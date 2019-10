Care e doza de risc pe care o accepti? Despre instinctul de conservare, cu psiholog Constantin Cornea

decesul cuiva drag

problema de sanatate

probleme de relationare in cuplu

lipsa unui partener, sau un partener cu probleme psihice sau dependente grave

lipsa unui job, sau un job cu problemele cum ar fi suprasarcina sau subplata profesionala

adictia de: alcool, droguri, medicamente

tulburari ale somnului

tulburari ale vietii sexuale

tulburari alimentare

tulburari ale vietii sociale

Toate acestea tin de instinctul de conservare, un mecanism ce functioneaza diferit pentru fiecare om si care ne defineste, pana la urma.Si totusi, cand prea mult este prea mult? Sau, oare de ce unii dintre noi nu indraznim sa ne asumam nici cele mai mici riscuri? Unde e normalitatea?poate avea la baza o stare anxioasa, o depresie, o tulburare paranoida, sau o tulburare obsesiv-compulsiva.Cum de altfel,, se poate afla o tulburare de personalitate psihopata sau o tulburare narcisica.Orice persoana trebuie sa tina cont de faptul ca, dincolo de afectiunile psihice ce pot exacerba sau inhiba instinctul de conservare, putem spune ca,Asta inseamna ca trebuie sa ne raportam la situatiile de viata intalnite, incercand sa gasim rezolutiile ce ne pot ajuta cel mai mult, cu cel mai putin efort.Altfel, anumite probleme de viata pot duce la dezechilibre mai mari sau mai mici, ale instinctului de conservare. Acestea pot fi:De aceea, in contextul in care consideram ca anumite probleme ne depasesc, este foarte important sa apelam la un specialist.Daca ne regasim in oricare dintre problemele descrise mai sus, si ne putem simti depasiti, poate fi timpul sa apelam la un specialist, inainte ca ele sa produca dezechilibre in viata noastra.Stiu, din experienta, ca sunt foarte multe persoane care considera ca problemele lor vor trece de la sine.Ceea ce se poate intr-adevar intampla. Insa, trebuie sa tineti cont care sunt costurile.Pentru ca, de cele mai multe ori, dupa ce problemele trec, pot ramane anumite afectiuni ce nu lasa individul sa isi gaseasca cu adevarat echilibrul.Oricand simtim ca o anumita problema ne afecteaza, ne depaseste, sau pare ca nu se mai rezolva. Deasemenea, putem apela la specialist si in situatia in care dorim sa gasim o rezolutie mai buna pentru o anumita situatie de viata, sau cand, pur si simplu, nu reusim sa ne regasim starea de echilibru.O solutie universal valabila nu exista. Pentru ca, asa cum am aratat mai sus, radacinile problemelor pot fi multiple iar modul in care individul percepe realitatea poate fi diferit.Din acest motiv este important sa apelam la un specialist. Impreuna se poate concepe un plan individualizat, care sa duca la rezolvarea problemelor intr-un timp scurt, cu costuri minime.