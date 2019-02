Ce faci pentru a scapa de frici? Asculta sfatul psihologului

In functie de elementul amenintator dar si de persoana amenintata, frica se poate manifesta sub forma prudentei, fobiei sau chiar paranoiei.. Ele cauta de cele mai multe ori raspunsuri dramatice la situatii minore sau medii.Si asta se intampla pentru ca se simt prea singure, pentru ca sunt foarte obosite, sau pentru ca asa si-au vazut parintii procedand.Felul in care ne raportam la frica poate demonstra o afectiune pe care o putem avea si de care nu suntem constienti.Manifestarile fricii si rapunsul la aceasta poate ascunde mai multe afectiuni, insa voi reda doar cateva. Pentru un diagnostic corect, va rog sa apelati la un specialist.. Este persoana ce suspecteaza pe toata lumea. Toti comploteaza dorindu-si sa il exploateze, sa il insele, sa il foloseasca. De aceea, considera si cele mai mici gesturi, fara nici o legatura cu persoana lui, amenintari.Din nefericire, paranoicul nu este constient de propria boala. Daca aveti "norocul" de a fi prietenul sau partenera unei astfel de persoane si, din nefericire, nu va dati seama la timp, puteti ajunge sa suferiti, asemenea lui, de o forma de usoara paranoia.Solutia o reprezinta specialistul, si, in functie de gravitatea bolii, putem vorbi de psihiatru sau psihoterapeut.. Este caracterizata de labilitate emotionala.Schimbari frecvente de dispozitie, insecuritate legata de relatiile afective (o dependenta excesiva sau frica de a nu-si pierde autonomia), stari depresive (pesimism, stima de sine scazuta, ganduri suicidare, impulisvitate, fara a lua in seama consecintele propriilor fapte.. Unei persoane ce are aceasta suferinta ii este teama ca nu se va descurca niciodata singura, de aceea are nevoie de cineva in permanenta pe care sa se poata sprijini din perspectiva afectiva sau fianciara.. Se manifesta prin ideea obsedanta ca sufera de o afectiune grava ce ii poate pune viata in pericol. Si cele mai mici semne le considera elemente de diagnostic. Aceasta frica permanenta poate fi rezolvata daca se apeleaza, la timp, la un specialist.Am redat doar cateva afectiuni in care anxietatea si frica pot fi aproape permanente.De aceea, un prim pas pentru a-ti invinge frica ar fi sa identifici daca nu cumva suferinta ta tine de o patologie mai grava, ce presupune un consult de specialitate.Chiar daca nu te incadrezi intr-o patologie, modurile de a-ti invinge teama, anxietatea, depresia, tin de fiecare individ in parte.Astfel poate fi conceput un plan general in care se tina seama de: temperamentul, caracterul si educatia individului. Dar si de elementele pe care se poate baza: studiile, cariera, prietenii. Dupa ce se gaseste alchimia potrivita se poate trece la punerea planului in practica.Daca insa nu va doriti un plan atat de elaborat, dar vreti sa va invingeti fricile puteti respecta urmatorii pasi:. Este atat de puternic pe cat il considerati voi? Alte persoane cum au depasit o situatie similara? Dar voi, ati mai trecut prin alte situatii dificile? Cum le-ati depasit?. Cum va simtiti cand va ganditi la elementul care va provoaca frica. Ce ganduri va trec in acel moment prin cap? Notati-le pe o hartie si vedeti daca puteti gasi solutii la problema de baza.: familia, prietenii, colegii.: o relatie afectiva, un sport, yoga, inot. Invatati un sport nou.cum ar fi: spectacolele de teatru, concertele, spectacolele de stend-up comedy.care sa va creasca stima de sine. Luati cursuri de dans, invatati sa cantati la un instrument, faceti cursuri de gatit, etc. Orice curs care va poate invata ceva nou, va poate aduce sentimentul de bucurie, va creste stima de sine si va va scadea factorul de anxietate.: desen, sculptura, origami.Daca vedeti ca nu puteti reusi de unul singur, nu va mai chinuiti, incearcati sa apelati la un specialist. Veti castiga timp, bani si veti invata mai repede sa va bucurati de viata.Daca voi va simtiti bine, puteti bucura si pe ceilalti: familia, prietenii, colegii... Si frica va disparea incet, incet din viata voastra, lasand locul unei persoane increzatoare, care a vazut cum isi poate invinge frica si stie sigur ca o va putea face din nou pe viitor, daca aceasta se va mai ivi. Succes!