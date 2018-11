Simona Nicolaescu: MindFitness pentru deconectare. Incuie toate problemele in birou!

Care sunt solutiile?

Asterne pe o hartie toate lucrurile bune care ti s-au intamplat in ziua respectiva si lucrurile pentru care esti recunoscator. Concentreza-te pe lucrurile pozitive din viata ta si nu lasa gandurile negative sa iti dicteze starea ta generala, acestea afectandu-ti atat starea de sanatate mentala, cat si cea fizica.

Nu uita sa respiri

Te vei gandi, dar sigur ca respir, altfel nu as mai trai. Da, respiri, insa, studiile arata ca folosim doar o optime din capacitatea plamanilor nostri, acestia ramanand continuu subventilati. Viteza, boala secolului 21! Asadar, incearca cel putin pentru un minut sa tragi aer adanc in piept, sa iti umpli plamanii cu aer, cu lucruri bune si pozitive si sa expiri puternic pana ce simtiti ca abdomenul atinge spatele, eliminand astfel toate lucrurile negative existente in viata ta.

Cand ceva te deranjeaza, te poate ajuta sa impartasesti acest lucru cu un prieten. De fapt, oamenii mai comunicativi tind sa fie mai fericiti, in general. In numai 5 minute, poti discuta cu un prieten la telefon sau cu un coleg de serviciu si te poti descarca sufleteste, eliberandu-ti gandurile.

Bea un pahar de apa

Aproximativ 75% din tesutul creierului uman este format din apa. Atunci cand nu consumi o cantitate suficienta din acest lichid, corpul si mintea vor fi acaparate de stres. Apa nu trebuie consumata doar atunci cand ti-e sete. Senzatia de sete apare atunci cand corpul este deja deshidratat. Pentru a reduce nivelul de stres, tine mereu la indemana o sticla de apa si nu ezita sa o bei in cantitati cat mai mari.

Antreneaza mintea pentru o deconectare completa de problemele de la serviciu

Si diminetile, zilele tale se repeta aproape la fel. Cu mici schimbari. Uneori stii unde ti-ai lasat cheile. Alteori, apuci sa iei o gura de ceva numindu-l mic-dejun.Iar alteori goana e si mai apriga, oboseala ta si mai mare si zilele si mai lungi.Intr-un final, se face ora 18.00 si ajungi sa te pregatesti sa pleci de la birou...sau nu.In cazul in care o faci, astepti cu nerabdare sa ajungi cat mai repede acasa, ignorand tot ce te inconjoara, cu pasul apasat si capul aplecat in pamant sau spre telefon. Iarasi apar mii de ganduri, deja planificand ziua urmatoare. Totul un cerc nesfarsit in care te invarti fara scapare.Ce poti face, insa, sa te deconectezi atunci cand parasesti locul de munca? Sa lasi grijile deoparte, sa te destinzi si sa privesti zambitor catre urmatoarele provocari.In acest sens, am pregatit un ghidaj audio care te poate ajuta sa te deconectezi de la problemele de la serviciu, pentru a oferi relaxare intregului corp si ati mentine vitalitatea pana la finalul zilei.Desemnata "Antreprenorul anului" in 2013, Simona Nicolaescu si-a dedicat ultimii 7 ani din cariera sa profesionala sustinerii si promovarii vietii echilibrate, prin proiecte creative, adresate mediului de afaceri, derulate in premiera in Romania. Sub semnatura sa au luat nastere primul program de well-being pentru angajatii companiilor, in anul 2010, si primul audio-book pentru diminuarea stresului, in anul 2014, intitulat "Tehnici de reducere a stresului".Simona Nicolaescu a dezvoltat LifeFit, un program unic pentru a produce schimbari profunde in vietile liderilor din Romania, cu deschiderea portilor catre propriul subconstient, trasarea unui plan clar pentru a-si atinge visurile, vitalitate fizica si psihica crescuta. A inclus mare parte a invataturilor extrase din diferitele experiente ca antreprenor, lider, mama si din diferite formari pe care le are: psihoterapie ericksoniana, hipnoza, coaching, silent retreat, terapie cranio-sacrala, mind power.Tine workshopuri pe teme precum: Sleep better, Stress Management, Mind focus, Tehnici de relaxare.