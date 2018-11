Simona Nicolaescu: MindFitness pentru o viata echilibrata. Analizeaza-te cu atentie!

O nutritie sanatoasa

Mai multa miscare

Relatii sanatoase cu cei din jur

Timp pentru tine

Obiectivul ce sta pe buzele tuturor? O viata echilibrata, o nutritie sanatoasa, mai mult sport, relatii sanatoase si de durata. Cu toate acestea, angajatii romani demonstreaza exact contrariul.68% dintre angajatii romani dorm mai putin de 7-8 ore pe noapte, 74% dintre ei sunt sedentari, 33% dintre ei nu isi acorda deloc momente de relaxare si 71% dintre ei nu au un raport echilibrat intre greutate si inaltime.Iti propun, asadar, sa te opresti din ceea ce faci pentru un moment si sa te gandesti ce inseamna pentru tine o viata echilibrata. Apoi, in fiecare dimineata introdu in agenda ta ceva din viata echilibrata pe care o doresti.In loc sa te grabesti spre telefon, imediat cum te trezesti, acorda-ti un ragaz de liniste si gandeste-te ce poti face ca sa ai o zi mai frumoasa. Poti chiar sa multumesti cuiva, daca simti acest lucru. Iti va aduce o doza de optimism si voie buna pentru intreaga zi.O viata echilibrata se obtine cu pasi mici, dar constant, cu schimbari care sa ne sprijine sanatatea fizica si emotionala, cu deschidere si implicare activa. Studiile arata care sunt principalii piloni ai unei vieti echilibrate:Invata care este modul corect de combinare al alimentelor, seteaza-ti ore fixe ale meselor si ale gustarilor, hidrateaza-te in functie de caracteristicile corpului tau. Iar daca nu vei reusi sa indeplinesti aceste aspecte tot timpul, atunci cand mananci adopta modul mindful eating, concentreaza-te pe mancarea care iti place, pe gusturi si arome si lasa celelalte treburi deoparte.Daca esti genul de persoana activa, este perfect! Pastreaza-ti obiceiurile in continuare. Daca nu esti genul de persoana activa, ci mai degraba tipul sedentar, incearca sa gasesti acea activitate care iti face placere sa o practici. Poate iti place sa alergi, sa inoti, sa mergi pe munte sau sa joci tenis. Posibilitatile pot fi infinite. Trebuie sa gasesti doar acea activitate care iti place si te face implinit. Nu trebuie sa fie despre trebuie sa fac sport, ci despre a face miscare cu zambetul pe buze.Cand este ultima data cand ai povestit cu un prieten drag? A povesti cu cineva drag reprezinta un prilej de relaxare si destindere, si chiar un moment terapeutic pentru tine. Fa-ti timp in agenda ta si participa la activitatile sociale care iti fac placere si conteaza cu adevarat pentru tine.Acorda-ti timp de relaxare in fiecare zi. Fie ca este vorba despre cateva minute imediat dupa trezire in care stai si iti spui in minte care sunt cele mai importante lucruri pentru care esti recunoscator in ziua respectiva, citesti o carte care iti place, iti acorzi o simpla plimbare in parc sau meditezi la finalul zilei.Analizeaza-ti cu atentie propria viata, inclusiv modul in care iti petreci timpul la serviciu, relatiile cu colegii, cu seful tau, cu partenerul tau, cum iti petreci timpul in afara muncii, si vezi ce aspecte din viata ta te fac cu adevarat fericit si ce aspecte trebuie imbunatatite sau chiar schimbate.Creeaza-ti propria lista cu lucruri care te fac cu adevarat fericit. Ce vei face de azi inainte doar pentru tine timp de 30 minute?In acest sens, am pregatit un ghidaj audio care te poate ajuta sa descoperi care sunt punctele din viata ta pe care daca le-ai schimba sau le-ai imbunatati, te-ar ajuta sa ai o viata mai implinita, mai echilibrata.Antreprenor, speaker, trainer, coach si sustinator al vietii echilibrate in RomaniaDesemnata "Antreprenorul anului" in 2013, Simona Nicolaescu si-a dedicat ultimii 7 ani din cariera sa profesionala sustinerii si promovarii vietii echilibrate, prin proiecte creative, adresate mediului de afaceri, derulate in premiera in Romania. Sub semnatura sa au luat nastere primul program de well-being pentru angajatii companiilor, in anul 2010, si primul audio-book pentru diminuarea stresului, in anul 2014, intitulat "Tehnici de reducere a stresului".Simona Nicolaescu a dezvoltat LifeFit, un program unic pentru a produce schimbari profunde in vietile liderilor din Romania, cu deschiderea portilor catre propriul subconstient, trasarea unui plan clar pentru a-si atinge visurile, vitalitate fizica si psihica crescuta. A inclus mare parte a invataturilor extrase din diferitele experiente ca antreprenor, lider, mama si din diferite formari pe care le are: psihoterapie ericksoniana, hipnoza, coaching, silent retreat, terapie cranio-sacrala, mind power.Tine workshopuri pe teme precum: Sleep better, Stress Management, Mind focus, Tehnici de relaxare.