Ce este adictia si cum scapam de ea? Sfatul psihologului

"Adictia vine sa compenseze o nevoie, recunoscuta sau nu, de obicei nascuta dintr-o trauma"

Adictia de alcool, ca si adictia de droguri sau medicamente, poate avea la baza, unul din urmatoarele motive: o trauma traita candva, ce cauta sa treaca de mecanismele de aparare, nevoia de recunoastere, dorinta de a fi iubit, dorinta de a face parte dintr-un grup.Sau, pur si simplu, incercarea de a te comporta intr-un mod ce nu te caracterizeaza, dar ai vazut ca altora le aduce beneficii. Acum, sa incercam sa luam la rand elementele de mai sus, pentru a le diseca mai mult.Trauma reprezinta o situatie ce a depasit capacitatea individului de aparare, lasand urme adanci in sufletul lui, facandu-l sa se simta o victima.Unii indivizi au uitat trauma dar au ramas cu efectele ei, pentru ca altii, sa retraiasca aproape la nesfarsit, efectele evenimentului nociv. In aceasta situatie, cu ce ajuta alcoolul?Alcoolul, poate fi considerat o sansa de a depasi statutul si sentimentele de victima.De ce? Pentru ca, cel putin la inceput, poate avea rol anxiolitic, relaxandu-l pe individ, facandu-l sa uite ceea ce l-a ranit.Alteori, ii poate aduce o anumita cantitate de energie, ce ii lipseste in viata de zi cu zi. Exact acea energie ce il face sa simta ca poate reusi sa isi depaseasca conditia, sau ii poate da curajul sa spuna lucruri pe care altfel le ascunde in sufletul lui.Societatea umana s-a construit, probabil de la inceputurile ei, pe aceasta nevoie.Recunoasterea venita din partea unui grup, indiferent daca vorbim de: prieteni, colegi, sau partenera de viata, ii poate aduce individului autoritate, transformandu-l In liderul grupului, in sef, sau intr-un prieten popular.Iar acestea semne venite din exterior, pot naste sentimentul de multumire de sine sau de incredere in fortele proprii.Nevoia de recunoastere o gasim la indivizi sau la nationalitati sau popoare. Este cea care il face pe individ sa se compare cu ceilalti, pentru a incerca sa isi descopere si sa isi reclame superioritatea, autoritatea si posibilitatea de a decide pentru el, dar si pentru ceilalti.Si in aceasta situatie, alcoolul, drogurile, anumite medicamente, anumite plante, pot da individului curaj, energie, autoritate. Sau il pot face sa creada ca, fara aceste adictii, nu are energia sau curajul necesare pentru a-si atinge scopul.Sau aceea de a se face iubit. Din nou, adictiile pot crea ideea ca poti vorbi cu cine doresti. Te pot face sa crezi ca ai mai mult curaj, ca esti mai popular, haios sau interesant, decat poti fi tu, atunci cand nu ai un stimulent.Exemplul cel mai elocvent il ofera, comportamentul de club sau pub. Ameteala produsa de alcool sau, dupa caz, droguri, dau curajul necesar pentru a incerca sa cuceresti sexul opus.De ce crede individul ca are nevoie de aceste stimulente? Pentru ca ele, asa cum am spus si mai sus, ii creaza ideea ca, sub efectul lor, este mai interesant, mai curajos si poate lega cu mai multa usurinta relatii.Daca vreti, acelasi lucru se intampla pentru colegii din firme, atunci cand vorbim de team-building, sau training-uri. In cadru acestora si cu ajutorul alcoolului, pot in sfarsit sa se desfasoare. De cele mai multe ori, facandu-se de ras.... Dar cui ii pasa? Doar era beat, si in aceasta circumstanta, totul este permis. Sau, oricum si ceilalti erau la fel de beti, deci nu mai tin minte...Tot in cazu firmelor, si tot din dorinta de a fi iubit, avem la polul celalalt, adictia de medicamente sau de starea de boala. Si acestea pot constitui un motiv, ce-I drept, uneori inconstient, de victimizare. Iar victimizarea poate fi o forma, mai ciudata, de seductie... "uite cat de rau ma simt, cata nevoie am de tine...." poate fi inceputul relationarii de care ai nevoie.In fond, atunci cand vorbim de jocul seductiei, daca doriti, poate fi considerat usor bipolar. Sunt indivizi care incearca sa atraga, "umflandu-se in pene" sau altii care pot juca rolul de victima. In ambele situatii, adictiile pot ajuta individul sa isi intre in rol.Este cea mai intalnita nevoie umana. Pentru ca omul este o fiinta sociala. Prin societate isi poate intelege si construi valorile, viitorul.Si, pentru ca unele grupuri sunt "conduse" de indivizi toxici, adictivi, ce ramane de facut unuia ce isi doreste accederea in gasca?Evident, trebuie sa imite comportamentele grupului, pentru a putea fi acceptat. Iar daca ii este rusine, sau se simte timorat, din nou adictiile, par cel mai simplu instrument de a se comporta, asa cum o cere grupul.Discutia pe tema adictiilor poate tine la nesfarsit. Pentru ca in fiecare individ ce a capatat o adictie se afla un puzzle compus din piesele enuntate mai sus. Astfel, adictiile pot fi adevarate caramizi ce consolideaza un grup, sau pot oferi energia necesara pentru a realiza lucruri de care individul nu se crede capabil.Cu siguranta, da. Pentru aceasta, avem nevoie in primul rand, sa apelam la un specialist: psiholog, medic de familie, psihiatru. Insa, sa nu uitam, ca vorbim de un intreg proces de dezvoltare si redescoperire a individului respectiv. In care, primii pasi pot fi mai dificili, pentru ca il vor scoate din zona obisnuintelor, dar rezultatele, sunt intotdeauna, remarcabile.