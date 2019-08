Ce este de facut cand goana dupa bani afecteaza familia? Sfatul psihologului

Insa, nu intotdeauna calitatile native ale copilului si investitiile uneori haotice ale familei pot constitui bazele creerii unui geniu sau ale unui campion.Psihoterapeutul Constantin Cornea raspunde acestor intrebari, pentru Business24:"Daca doriti, din perspectiva psihologica, cei care au aceste tendinte, de fapt se ascund de adevarata realitate, preferand sa isi formeze propria realitate.O realitate in care, banii sunt cei care ajuta familia sa isi depaseasca sau sa isi pastreze o anumita pozitie sociala.Daca ii intrebi de sentimente, de timp de calitate petrecut impreuna cu familia, iti vor spune ca nu au timp de asa ceva. Ei de fapt, sunt prinsi intr-o cursa sau mai bine spus, intr-o capcana, din care pur si simplu nu isi doresc sa iasa. Isi fauresc o lume a lor si sunt extrem de dezamagiti, atunci cand, familia nu este multumita de ceea ce ei ofera".Psihoterapeut Constantin Cornea: "Este destul de dificil sa dau un raspuns general la aceasta intrebare. Fiecare individ, poate fi constientizat intr-un mod propriu ce poate tine de temperamentul si caracterul persoanei respective. Apoi mai putem pune in ecuatie: pozitia sociala pe care o ocupa, gradul de cultura si de educatie. Dar si cat de mult are disponibilitatea persoana ce nu primeste indeajuns de multa atentie sau afectiune, pentru a-si constientiza cu adevarat partenerul ca aceste nevoi raman totusi nesatisfacute.In general este nevoie de o evaluare a familiei respective, prin prisma cheltuielilor, ale dorintelor ce necesita investitii financiare dar si a valorilor in care cred cu adevarat. Sunt familii la inceput de drum ce au nevoie in principal de bani pentru a-si putea asigura un bun start in viata. Dar si de oameni care au deja totul, dar care nu se mai pot opri din acest joc". Psihoterapeut Constantin Cornea : "In aceasta situatie putem vorbi de o adictie ca oricare alta sau de o fuga de realitatea de acasa. Asa cum am spus si mai sus, cel care munceste in continuare exagerat de mult, isi poate dori sa faca acest lucru, tocmai pentru ca atmosfera de acasa nu il mai atrage. Poate cei doi parteneri sau dezvoltat de-a lungul anilor diferit, si acum nu mai au foarte multe lucruri in comun.Deasemenea, mai putem vorbi de o adictie, situatie in care, este necesara interventia unui specialist.In fond, cand valorile unui cuplu nu mai corespund, sau cand nu mai reusesc sa comunice ceea ce isi doresc pentru a realiza impreuna lucruri care sa ii bucure pe amandoi, cea mai buna solutie o reprezinta un psihoterapeut. Impreuna cu acesta, pot descoperi daca vreunul dintre ei are anumite suferinte care ii acapareaza viata, daca se simte neinteles, neiubit sau ne apreciat, psihoterapia il poate ajuta sa se faca auzit si inteles de partener.Psihoterapia de cuplu ii poate ajuta pe cei doi sa inteleaga unde gresesc, cand au inceput sa vada viata in mod diferit, dar si cum pot ajunge sa isi redescopere valorile si sentimentele ce ii caracterizau la inceput. Atunci cand iubirea si respectul reprezentau valorile supreme. Valori ce acum s-au mai prafuit, dar care, cu siguranta, au ramas acola undeva, dorindu-si sa iasa din nou la lumina, pentru a readuce bucuria si dragostea in acel cuplu".