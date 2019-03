Somnul, cel mai bun remediu pentru a fi creativ la locul de munca. Coaching, cu Simona Nicolaescu

reducerea tensiunii arteriale si a colesterolului;

eliberarea tensiunii corporale excesive;

reducerea anxietatii si depresiei;

cresterea stimei de sine;

reducerea tulburarilor de somn.

Lipsa activitatii fizice poate contribui la insomnie prin inhibarea cresterii si scaderii zilnice a temperaturii corporale. Prin urmare, numeroase persoane sunt prinse intr-un cerc vicios al insomniei si vitalitatii scazute.

Miscarea fizica ajuta la imbunatatirea calitatii somnului prin producerea unei cresteri semnificative a temperaturii corporale, urmata de o scadere compensatorie la cateva ore mai tarziu. Scaderea temperaturii corporale, care persista intre 2 si 4 ore dupa efectuarea activitatii fizice, te va face sa adormi mai usor si sa ramai adormit intreaga noapte.

Intre 50 si 70 de milioane de americani sufera de o tulburare de somn. 4,7% au declarat ca au adormit in timpul conducerii autoturismului cel putin o data in luna precedenta.100.000 de decese apar in fiecare an, in spitalele din Statele Unite, din cauza erorilor medicale, iar privarea de somn s-a dovedit a fi una dintre cauzele principale.O treime din populatia Romaniei sufera de insomnie si mai putin de 10% dintre cazurile de apnee sunt tratate.Prima intrebare pe care o adresez oamenilor care vin la mine la terapie este daca dorm suficient, daca se simt odihniti si marea majoritate spune ca Nu. Pentru mine somnul reprezinta una dintre principalele cauze ale relatiilor defectuoase, ale starilor emotionale neplacute, totul se amplifica in lipsa somului.Studiile arata ca deficienta de somn modifica activitatea in anumite parti ale creierului.Daca dormi insuficient, este posibil sa ai dificultati in luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, controlul emotiilor si comportamentelor.Somnul este implicat in vindecarea si repararea inimii si a vaselor de sange. Deficitul de somn continuu este legat de un risc crescut de boli cardiace, boli de rinichi, hipertensiune arteriala, diabet si accident vascular cerebral.Un somn odihnitor la momentele potrivite te ajuta sa functionezi bine pe tot parcursul zilei. Persoanele care sufera de tulburari de somn sunt mai putin productive la locul de munca. Ei au nevoie de mai mult timp pentru a termina sarcinile, au un timp de reactie mai lent si sunt predispuse la a face mai multe greseli.Atunci cand nu dormim, creierul nostru regreseaza spre un tipar primitiv de reactii necontrolate, avem reactii emotionale inadecvate. Unele studii arata cum in absenta somnului, creste agresivitatea, apar fenomenul de bullying si probleme comportamentale in randul copiilor.Somnul din primele stadii ajuta la stocarea informatiilor iar somnul REM (rapid eye movement, asociat viselor) este cel care imbina amintirile proaspete cu cele vechi, generand descoperiri creative, formeaza legaturi noi intre informatii independente. In acest fel devii creativ, vii cu solutii noi la locul de munca si nu numai.Evolutia noastra de zeci de mii de ani a implicat activitatea fizica regulata. Incepand cu stramosii nostri care strabateau zeci de mii de kilometri pentru vanatoare si procurarea hranei, pana la sadirea si recoltarea culturilor agricole, viata insemna miscare.Odata cu progresele vietii moderne, nivelul activitatii fizice s-a redus dramatic. Oamenii au ajuns sa petreaca ore intregi nemiscati in fata ecranelor, sau la volan, poate chiar in fata televizorului.Ceea ce trebuia sa fie o evolutie tehnologica menita sa ne usureze viata, a ajuns o povara, un stil de viata mecanizat.Printre beneficiile unui stil de viata activ, se numara:In acelasi timp, exercitiile fizice imbunatatesc somnul pentru ca ele constituie un stres fizic, pe care creierul il compenseaza cu un somn profund de refacere al organismului. Somnul dupa competitiile sportive, dupa eforturi fizice intense accelereaza recuperarea fizica in raport cu inflamatiile obisnuite, stimuleaza refacerea muschilor si ajuta la recuperarea energiei celulare.In ciuda avantajelor activitatii fizice, 74% dintre angajatii romani sunt sedentari, arata studiul Stres National http://www.dynamichr.ro/images/Stress-National-2018.pdf.Probabil ca motivul principal care sta la baza sedentarismului este chiar perceptia gresita a oamenilor ca exercitiile fizice inseamna efort fizic major si extenuare.Noi dovezi stiintifice arata ca activitatea fizica moderata aduce beenficii substantiale sanatatii. Urcatul scarilor, mersul cu bicicleta, mersul in ritm alert, dansul sau drumetiile pe munte reprezinta, de asemenea, activitati fizice moderate, iar practicarea acestora cel putin 30 de minute in fiecare zi, contribuie la calitatea somnului, si implicat la calitatea vietii.Cu doua ore inainte de a adormi este bine sa faci activitati care te relaxeaza, care scad temperatura corpului si care te binedispun.Iata un exercitiu pe care l-am pregatit in format audio si pe care il poti asculta chiar inainte de somn, pentru a te destinde si a intra intr-o stare de relaxare:Psihoterapeut, coach si sustinator al vietii echilibrate in RomaniaSimona Nicolaescu a dezvoltat LifeFit, un program unic pentru a produce schimbari profunde in vietile liderilor din Romania, cu deschiderea portilor catre propriul subconstient, trasarea unui plan clar pentru a-si atinge visurile, vitalitate fizica si psihica crescuta.A inclus mare parte a invataturilor extrase din diferitele experiente ca antreprenor, lider, mama si din diferite formari pe care le are: psihoterapie ericksoniana, hipnoza, coaching, silent retreat, terapie cranio-sacrala, mind power.Lucreaza in sesiuni individuale cu angajatii din Romania pentru a ii ajuta sa duca o viata mai echilibrata din punct de vedere emotional, pentru a se bucura mai mult de viata pe care o au.Tine workshopuri pe teme precum: Sleep better, Stress Management, Mind focus, Tehnici de relaxare.