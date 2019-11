Ai frica de zbor? Iata cum poti rezolva aceasta problema

Aici, pasagerii aviofobi vor avea ocazia unica de a sta de vorba cu specialisti in aviatie si psihologie, de a vizita un hangar de mentenanta aeronave, intelege etapele unei calatorii cu avionul si, nu in ultimul rand, de a invata cum sa isi gestioneze teama.Evenimentul are ca obiectiv principal consolidarea importantei aviatiei civile internationale in dezvoltarea sociala, economica si culturala a tarii noastre, contribuind la imbunatatirea perceptiei pe care pasagerii o au in legatura cu transportul aerian, procedurile de siguranta si personalul navigant.Pe parcursul a patru ore, pasagerii afectati de frica de zbor vor avea ocazia sa calatoreasca in culisele aviatiei civile, iar la final vor obtine, direct de la profesionisti, toate informatiile care sa-i ajute sa isi gestioneze fobia in calatoriile lor viitoare cu avionul.Potrivit statisticilor realizate de fricadezbor.ro, una dintre cauzele aviofobiei este lipsa de incredere in mentenanta si conditia tehnica a avioanelor. Acesteia i se adauga frica provocata de turbulente si alte conditii meteo, dar si neincrederea in gradul de pregatire si de responsabilitate al pilotilor.Pentru a oferi mai multe informatii cu privire la standardele inalte din industria aeronautica, organizatorii au inclus in programul evenimentului o vizita in baza de mentenanta ROMAERO.Aici, participantii vor avea ocazia de a observa, in timp real, efectuarea unor proceduri de inspectie tehnica si reparatie si de a afla de la specialisti informatii din culise, care sa le ofere incredere in buna functionare a aparatelor de zbor si profesionalismul personalul responsabil de acest aspect.Editia a 7-a a seminarului il va aduce in fata aviofobilor si pe Catalin Prala, pilot comercial, care le va relata si arata cum este pregatita o cursa aeriana, cum este influentata aeronava de toate fenomenele meteo pe care le poate intalni in zborul sau, ce reprezinta toate sunetele care se aud in timpul zborului si ii fac pe pasageri sa tresara si, nu in ultimul rand, ce inseamna sa fii pilot comandant/copilot.Demersul organizatorilor de a demistifica aviatia pentru cei prezenti va fi sustinut si de dl. George Rotaru, Director General la Aeroclubul Romaniei.Institutia pe care acesta o reprezinta pregateste anual peste 100 de piloti sportivi, o mare parte dintre ei urmand o cariera in Aviatia Civila. Totodata, Aeroclubul Romaniei organizeaza anual peste 15 mitinguri aviatice si participa la tot atatea, dar si la competitii de profil, in tara si peste hotare, promovand astfel aviatia in randul publicului larg.In final, psihiatrul Ioana Blaj va oferi explicatii cu privire la frica de zbor, cum poate fi ea gestionata si, cel mai important, de ce alcoolul si medicatia anxiolitica nu prezinta avantaje."Unul din patru romani se teme de zbor suficient de mult incat sa consume bauturi alcoolice ori sa isi administreze medicatie anxiolitica inainte sau in timpul zborului. Frica de zbor poate afecta pe oricare dintre noi, mai mult sau mai putin, indiferent de varsta. Aviofobia poate avea efecte de amploare, in multe etape ale vietii. Sa spui 'nu imi este frica sa zbor' ar putea insemna acceptarea unei promovari in cariera, ce presupune mutarea intr-o zona greu accesibila cu masina, participarea la evenimente importante, petrecerea unei vacante fabuloase, iar lista poate continua. Cu alte cuvinte, frica de zbor si excluderea calatoriei cu avionul iti pot restrictiona viata, nu doar prezentul, ci intregul viitor. Pentru ca este un domeniu greu accesibil, ne-am propus sa il demistificam pentru publicul larg si sa oferim informatiile menite sa contribuie la relaxarea aviofobilor si la calatorii aeriene mai linistite, pe viitor, pentru ei", este de parere Sebastian RADU, initiatorul proiectului fricadezbor.ro.