Ajuta 30.000 de copii din Romania, fara ca statul sa-i recunoasca macar profesia. #Interviu cu primul specialist acreditat international in "lupta" cu autismul

Cum ati reusit sa ajungeti la acest nivel?

Cati specialisti sunt in Romania si ce trebuie sa caute parintii care isi doresc cea mai buna solutie pentru copiii lor?

Cat cheltuiesc parintii romani pe terapii? In ce masura ii ajuta statul?

Care e situatia in alte tari?

Care sunt etapele necesare pe care trebuie sa le parcurgi pentru a te numi specialist ABA?

Ce inseamna, concret, terapia ABA? Cu ce difera de terapia obisnuita?

Ce v-a atras spre aceasta specializare?

Terapiile absolut necesare copiilor cu autism nici nu existau in Romania, pana nu demult, asa ca a fost nevoie ca un om de rand sa-si asume responsabilitatea pentru schimbarea acestei situatii. Asta, desigur, practicand o profesie care nu este recunoscuta de statul roman.In urma cu 15 ani, Anca Dumitrescu se indrepta catre SUA pentru a studia Analiza Comportamentala Aplicata, singura varianta stiintifica ce avea rezultate dovedite in recuperarea copiilor cu autism. Intoarsa in tara, ea a pus bazele ATCA, Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata, care intre timp a devenit un standard profesional prin rezultatele remarcabile in programele de interventie pentru copiii cu tulburari comportamentale si din spectrul autist si s-a specializat in domeniul de formare a terapeutilor ABA din Romania.Astfel, ea a devenit primul specialist roman acreditat international ABA (Applied Behavior Analysis) si certificat BCBA (Board Certified Behavior Analyst).Programul de terapie variaza intre 2 ore si 8 ore/zi, in functie de nivelul de gravitate al afectiunii, iar costul terapiei variaza intre 2.000 si 5.500 de lei, in functie de numarul de ore recomandate.Aceasta terapie, insa, nu poate fi decontata de parinti prin Casa de Asigurari de Sanatate, explica Anca Dumitrescu,Prin munca, pasiune si iubire de oameni, trecand, inclusiv peste faptul ca desi ABA (Applied Behavior Analysis) este o profesie practicata de foarte multi terapeuti din Romania in lucrul cu copiii cu autism, aceasta NU ESTE o profesie recunoscuta de statul roman. Toti cei care practica ABA o fac sub egida profesiei de psiholog, lucru care este eficient pana la un punct.Asa cum in medicina exista medicul generalist si medicul chirurg, in psihologie, o comparatie similara se poate face intre psiholog si psihologul specializat in analiza comportamentala.Psihologul te va indruma la modul general, dar nu poate sa abordeze in profunzime toate aspectele comportamentului uman fara o specializare aprofundata.Pentru a te putea numi specialist in analiza aplicata a comportamentului este necesar sa parcurgi un program de formare echivalent unui Master de 2 ani.In Romania, in 2018 exista peste 100 de specialisti care au parcurs un astfel de program de formare, iar o parte dintre ei sunt si acreditati ca Board Certified Behavior Analyst. Singura modalitate in care se poate urma un astfel de program de formare este prin intermediul CLEMSON UNIVERSITY - ROMANIA - BCBA/ BCaBA Course Sequence Applied Behavior Analysis.Din pacatei desi, la momentul actual, estimarile arata ca sunt aproximativ 30.000 de copii cu autism in tara noastra, copii care au nevoie de diagnosticare clara si terapie ABA ca sa poata deveni functionali.In Romania, in 2018 exista peste 100 de specialisti care au parcurs un program de formare pentru a deveni Board Certified Behavior Analyst, acreditare internationala in "terapia ABA", singura abordare cu rezultate in recuperarea copiilor cu autism. Nevoia este insa mult mai mare daca ne raportam la numarul de copii cu autism din Romania, estimat la 30.000.Pornind de la aceasta cifra, numarul specialistilor ar trebui sa fie undeva la cateva mii.Desi ABA (Applied Behavior Analysis) este o profesie practicata de foarte multi terapeuti din Romania in lucrul cu copiii cu autism, aceasta nu este o profesie recunoscuta de statul roman.Autismul este o tulburare complexa si necesita un plan de interventie intensiv si complex, asa ca si formarea ca specialist trebuie sa fie una aprofundata. Din pacate, in prezent, Universitatile din Romania nu sunt interesate sa dezvolte un master in Analiza aplicata a comportamentului.Este insa important sa aducem in discutie acest subiect si vom face in continuare demersuri pentru ca ABA, ca specializare, sa existe in viitor si in Universitatile din Romania.Cererea din partea absolventilor de psihologie si stiintele educatiei este foarte mare.Programul de terapie variaza intre 2 ore si 6-8 ore/zi, in functie de nivelul de gravitate al afectiunii, iar costul terapiei variaza intre 2.000 si 5.500 de lei, in functie de numarul de ore recomandate.Integrarea timpurie intr-un program de terapie ABA este esentiala pentru sporirea sanselor de recuperare a copiilor cu autism. Singura solutie concreta pentru acesti copii este insa oferita de organizatiile non-guvernamentale specializate in domeniu si organizatiile private care pot directiona bugete cu care sa sustina rezolvarea acestor probleme sociale ale comunitatilor vulnerabile.ATCA (Asociatia Terapie Comportamentala Aplicata) a luat fiinta in urma cu 10 ani si se numara printre primele ONG-uri care s-au dedicat acestei cauze. Dar nu ne-am limitat la terapia propriu-zisa cu copiii care sufera de TSA. Tocmai pentru ca nu exista multa sustinere pentru aceasta cauza sociala, am investit in dezvoltarea unei retele de specialisti la nivel national prin organizarea de cursuri specializate si ne mandrim sa spunem ca, in prezent, avem 1000 de psihologi si psihopedagogi care au participat la cursurile de formare continua din cadrul ATCA.Momentan, aceasta se face numai prin intermediul medicilor psihiatri care pot deconta maximum 6 ore pe zi. In acest moment exista 88 de medici psihiatri la nivel national care au contract cu Casa de Asigurari de Sanatate. Acest lucru inseamna ca la nivel national se deconteaza 528 de ore. Cum spuneam mai sus, in Romania se estimeaza ca exista 30.000 copii cu autism. La minimum de doua ore de terapie pe zi, ar trebui sa se deconteze 60.000 ore/luna de catre stat.Am facut acest exercitiu ca sa realizam unde ne aflam in ceea ce priveste nivelul de decontare.Numarul copiilor cu autism este in continua crestere, iar singurele sisteme eficiente in oferirea de servicii de recuperare pentru ei se regasesc in SUA, Marea Britanie si Norvegia. Institutiile din celelalte tari, chiar si cele foarte bine dezvoltate, intampina dificultati in a oferi terapia necesara pentru recuperare, focusandu-se pe cate ore pe saptamana de terapii alternative.Este necesara parcurgerea unui program de formare echivalent unui Master de 2 ani.In Romania, in 2018 exista peste 100 de specialisti care au parcurs un astfel de program de formare, iar o parte dintre ei sunt acreditati si ca Board Certified Behavior Analyst.Singura modalitate in care se poate urma un astfel de program de formare este prin intermediul Clemson University. Exista si varianta de a urma un Master online, insa vorbim acum de modalitatile de a urma acest curs AICI, in Romania.Conditiile minime pentru inscrierea la curs, sunt:Diploma de licenta in orice domeniu de studiu (Board Certified asystant BehaviorAnalyst) sau diploma de master in domeniul psihologiei sau educatiei (Board Certified Behavior Aanalyst).Cel putin un an de experienta profesionala in activitati cu copii sau adulti (BCaBA) sau doi ani de experienta profesionala in activitati cu copii sau adulti (BCBA)Fluenta in limba engleza - vorbire, si abilitatea de a citi texte academice in limbaengleza.Un specialist in domeniul ABA poate lucra intr-un centru, cu familii la domiciliu, intr-o scoala, la nivel local sau international, cu copii sau adulti, cu persoane cu nivel scazut sau inalt de functionalitate etc.ABA se concentreaza pe evaluarea si modificarea mediului unei persoane, astfel incat aceste modificari sa duca la imbunatatiri semnificative din punct de vedere social in comportamentul persoanei evaluate.Analiza aplicata a comportamentului inseamna: colectare de date, analiza functionala a comportamentului, crearea de planuri de interventie si evaluarea progresului.Fiecare copil este diferit, iar planul de interventie terapeutica trebuie adaptat continuu, in functie de nivelul de dezvoltare a abilitatilor, de ritmul de invatare, de preferintele si motivatia acestuia.Evaluarea comportamentala initiala va determina nivelul de dezvoltare la acel moment si va oferi informatii relevante pentru definirea si structurarea unui plan individualizat de interventie terapeutica.Pe parcursul procesului de terapie, analistul comportamental va urmari evolutia fiecarui copil, va inregistra reusitele si performantele acestuia, va analiza fiecare obiectiv atins prin terapie si va propune ajustari in planul de interventie.Rezultatele cercetarilor internationale obtinute in urma aplicarii ABA in cazul copiilor cu tulburare de spectru autist arata ca, daca terapia este inceputa la varsta foarte mica (2 ani sau chiar mai devreme), este intensiva (20-30 de ore/saptamanal) si se desfasoara fara intrerupere timp de minim 2 ani, pot fi obtinute urmatoarele rezultate:20 - 30% dintre copii vor fi complet independenti, iar simptomele autismului dispar;20 - 30% dintre copii vor fi independenti si vor avea o viata normala, dar vor avea nevoie de indrumare si consiliere deoarece vor avea unele dificultati de adaptare la diferite situatii sociale, comportamente mai putin obisnuite, dificultati de comunicare si mentinere a relatiilor cu ceilalti;50% dintre copiii cu autism vor deveni adulti care au nevoie de suport din parteafamiliei.Am inceput sa lucrez in acest domeniu acum 15 ani, dar am descoperit ca in Romania nu existau metodele necesare pentru a face diferenta in viitorul copiilor cu autism.La varsta de 24 de ani am mers in Statele Unite ca sa studiez Analiza Comportamentala Aplicata, singura varianta stiintifica ce avea rezultate dovedite in recuperarea acestora.Dorinta de a face o schimbare si povestile copiilor cu autism s-au intalnit in locul potrivit si la momentul potrivit.Asa am decis sa infiintam ATCA in urma cu 10 ani, cand nu existau centre de tratament sau ONG-uri care sa sprijine cauza copiilor cu autism. Copiii care aveau aceasta conditie erau diagnosticati dupa varsta de 4 ani, ceea ce le reducea drastic sansele de recuperare.Am ales aceasta abordare terapeutica, pentru ca fiecare ora de terapie aduce o schimbare concreta, vizibila in dezvoltarea copiilor. ABA nu este doar o profesie, este o pasiune si o abordare stiintifica in care eu cred.In cadrul fiecarei sedinte de terapie, copilul cu autism invata ceva nou ce ii poate schimba viata dupa terapie, insa poate schimba si viata familiei sale si vietile tuturor celor care intra in contact cu el - alti copii, profesori. ABA poate ajuta in timp real, poti vedea rezultate imediate.Scopul nostru este sa fim vocea copiilor cu autism la nivel national, dar ne axam si pe specializarea terapeutilor, astfel incat eforturile noastre sa nu ramana doar in domeniul societatii civile ci sa oferim si sanse reale la recuperare prin terapia oferita zilnic copiilor in cadrul centrelor noastre.Am reusit sa imbinam domeniul ONG cu serviciile de terapie, astfel incat sa putem oferii si servicii specializate dar si sustinere in obtinerea finantarii pentru costurile terapiei. Ne propunem sa avem un impact asupra familiilor lor, terapeutilor, institutiilor publice si intregii comunitati.Nu cred ca o singura persoana poate schimba lumea, insa cred ca fiecare dintre noi poate face o schimbare in mediul sau si poate schimba modul in care gandesc persoanele din jur. Apoi, aceste persoane vor invata sa faca schimbari la randul lor iar rezultatul final va depasi asteptarile initiale.