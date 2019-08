Ce faci cand platesti cu propria sanatate pretul succesului? Sfatul psihologului

stima de sine foarte scazuta

tristete, retragere in sine sau din societate

Se simt neintelesi, sunt abatuti

Au senzatia ca sufera de o boala fizica, dar toate analizele arata cu aceasta nu exista

Nu se pot bucura de nimic din ceea ce au: familie, valori materiale, vacante, hobby-uri

Devin adictivi de alcool, droguri, tigari, medicamente luate dupa ureche

Au probleme legate de somn, mananca excesiv sau le lipseste pofta de mancare

Viata sexuala deasemenea are de suferit, pangandu-se de anorgasmie, lipsa de chef, probleme erectile, ejaculare precoce

O stima de sine exagerata cu posibile idei de grandoare

Logoree, vorbeste mult si fara rost sarind de la o idee la alta

Este agitat si dispus sa faca activitati riscante

Simte o energie iesita din comun si nu simte nevoia de somn

O dorinta sexuala sporita

Si cand spun asta ma refer la avocati, manageri, investitori, medici, profesori sau orice alta meserie in care au atins un nivel foarte ridicat.Au familie, castiga foarte bine material si cu toate acestea, spun ca nu se simt bine, si nu inteleg ce se intampla cu ei.De obicei, acestea sunt in sfera depresiei cum ar fi:Pot dezvolta comportamente maniacale cum ar fi:In anumite situatii, individul poate trece de la starile depresive la celemaniacale, in acest caz vorbim de tulburare bipolara.De cele mai multe ori, vorbim despre un sindrom burnout, cu alte cuvinte sufera datorita faptului ca, au muncit prea mult, au avut prea multe responsabilitati, ceea ce a dus la o forma de cadere psihica. De asemenea mai poate fi vorba despre o criza a varstei, sau de lipsa unui obiectiv dupa care se alerge.Foarte multi se gandesc ca au realizat enorm din perspectiva financiara, dar au uitat sa traiasca. Isi pot da seama ca au pierdut momente importante din viata de familie si vor sa recupereze. Se pot gandi la o alta partenera mai tanara pentru a simti ca "inca mai pot". Sau isi pot dori sa isi regaseasca sentimentul de gasca alaturi de anumiti prieteni, cu care isi doresc sa "isi traiasca in sfarsit viata".In primul rand, este bine sa apeleze la un specialist. Chiar daca sunt, persoane puternice, asta nu inseamna ca o persoana puternica nu poate avea momente de cadere.Insa, uneori, pot avea nevoie de ajutor pentru a trece cat mai repede si mai usor peste starile resimtite.Odata cu inaintarea in varsta, starile trec mai greu, sau pot da in probleme adevarate, in adictii grave sau in stari ce nu mai pot fi controlate putandu-se ajunge chiar la internare.Deca nu doresc sa apeleze la un specialist, macar sa nu se gandeasca la faptul ca, starile vor trece de la sine. Sa incerce sa vorbeasca cu familia, cu prietenii, sa isi caute anumite hobby-uri care le facea candva placere.