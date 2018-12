Simona Nicolaescu: MindFitness pentru mai multa energie

Evita pauzele de somn din timpul zilei.

Pentru prima noapte, du-te la culcare mai tarziu decat in mod normal, astfel incat sa ai doar patru ore de somn.

Daca simti ca ai dormit bine in aceasta perioada de patru ore, adauga inca 15-30 de minute de somn in noaptea urmatoare.

Atata timp cat dormi bine, continua sa adaugi alte 15-30 de somn in noptile succesive.

Acelasi lucru se intampla si intr-o vacanta. Asteptam cu nerabdare momentul plecarii, ne facem planuri si sperante ca ne vom intoarce plini de energie, voiosi si relaxati, gata sa facem fata multitudinii de sarcini care asteapta sa fie rezolvate. Dar de cele mai multe ori, scenariul nu este conceput asa. Si, probabil, cei mai multi dintre voi imi veti da dreptate.Ne intoarcem din vacanta poate chiar mai obositi, fara nici un gram de chef de munca sau orice altceva, oarecum ingroziti de faptul ca urmeaza sa ne reintoarcem la munca. Energia este pe departe de a fi la cote inalte, iar despre productivitate nici nu poate fi vorba.Cercetarile sugereaza ca intr-o zi de opt ore, un angajat este productiv numai pentru doua ore si 53 de minute, ceea ce insemna aproximativ 5 ore de munca pierdute in fiecare zi.Mai multi angajati acuza pierderea timpului din cauza meeting-urilor ineficiente, a comunicarii defectuoase sau a sirului lung de email-uri.Cum putem, insa, sa ne crestem nivelul de energie, astfel incat productivitatea si starea noastra de bine sa fie la cote maxime? Afla in randurile urmatoare ce poti face pentru tine, incepand de acum, pentru a-ti creste si mentine nivelul de energie pe tot parcursul zilei.Poate fi tentant sa rezolvi mai multe sarcini deodata, mai ales daca acestea par mici sau usoare. Dar pur si simplu nu functioneaza. Potrivit profesorului de neurostiinte Earl K. Miller, "multitaskingul nu este posibil din punct de vedere uman". Ne inselam pe noi insine atunci cand spunem ca putem jongla cu usurinta intre apelurile telefonice, prezentari si pranz. Concentreaza-te pe cate o sarcina si vei vedea ca astfel o vei finaliza mai repede si vei salva energie.S-ar putea sa te gandesti ca lucrand mai mult timp inseamna ca vei avea mai multe rezultate, insa cel mai probabil vei sfarsi prins in sindromul burn-out. Studiile arata ca pauzele regulate te vor ajuta sa te concentrezi mai bine si iti vor stimula starea de spirit. Fa o plimbare de cinci minute in jurul biroului sau petrece 15 minute in aer liber dupa ce ai luat pranzul.Daca adormi cu greu in fiecare noapte, incearca sa dormi mai putin. Acest sfat poate parea ciudat, dar determinarea numarului de somn de care ai de fapt nevoie poate reduce timpul petrecut in pat, fara a dormi. Acest proces faciliteaza adormirea si promoveaza un somn mai linistit pe termen lung. Iata ce mai poti face:In acest sens, am pregatit un ghidaj audio care te poate ajuta sa ai un nivel mai mare de energie, astfel incat sa iti imbunatatesti productivitatea si starea de bine. Pentru ca acest material sa te ajute este nevoie sa gasesti o pozitie confortabila pentru tine. Ideal ar fi sa asculti inregistrarea cu ajutorul unor casti.Simona NicolaescuAntreprenor, psihoterapeut, speaker, coach si sustinator al vietii echilibrate in RomaniaDesemnata "Antreprenorul anului" in 2013, Simona Nicolaescu si-a dedicat ultimii 7 ani din cariera sa profesionala sustinerii si promovarii vietii echilibrate, prin proiecte creative, adresate mediului de afaceri, derulate in premiera in Romania. Sub semnatura sa au luat nastere primul program de well-being pentru angajatii companiilor, in anul 2010, si primul audio-book pentru diminuarea stresului, in anul 2014, intitulat "Tehnici de reducere a stresului".Simona Nicolaescu a dezvoltat LifeFit, un program unic pentru a produce schimbari profunde in vietile liderilor din Romania, cu deschiderea portilor catre propriul subconstient, trasarea unui plan clar pentru a-si atinge visurile, vitalitate fizica si psihica crescuta. A inclus mare parte a invataturilor extrase din diferitele experiente ca antreprenor, lider, mama si din diferite formari pe care le are: psihoterapie ericksoniana, hipnoza, coaching, silent retreat, terapie cranio-sacrala, mind power.Tine workshopuri pe teme precum: Sleep better, Stress Management, Mind focus, Tehnici de relaxare.