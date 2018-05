Afla totul despre cosmarul succesului sau depresia celor puternici

Care sunt ingredientele de care trebuie sa tinem seama, atunci cand ne construim un viitor, ce nu mai pot fi ulterior remontate?

Asa sa fie, oare? Din pacate, foarte multi dintre cei care au deja aceste realizari spun ca nu. Si nu inteleg unde gresesc, de ce au muncit atat de mult pentru ceea ce au iar acum nu mai reusesc sa se bucure de viata.Din perspectiva psihologica, sunt cateva elemente ce impiedica o persoana realizata sa se bucure de viata, cum ar putea fi:Anii de munca, sacrificiile facute isi pot cere pretul acum. De foarte multe ori, orele de nesomn, supararile, stresul, dezamagirile prin care treceti uzeaza, strica anumite functii ale corpului, destabilizeaza echilibrul emotional.Dar in acele momente va puteti gandi la faptul ca, odata atins visul, toate vor trece. Din nefericire nu este asa.Uneori, suprasolicitarea, exagerarile, emotiile puternice lasa urme ce nu mai pot fi compensate ulterior.Este foarte important sa pastrati un echilbru in privinta: orelor de munca, alimentatiei, sportului.De asemenea, trebuie sa va feriti cat se poate de dependente: alcoolul, tigarile, drogurile, medicamentele luate dupa ureche, pot face enorm de mult rau.De cele mai multe ori, acestea incep in gluma din dorinta de a epata, de a fi acceptat de gasca sau avand credinta ca va linistesc si ca, oricum, puteti renunta cand doriti.Dar, de cele mai multe ori, nu este asa. Dependentele se instaleaza pe nesimtite, devenind parte din viata voastra. Pentru ca, mai apoi sa va erodeze sanatatea fizica si psihica din interior, sau sa va strice relatiile cu familia, prietenii, partenerii de afaceri sau colegii.Dorinta de apartenenta la o gasca, frica de singuratate, speranta ca va vor fi alaturi sau posibilitatea de a avea un partener de discutie, va pot face sa alegeti persoanele nepotrivite.Cele care va vor invata cu dependentele, sau care va vor incarca in permanenta cu problemele lor. Orice prietenie trebuie sa fie, sa puna in valoare calitatile in defavoarea defectelor.Feriti-va, pe cat se poate de prietenii adictivi, mincinosi, de cei care se plang tot timpul. Pentru ca boala se ia la omul sanatos, nu invers, va puteti trezi victima unei prietenii ce va poate distruge viata.Foarte multi isi pun speranta in puterea oferita de o functie sau de bani. Fara sa aiba si o constructie serioasa in acest sens.Doar spera ca banii si functia vor veni la pachet cu fericirea. Fara sa se cunoasca cu adevarat, fara sa stie in adevaratul sens al cuvantului ce ii face cu adevarat fericiti, bucurosi, echilibrati.Acestea pot fi urmatoarele:Adevaratele sentimente sunt traite si impartasite intr-un mediu cald, asa cum doar o familie unita poate oferi.Nu exista ceva mai frumos si bun decat o sotie iubitoare, un sot calm cu un comportament cavaleresc sau zambetul unui copil ce se simte iubit de parintii sai.Asa cum am subliniat mai sus, prietenii pot fi un factor toxic sau un suport moral extraordinar.Aveti grija sa alegeti acei prieteni de la care aveti ceva de invatat si alaturi de care puteti construi o viata frumoasa.Calitatea si cantitatea somnului, pot arata din timp daca aveti probleme de sanatate. Cosmarurile, somnul interupt, insomnia sau somnolenta pot fi semnale de alarma pe care este bine sa le luati in seama.O persoana care isi doreste o stare buna de sanatate dar si energia necesara unei munci asidue, trebuie sa aiba grija de tonusul muscular. Si asta nu se poate realiza decat printr-un sport, orice sport care va face placere.Sunteti ceea ce mancati. Indiferent daca sunteti adeptii unor regimuri alimentare speciale, daca preferati posturile sau pur si simplu nu va intereseaza ceea ce mancati, ganditi-va putin la corpul dvs.Pentru a avea energia necesara este bine sa aveti mese la ore si in cantitati potrivite varstei si starii de sanatate. Nu asteptati sa va imbolnaviti pentru a va gandi la alimentatie.De asemenea, nu uitati ca, o masa poate reprezenta o forma de a va bucura de viata.Calitatea, culoarea, mirosul, gustul va poate face sa va simtiti ca atunci cand erati copii si primeati o inghetata. Redescoperiti bucuria unei mese adevarate!Indiferent daca vorbim de pescuit, vanatoare, mers prin parc cu persoana iubita de mana, colectionatul de timbre sau vizionarea unui spectacol de calitate, toate acestea, precum si multe altele va pot aduce satisfactii mult mai mari decat banii sau cariera, sau le pot completa pe acestea.