Ce ascunde dependenta de Facebook? Sfatul psihologului

Cum se poate trata dependenta de Facebook sau afectiunile asociate acestuia?

Cum a ajuns individul sa urmareasca de zeci de ori pe zi ce se intampla pe profilul lui? Poate fi considerata o dependenta?Bineinteles ca este o dependenta similara oricarei alteia, una care face rau, chiar mai rau decat dependenta de o tigara sau de alcool. De ce spun asta? Pentru ca in spatele cautarilor febrile se ascunde evident o tulburare obsesiv-compulsiva.Aceasta este caracterizata de dorinta, greu de tinut in frau, da scroll in permanenta si de a vana un like.Insa, individulului ii vine greu sa creada ca sufera de o afectiune, in primul rand pentru ca se compara cu ceilalti care fac acelasi lucru. Iar mai apoi, pentru ca, spune el, nu ii face nici un rau. Si aici este imensa greseala.Ii face rau pentru ca il face dependent, ii face rau pentru ca urmarindu-i pe ceilalti ajunge sa se compare cu acestia. Astfel incat, avatarul lui devine una cu propria personalitate. Si cu cat investeste mai mult in avatarul de Facebook, cu atat se departeaza de realitatea obiectiva, pe deoparte.Iar din alta perspectiva, comparatia permanenta cu ceilalti si dorinta de a iesi cumva in evidenta, ajunge sa il imbolnaveasca mult mai mult decat crede.Pentru ca ii macina stima de sine, ii influenteaza relatiile cu ceilalti, si in cele din urma, il lasa lipsit de energia necesara vietii de zi cu zi si interactiunilor sociale normale.Simplu. Fiecare pagina, in functie de ceea ce arata lumii despre individ, poate evidentia urmatoatele afectiuni:Este caracterizata de scenarita permanenta de care sufera individul ce se compara in permanenta cu ceilalti, considerandu-se urmarit si evaluat de acestia. Sau, mai grav, considerandu-i pe acestia dusmani care uneltesc in spatele monitoarelor pentru a-i face rau, pentru a-I evidentia partile negative sau pentru ca, evident, toti il barfesc pe el.Acesti indivizi nu isi fac de obicei un cont al lor. Isi fac conturi false sau intra de pe contul altor persoane (de exemplu, al sotiei) . Pentru ca, vor sa vada ce fac altii, dar nu vor sa fie vazuti si evaluati. Chiar daca nu le place socializarea directa, curiozitatea de a-i vedea pe ceilalti este imensa.Acestia isi doresc cu disparare o relatie afectiva. Si isi folosesc pagina pentru a atrage sexul opus. Insa, sufera enorm cand va ca nu isi gasesc "pe cineva", avand senzatia ca toata lumea are o relatie doar ei nu.Pagina lor este o adevarata piesa de teatru. Mai mult decat oricine isi doresc sa iasa in evidenta, oricum, prin orice mijloace. In acest sens, pot posta in permanenta informatii cat mai ciudata, bizare, cu conotatie sexuala sau sociala, numai sa fie vazuti.Pentru ei, mai mult decat pentru oricine, pagina reprezinta o forma prin care isi etaleaza frumusetea sau inteligenta, considerandu-se speciali si superiori oricui. Te pot ura din suflet pentru ca nu le dai like la o poza.Asa cum am aratat si mai sus, in primul rand dependenta si comportament obsesiv compulsiv. Pentru ca, mai tarziu, acestor probleme sa se asocieze:In cazul in care nu primeste ceea ce crede ca merita. Asa ajung sa se retraga in ei, sa nu mai aiba pofta de mancare, tulburari de somn si ala vietii sexuale. Pana la ganduri de suicid sau atacuri de panica.Teama permanenta lipsita de un motiv real. Faptul ca are senzatia ca a pierdut o anumita informatie sau ca este comparat, evaluat, judecat, de ceilalti, il face pe individ sa fie nesigur si temator.insomnie, hipersomnie, cosmaruri, somn interrupt. Toate acestea pot aparea datorita comparatiei disperate si permanente cu viata celorlalti, in detrimentul propriei persoane, propriilor realizari.frigiditate, excitatie permanenta, lipsa erectiei, ejaculare precoce. Radacinile tulburarilor sexuale se pot gasi in comparatia cu ceilalti.Se pot remarca cresterea agresivitatii, asocierea cu grupuri rau famate, actele antisociale. Iar la polul opus, retragerea sociala, lipsa oricaror dorinte de a trai sau forma o familie, de a avea un job.alcool, droguri, medicamente, tigari. Cine poate fi aliatul cel mai fidel cand vezi ca viata ta, in comparatie cu ceilalti, nu este nici pe departe asa cum ti-ai dorit sau ai visat? Asa apare dorinta de a consuma alcool pentru a mai aplatiza din sentimentele negative, dorinta de a fuma cat timp "diger" ceea ce vad la ceilalti. Sau gandul ca sunt bolnav si din acest motiv nu am success, ajungand sa merg din medic in medic pentru a descoperi unde se ascunde problema.Se mai pot dezvolta si alte afectiuni insa prefer sa ma opresc aici, pentru a nu speria pe cei care citesc. Dorinta mea, fiind aceea de a atrage doar atentia pana nu este prea tarziu.In nici un caz, prin sfaturi de pe internet. Fiecare individ este unic si tratamentul este in functie de acesta, tindu-se seama de: gravitatea problemei, trecutul acestuia, nivelul de cultura si educatie. Din acest motiv, sfatul meu este sa apelati la un specialist, in cazul in care va regasiti in descrierile de mai sus.Alaturi de un psihoterapeut, medic de familie, psihiatru sau de ce nu, un preot, va puteti descoperi problemele cu adevarat. Pentru ca, mai apoi, sa treceti la rezolvarea lor.