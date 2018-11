Simona Nicolaescu: MindFitness pentru reactii calme. Invata sa te relaxezi!

Solutii

Alege cum vrei sa incepi ziua

Unii oameni au obiceiul de a-si incepe ziua ca o fiara salbatica incoltita de ceasul desteptator, cu gandurile ca azi mai bine ii va vana pe ceilalti in loc sa fie vanata, ca viata este o lupta continua. Daca esti in aceasta categorie in cel putin 60% din dimineti, ai putea incerca ca macar primele 30 minute din zi sa le intampini cu bucuria de a te fi dat jos din pat, pentru ca ai mai primit un dar de Sus, inca o zi din viata. Ai putea sa iti spui in gand cat de minunat esti, cat de recunoscator esti pentru viata si sa te gandesti la ce poti face frumos azi pentru tine si pentru altii. Ia o scurta pauza de 5 minute cand simti ca iei foc

In timp ce iei aceasta pauza, pune-ti urmatoarele intrebari: Ce ma ajuta sa ma calmez si sa ma destind? Cand am reusit sa fac ultima data acest lucru? Ce am facut atunci si pot pune in practica si acum? Dupa ce te-ai calmat, afla ce poti invata din aceasta situatie care te-a enervat si ce poti face mai bine data viitoare. Priveste lucrurile din jurul tau

Se spune ca o emotie nu dureaza mai mult de doua minute, insa ceea ce o face sa fie foarte longeviva este fix mintea ta care o intretine cu ganduri despre ce s-a intamplat si ce s-ar fi putut intampla. De aceea, este mai bine sa te ancorezi in momentul prezent si sa explorezi tot ce este in jurul tau, de la obiecte, oameni, forme, culori, arome etc. Astfel, vei incepe sa iei o pauza de la propriile emotii intretinute artifical de ganduri.

Antreneaza mintea sa fie mai calma

In Romania, 99,7% dintre angajati sunt stresati, 75% tipa la altii, 90% se supara pe orice nimic conform studiului Stres National 2018, realizat de Dynamic HR. In acest context, stresul isi punea amprenta pe propriile decizii si actiuni. Atunci cand suntem enervati, ajungem sa functionam pe pilot automat, neavand capacitatea de a gasi solutii noi, de a avea rabdare sa ascultam alti oameni, sa empatizam cu ei ca apoi sa luam cele mai bune decizii; dimpotriva, sunt stimulate relatiile conflictuale, nebenefice.Stresul si dracusorii din capul nostru cand luam foc activeaza in noi reactiasau, activeaza acel creier reptilian al nostru, in loc sa accesam partile superioare ale creierului, responsabile cu empatia, creativitatea si cu starea de bine. Ceea ce nu este o atitudine constructiva in relatiile cu ceilalti, nu poate activa partea vizionara a oamenilor, pentru ca acestia sunt prea procupati sa fuga sau sa isi arate coltii.Oamenii au nevoie sa invete sa se relaxeze ca sa poata sa faca mult mai bine fata stresului, sa nu ii mai deranjeze toate nimicurile, ca sa aiba parte de potentialul lor creativ.In acest sens, am pregatit un ghidaj audio care te poate ajuta sa te deconectezi de la probleme, pentru a oferi un restart propriului creier pentru ca apoi sa poti sa iti reiei ziua cu mai mult calm si cu mai multa creativitate.In final, iti recomand sa nu crezi nimic din cele de mai sus pana nu testezi o parte din aceste metode si nu va iti creionezi propriul mod de a te calma. Singura scuza ca relaxarea nu functioneaza este acceptabila doar in conditiile in care ai testat si ai inventat propriul mod de deconectare. Nu exista "nu se poate", exista eventual gandul ca "nu am timp sa fac".Desemnata "Antreprenorul anului" in 2013, Simona Nicolaescu si-a dedicat ultimii 7 ani din cariera sa profesionala sustinerii si promovarii vietii echilibrate, prin proiecte creative, adresate mediului de afaceri, derulate in premiera in Romania. Sub semnatura sa au luat nastere primul program de well-being pentru angajatii companiilor, in anul 2010, si primul audio-book pentru diminuarea stresului, in anul 2014, intitulat "Tehnici de reducere a stresului".Simona Nicolaescu a dezvoltat LifeFit , un program unic pentru a produce schimbari profunde in vietile liderilor din Romania, cu deschiderea portilor catre propriul subconstient, trasarea unui plan clar pentru a-si atinge visurile, vitalitate fizica si psihica crescuta. A inclus mare parte a invataturilor extrase din diferitele experiente ca antreprenor, lider, mama si din diferite formari pe care le are: psihoterapie ericksoniana, hipnoza, coaching, silent retreat, terapie cranio-sacrala, mind power.Tine workshopuri pe teme precum: Sleep better, Stress Management, Mind focus, Tehnici de relaxare.