MindFitness cu Simona Nicolaescu: Detox emotional pentru a prinde aripi in 2019

De ce detox emotional?

Cum poti sti daca ai nevoie de un detox emotional?

Petreci prea mult timp singur/a in timpul liber

Eviti mai multi oameni sau locuri

Ignori ceea ce simti

Te lasi distras/a foarte usor

Te descurajezi usor

Te simti blocat

Conteaza prea mult parerea celorlalti cand faci ceva

Nu ai incredere in tine

Gandesti prapastios

Esti preocupat/a sa te cunosti mai bine

Ai probleme cu somnul

Suferi de anxietate sau atacuri de panica

Ai dureri de cap fara sa ai o problema fizica identificata

Ce pot face pentru detox emotional?

Pentru zambetul de dimineata al copilului meu

Pentru colegul care mi-a deschis usa

Pentru felicitarea pe care am primit-o de la seful meu

Pentru faptul ca am avut posibilitatea sa ajut pe cineva, sa fac pe cineva sa zambeasca

Pentru pranzul delicios pe care l-am luat

Pentru multi dintre noi, ca sa avem un start cu mai multa energie, mai multa pasiune pentru ceea ce avem de facut, ar putea fi util sa trecem printr-un program de detox emotional care sa ne ajute sa ne dea acest boost psihic de care avem mare nevoie.Multi oameni sunt foarte preocupati de ceea ce mananca pentru a fi sanatosi, altii de miscare, altii au tot felul de dependente care le aduc placere, insa sunt foarte putini cei care au o preocupare legata de ceea ce planteaza in propria minte, in propriul psihic si care le-ar putea influenta intreaga viata.Asa cum ne dam jos din pat si ne intindem un pic, ne spalam zilnic (sper) pe dinti pentru a preveni cariile, cam tot la fel este si cu mintea noastra, avem nevoie sa o curatam periodic pentru a ne sustine in ceea ce ne propunem: de la relatii mai bune cu partenerul de viata, cu copiii nostri, cu colegii, la realizarea propriilor visuri.De-a lungul unei zile acumulam tot felul de emotii negative, frustrari, nervi si temeri. Atunci cand arunci gunoiul din casa poate iti este foarte clar ca va veni si il va ridica cineva, dar intrebarea care se pune este ce se intampla cu tot gunoiul interior, toate starile negative?Unii ti-ar spune ca se duc in corp si in timp creeaza boli, altii ca ajungi sa iti versi gunoiul (nervii) pe altii, altii ca le vei tine undeva acolo in subconstient si ca vor deveni mai devreme sau mai tarziu ticuri, fobii, atacuri de panica si mai stiu eu ce altceva si vezi tu ca toate astea nu sunt benefice, acestea nu reprezinta cel mai inteligent mod de a scapa de gunoi.Atunci cand divortam, cand pierdem un membru al familiei foarte apropiat, cand ne pierdem jobul, cand avem o perioada stresanta, inclusiv corpul nostru resimte si ne da indicii ca si el este afectat, prin diferite simptome, cum ar fi dureri de cap, iritatii cutanate, probleme la nivelul stomacului, intestinelor, palpitatii etc.Acesta este modul corpului de a trage un semnal de alarma ca am iesit din zona de echilibru emotional si implicit fizic. Corpul va duce si el o lupta sa te sustina sa te reechilibrezi, insa inseamna un efort suplimentar, un consum de energie mai mare.Totul este conectat si de aceea ai nevoie sa ai grija ce faci cu emotiile provocate de diferite evenimente din viata ta. In plus, de multe ori nu este nevoie sa se intample ceva major care ne deranjeaza si sa avem reactii fizice neplacute, uneori facem din tantar armasar.Cu siguranta anul 2018 a adus multe stari emotionale neplacute si poate este momentul sa ne scuturam sufletul de ele si sa incepem dintr-un unghi mai echilibrat emotional.Iata cateva comportamente care nu lucreaza pentru tine si care ti-ar putea spune ca e momentul sa-ti reevaluezi emotiile:Iata cateva simptome:Detox-ul emotional inseamna sa te uiti la principalele stari sau reactii negative care iti apar in mod recurent, sa descoperi la ce te aprinzi cel mai tare, la ce devii reactiv/a si sa previi. Inainte de a dori sa scapam de aceste stari, primul pas, cel mai important, este sa le intelegem.Poti face un jurnal zilnic cu starile cele mai greu de suportat si sa notezi in ce tip de situatii au aparut, apoi dupa o saptamana poti sa iti dai seama care este patternul tau si de acolo iti pot veni solutii si de cum sa le previi. Invata sa te calmezi si sa te relaxezi (aici ai un material care te poate ajuta in aceste sens).Chiar daca esti barbat sau femeie, alege plansul atunci cand te simti prea suparat sau frustrat. Studiile arata ca lacrimile provocate de emotii nu sunt doar apa sarata, ele contin o endorfina care atenueaza durerea si hormoni, cum ar fi prolactina si hormonul adrenocorticotrop, lansat in momente de stres. Acesta ar sugera faptul ca lacrimile ar putea fi modul prin care eliminam hormonii stresului.Exista o vorba evreiasca care spune:Este o modalitate prin care reusim sa compensam la finalul zilei toate clipele mai neplacute, ne amintim ce a fost bun pentru noi in acea zi si facem o lista cu aspectele cele mai frumoase pentru care suntem recunoscatori si care ni s-au intamplat in acea zi.Cateva aspecte pe care le impartasesc de la clientii mei:Discutarea unor emotii intense poate fi foarte utila in procesul de vindecare. Exista o serie de grupuri de suport care sunt disponibile si organizate in jurul a numeroase probleme comune (grupuri pentru mame singure, pentru persoane divortate, pentru depresie, pentru anxietate etc.).Confesiunea fata de un iubit sau prieten poate fi la fel de utila, dar poate fi insotita de partinire sau puncte de vedere conflictuale. Grupurile de sprijin, terapeutul si consilierii ofera un spatiu sigur si confidential pentru a-ti procesa gandurile si sentimentele fara a fi partinitoare.Atunci cand apelezi la un specialist ajungi sa sapi bine in panza incurcata a emotiilor si sentimentelor tale, pe care o cari cu tine de foarte multi ani. Ai nevoie sa o vezi bine, sa o descoperi pe cat mai multe parti, in cele mai mici detalii, ca sa ajungi la originea starilor tale, la ceea ce le declanseaza real.Unul dintre clientii mei la un moment dat a venit in terapie ca nu isi mai suporta deloc sefa si mergand pe firul existentei persoanei respective, a ajuns la concluzia ca de fapt sefa ii amintea foarte tare de propria mama cu care a avut o relatie foarte tensionata si acum nu facea decat sa reactiveze toate acele stari din trecut in relatia cu sefa.Antreprenor, speaker, trainer, coach si sustinator al vietii echilibrate in RomaniaDesemnata "Antreprenorul anului" in 2013, Simona Nicolaescu si-a dedicat ultimii 7 ani din cariera sa profesionala sustinerii si promovarii vietii echilibrate, prin proiecte creative, adresate mediului de afaceri, derulate in premiera in Romania. Sub semnatura sa au luat nastere primul program de well-being pentru angajatii companiilor, in anul 2010, si primul audio-book pentru diminuarea stresului, in anul 2014, intitulat "Tehnici de reducere a stresului".Simona Nicolaescu a dezvoltat LifeFit, un program unic pentru a produce schimbari profunde in vietile liderilor din Romania, cu deschiderea portilor catre propriul subconstient, trasarea unui plan clar pentru a-si atinge visurile, vitalitate fizica si psihica crescuta. A inclus mare parte a invataturilor extrase din diferitele experiente ca antreprenor, lider, mama si din diferite formari pe care le are: psihoterapie ericksoniana, hipnoza, coaching, silent retreat, terapie cranio-sacrala, mind power.Tine workshopuri pe teme precum: Sleep better, Stress Management, Mind focus, Tehnici de relaxare.