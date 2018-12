Simona Nicolaescu: Antreneaza-ti mintea pentru a-ti atinge obiectivele din 2019!

Ce ne impiedica sa realizam lucrurile pe care ni le dorim? De cele mai multe ori, mintea noastra se comporta ca un "pilot automat" care ne conduce viata, intrucat mintea constienta o folosim in mai putin de 10% din actiunile zilnice.Datorita fortei sale uriase, inconstientul este capabil sa controleze toate procesele vitale si functiile corpului. Subconstientul detine deja, in profunzimile sale latente, solutiile la toate problemele care ne framanta si ne poate indeplini direct proportional cu intensitatea increderii, orice dorinta.Tot ce trebuie sa faci este sa iti antrenezi mintea in asa fel, incat sa iti influentezi propriul comportament spre starea de bine dorita, sa iti mobilizezi intregul potential al mintii si sa facilitezi auto-programarea pentru reusita obiectivelor tale.Pentru a produce transformarile pe care ti le doresti, trebuie sa construiesti tipare mentale noi. Vezi in pasii urmatori cum poti reusi sa iti setezi mintea pentru a atinge si chiar depasi obiectivele propuse pentru 2019.Asa cum fiecare activitate fizica incepe gradual, mai intai prin exercitiile de incalzire, asa si antrenarea mintii pentru succes trebuie sa inceapa cu pasi mici. Creierul nostru este ca un muschi care are nevoie de o incalzire dimineata la prima ora inainte de a-l arunca in valtoarea problemelor cotidiene.Cateva exemple de exercitii, pot fi: numara in sens descrescator de la 100 la 1, recita alfabetul, spunand pentru fiecare litera un cuvant care incepe cu litera respectiva, alege o litera si numeste 20 de cuvinte care incep cu litera respectiva. Facand aceste exercitii zi de zi, vei observa ca dupa o perioada de timp, iti va fi cu mult mai usor sa rezolvi sarcinile date.Cu totii suferim de pe urma bombardarii cu informatii din ziua de astazi. Email-uri, anunturi, mesaje peste tot, astfel incat ne este aproape imposibil ca la finalul zilei sa ne amintim ceva din multitudinea de semnale primite. Pentru a-ti atinge obiectivele, una dintre cele mai importante functii pe care trebuie sa o exersam este concentrarea atentiei. Un exercitiu care te poate ajuta este urmatorul. Acorda-ti 5 minute in fiecare zi pentru descrierea unui obiect la alegere pana la cel mai mic detaliu (aspect, textura, culori, dimensiuni, forma) . Iti poti seta alarma telefonului pentru a stii cand s-a scurs timpul. Pe langa imbunatatirea concentrarii, acest exercitiu te va ajuta si cresterea nivelului de relaxare.Formeaza-ti din fiecare obiectiv propus, o misiune personala ce trebuie atinsa. Creeaza-ti o imagine mentala clara, detaliata a destinatiei tale, a obiectivului pe care ti-l propui. Structureaza-ti obiectivul in mai multi pasi, aloca-ti timpul pe care vrei sa il petreci lucrand la acesta, astfel incat sa iti fie mai usor sa ajungi la destinatia propusa. Defineste-ti exact obiectivul, scrie-l pe o foaie de hartie si lasa-l intr-un loc in care sa il vezi zi de zi. Aceasta te va ajuta sa iti setezi mintea pentru indeplinirea obiectivului.Creeaza-ti propria lista cu obiective pentru anul urmator. Ce vei face de azi inainte doar pentru a atinge si chiar depasi obiectivele propuse?TD Bank a chestionat peste 1100 de persoane si 500 de proprietari de afaceri mici la nivel national si a descoperit ca cei care au creat un vision board erau aproape de doua ori mai increzatori ca isi vor atinge obiectivele fata de cei care nu. Iar 82% dintre proprietarii de afaceri mici care au folosit un vision board au raportat ca au realizat mai mult de jumatate din obiectivele pe care le-au inclus in acest tablou.Dupa ce ai format imaginea mentala a ceea ce iti doresti foarte tare sa se intample in anul 2019, ai putea realiza pe o bucata de carton un colaj cu informatii, taieturi de ziare, poze care sa iti reaminteasca prin imagine. Plaseaza acest tablou undeva unde il poti vedea zi de zi, astfel incat sa iti reaminteasca unde vrei sa ajungi. Exista foarte multe informatii pe internet despre cum sa realizezi acest proiect.In acest sens, am pregatit un ghidaj audio care te poate ajuta sa iti setezi mintea, astfel incat orice obiectiv propus de acum inainte sa fie cu mult mai usor de atins.Antreprenor, speaker, trainer, coach si sustinator al vietii echilibrate in RomaniaDesemnata "Antreprenorul anului" in 2013, Simona Nicolaescu si-a dedicat ultimii 7 ani din cariera sa profesionala sustinerii si promovarii vietii echilibrate, prin proiecte creative, adresate mediului de afaceri, derulate in premiera in Romania. Sub semnatura sa au luat nastere primul program de well-being pentru angajatii companiilor, in anul 2010, si primul audio-book pentru diminuarea stresului, in anul 2014, intitulat "Tehnici de reducere a stresului".Simona Nicolaescu a dezvoltat LifeFit, un program unic pentru a produce schimbari profunde in vietile liderilor din Romania, cu deschiderea portilor catre propriul subconstient, trasarea unui plan clar pentru a-si atinge visurile, vitalitate fizica si psihica crescuta. A inclus mare parte a invataturilor extrase din diferitele experiente ca antreprenor, lider, mama si din diferite formari pe care le are: psihoterapie ericksoniana, hipnoza, coaching, silent retreat, terapie cranio-sacrala, mind power.Tine workshopuri pe teme precum: Sleep better, Stress Management, Mind focus, Tehnici de relaxare.