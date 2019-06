Angajatul ideal este angajatul echilibrat emotional! Coaching, cu Manuela Balaban

In practica mea de coaching am constatat ca acele comportamente defectuoase de la birou se bazeaza pe niste convingeri dobandite inca din copilarie sau din experientele traite si percepute intr-un mod nefavorabil.Un manager care vrea sa domine, sa ii faca pe cei din echipa sa sa se simta mici de cele mai multe ori are acest program din experientele traite si il aplica atat la birou cat si in familie insa stim cu totii ca un om mic ii face pe cei din jur sa se simta mici pe cand un om mare ii face pe cei din jur sa se simta mari.De asemenea incapacitatea unui angajat de a comunica asertiv, de a raspunde negativ atunci cand termenele limita nu sunt juste, de a-si asuma greselile vazandu-le ca pe niste lectii sunt doar cateva lucruri din bagajul cu care ajungi acasa dupa o zi la birou. Si astfel frustrarile de la job nasc frustrari in mediul familial si invers.Orice angajator isi doreste sa aiba in firma oameni focusati, oameni echilibrati si detasati de problemele personale.De aceea tot mai multe companii apeleaza la ajutorul specialistilor. O modalitate directa de a obtine rapid rezultate si productivitatea in firma sa creasca este coachingul.Companii mari, precum Michelin, au aplicat sistemul de ledership bazat pe coaching. Mai exact, ei au inlocuit ierarhia cu increderea in uzinele din 6 tari. Membrii echipei din Le Puy-en-Velay, Franta isi descriu acum liderii ca fiind coach.In continuare, dorinta companiei este de a indeparta cultura dependenta in intreg grupul.Este imbucurator faptul ca deschiderea organizatiilor in aceasta directie este din ce in ce mai mare si asta deoarece coachingul este inteligenta emotionala pusa in practica. Daniel Goleman, in cercetarile sale a demonstrat ca inteligenta emotionala superioara le da liderilor un avantaj semnificativ la nivel de performanta.De asemenea inteligenta emotionala este de doua ori mai importanta in raport cu informatiile academice in atingerea performantei la locul de munca.Timothy Gallwey a fost cel ce in urma cu 4 decenii a ilustrat o metoda de coaching scurta, dar cuprinzatoare. In cartea "The Inner Game of Tennis" el a sugerat ca oponentul de pe terenul de tenis ne este prieten daca ne face sa alergam. Pe de alta parte, el a evidetiat ca jucatorul, prin reducerea blocajelor interne, isi va accesa potentialul de a juca fara prea multe sfaturi tehnice de la antrenor.Asadar, primul pas pentru accesarea pontentialului interior este inlaturarea programelor bazate pe recomensa si pedeapsa pentru a conduce si motiva oamenii.Oamenii cauta sa se implice in activitati care le satisfac nevoile. In primul rand, munca satisfice nevoile de baza, de supravietuire si anume le ofera un venit din care sa se poata hrani, hidrata, imbraca, adaposti ei si familiile lor. Mai pot obtine recompense precum promovari, prestigiu sau o masina de serviciu. Totusi oamenii, ca fiinte complexe, isi doresc mai mult de atat.Milenialii sunt preocupati de nevoile de autoactualizare. Vor ca munca lor sa aiba semnificatie si scop. Remuneratiile pentru munca lor nu mai sunt suficiente. Este productiv pentru companii sa se gandeasca mai atent la etica lor, la valorile si nevoile angajatilor, dar si la cele ale clientilor, ale comunitatii si mediului: oameni-profit-planeta.In timp ce milenialii cer aceasta schimbare a stilului de conducere, managerii nu stiu cum sa o ofere pentru ca in ierarhizarea prioritatilor companiei dezvoltarea angajatilor este pozitioata dupa presiunea timpului, calitatea serviciului/ a produsului si performanta/profit.Totusi, la interviuri, angajatii mai tineri sunt precupati atat de oportunitatile de dezvoltare din cadrul firmei cat si de stilul de leadership. Ei vor migra la diverse locuri de munca daca nu le vor fi satisfacute nevoile care le cresc stima de sine si aceasta se poate realiza printr-un stil de conducere tip coaching. Treaba managerului modern este sa le creeze spatiu oamenilor sa creasca, astfel putandu-le accesa adevaratul potential.In esenta coachingul inseamna parteneriat, colaborare si credinta in potential prin constientizare si responsabilitate. Mai exact comportamentele precum judecata si invinovatirea amplifica interferentele din procesul de invatare, curiozitatea si parteneriatul fiind alternativele care cresc potentialul.Folosind noua abordare, liderii simt adesea ca pierd din putere daca nu mai dau ordine, insa randamentul echipei creste considerabil.Pentru ca un angajat sa aplice sistemul de management bazat pe coaching, in primul rand este necesar sa il cunoasca, sa il integreze in viata lui si mai apoi sa il aplice in relatiile profesionale.Cresterea personala nu este o destinatie ci o calatorie. Odata inteles acest proces va constientiza beneficiile personale si profesionale ale coachingului, va invata ca in fiecare situatie sa se uite catre el si nu inspre ceilalti, sa extraga invatamintele dintr-un esec, sa se accepte si sa ii accepte pe cei din jur asa cum sunt.