conceptul de Mental Toughness prin dezvoltarea unei evaluari a nivelului de Mental Tougness.Ultima sa versiune, MTQPlus, este o masura psihometrica unica, valida si fiabila, care evalueaza nivelul de Mental Toughness la nivel individual si de echipa. Acum este una dintre cele mai utilizate testari in organizatii, in domeniul educatiei si in sport.Doug Strycharczyk vine la Bucuresti pentru primul program de certificare in Mental Toughness din Romania, bazat pe conceptul actualizat de MTQPlus.Inradacinat in notiunea de rezistenta mentala, conceptul de Mental Toughness trece dincolo de aceasta, adaugand idei din psihologia pozitiva. Este unul dintre cele mai importante atribute pe baza carora poate fi prezisa capacitatea individuala de a performa si de a obtine succes."Mental Toughness descrie mentalitatea pe care o persoana o adopta in ceea ce face. Este o trasatura de personalitate care determina in mare masura modul in care oamenii raspund la provocari, stres si presiune, indiferent de circumstante ", explica Doug Strycharczyk, fondator al AQR International, Marea Britanie, care lucreaza cu centre de cercetare ale marilor universitati din Marea Britanie si co-creator al testului MTQ Plus.Spre deosebire de majoritatea testelor psihometrice care analizeaza fie comportamentele (modul in care actionam), fie emotiile (cum ne simtim), testele Mental Toughness MTQ Plus analizeaza modul in care gandim, declansatorul principal al actiunilor si emotiilor umane.Peste 30 de ani de cercetari i-au permis lui Doug Strycharczyk, profesorului Peter Clough si unei echipe de psihologi asociati, sa dezvolte cel mai recent cadru al modelului 4C de Mental Toughness.Acesta pune in evidenta 4 scale (Control, Angajament, Provocare, Incredere) si 8 subcategorii (controlul vietii si al emotiilor, orientarea catre obiective si realizari, apetenta pentru risc, capacitatea de a invata din experiente, increderea in propriile abilitati si increderea in ceilalti)."MTQ Plus este un test psihometric normativ, ceea ce inseamna ca rezultatele testelor pentru un individ sunt comparate cu rezultatele testelor unui grup de referinta mai amplu. Totodata, MTQ Plus le permite utilizatorilor sa isi evalueze scorurile inainte si dupa participarea la un program de formare sau dezvoltare.Testarea evalueaza nivelul de control asupra situatiilor de viata si al emotiilor, dedicarea fata obiectivele stabilite si reusitele asteptate, orientarea catre risc, capacitatea de a invata din esecuri, increderea in abilitatile existente, posibilitatea de a dezvolta noi abilitati si de a-i influenta pe ceilalti", adauga cercetatorul Doug Strycharczyk.Doug Strycharczyk va veni la Bucuresti pe 20 si 21 februarie, pentru o sesiune de pregatire certificata, care li se adreseaza specialistilor in resurse umane, managerilor generali si echipelor de management din companii. Pregatirea certificata porneste de la evaluarea nivelului de Mental Toughness al fiecarui participant.***DESPRE DOUG STRYCHARCZYKDoug este directorul general al companiei de consultanta AQR International - fondata in 1989 in Marea Britanie. AQR este recunoscuta pe plan international drept unul dintre cei mai inovatori creatori de teste psihologice din lume, cu prezenta in peste 80 de tari. Academicianul britanic John Adair, renumit pentru contributia sa la Leadership, recunoaste, intr-o emisiune BBC, MTQ ca un instrument "extrem de eficient".In ultimii ani, Doug a colaborat cu profesorul Peter Clough pentru a studia si a defini conceptul de Mental Toughness si pentru a crea cel mai important de testare din lume MTQPlus. Doug este recunoscut ca o autoritate in aplicarea tehnicilor de Mental Toughness pentru organizatiile de toate tipurile si pentru lumea educatiei.Detalii despre Mental Toughness si inregistrare pentru sesiunea din Bucuresti: https://creative-bright.com/events/mentaltoughness/