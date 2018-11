Ce inseamna anxietatea si cum o putem trata? Sfatul psihologului

Formele de manifestare includ: anxietatea generalizata, fobia sociala, anumite fobii specifice (de spatii inchise, de insecte), tulburarea obsesiv compulsiva, stresul post-traumatic, atacul de panica.Starea anxioasa se poate "invata" in copilarie datorita unei familii de origine cu probleme. Sau poate fi capatata mai tarziu, in relatia cu un stimul cum ar fi: un accident personal sau al unei persoane apropiate, decesul unei persoane dragi, o afectiune medicala grava, o relatie de cuplu cu probleme, un job solicitant.De fapt, anxietatea este o vulnerabilitate personala raportata la un stimul. Situatiile ce pot duce la anxietate pot fi urmatoarele: divortul, vestea ca partenerul/a va inseala, somajul, un job foarte solicitant, un business cu probleme, lipsa prietenilor, prietenii toxici, problemele de sanatate proprii sau a celor dragi...etc.In primul rand, trebuie sa identificam stimulul la care reactionam anxios. Apoi, prin exercitii de respiratie, dar si prin a largi orizontul de evaluare a acelui stimul, putem sa ne recapatam echilibrul si capacitatea de a rezolva problemele intalnite. Pentru a reusi cu adevarat sa ne rezolvam starile anxioase este bine totusi sa apelam la un specialist.Atacul de panica reprezinta o forma de manifestare a unei anxietati sau frici intr-o situatie in care nu ne este amenintata cu adevarat viata. Acesta determina cresterea ritmului cardiac, respiratii scurte, transpiratie, senzatia de pierdere a controlului si de moarte iminenta.Atacul de panica apare atunci cand persoana este extrem de vulnerabila, datorita stresului, lipsei de somn, carentelor alimentare sau pur si simplu, atunci cand apare o situatie grava la care nu stie sau simte ca nu poate sa se raporteze.Atacul de panica se rezolva individualizat, prin psihoterapie sau tratament medicamentos.De anxietate nu prea ne putem feri. Asta ar insemna sa ne ferim de viata sau de problemele aparute. Insa, putem incerca sa devenim mai putini vulnerabili la aceaste probleme. Solutiile pot fi urmatoarele:Impreuna cu un specialist se creioneaza un plan terapeutic individual, ce ia in seama: temperamentul, caracterul, gradul de educatie, experienta de viata a individului, pentru a putea rezolva, ulterior, problema acestuia in cel mai scurt timp.Psihiatrul poate prescrie, in functie de gravitatea bolii, un tratament ce poate fi extrem de eficient in depasirea anxietatii sau a atacului de panicaPuteti discuta problemele prin care treceti cu parintii sau partenera/ul si sfatuiti de acestia sa gasiti cele mai optime solutii.Va ajuta sa va eliberati de stres, sa va descarcati, sa va simtiti mai bine in propriul corp, astfel puteti deveni mai increzatori in capacitatile voastre.Teatrul, filmele, romanele politiste sau de dragoste, spectacolul de stand-up comedy, vizita la un muzeu, plimbarile prin parc, actele de caritate, va pot imbogati sufletul dar si cultura, facandu-va sa uitati pentru o clipa sau mai multe, de problemele cotidiene. Iar aceasta uitare ii poate oferi ragazul necesar creierului pentru a va reda starea de echilibru.care sa va ajute sa aveti greutatea dorita. Odata cu rezultatele obtinute prin acest plan, va puteti recapata increderea in sine.Daca aveti timpul si sunteti iubitori de animale, grija fata de o pisica, un caine sau un papagal, va poate ajuta sa va recapatati echilibrul.Discutiile cu acesta va pot readuce linistea sufleteasca pe care o cautati.Bineinteles. Pe starile anxioase se pot grefa o seama intreaga de afectiuni cum ar fi: o tulburare obsesiv compulsiva, anorexie, bulimie, obezitate, hipo sau hipersomnie, anorgasmie, frigiditate, lipsa erectiei, ejaculare precoce, tulburare bipolara, acte antisociale. Deasemenea mai putem vorbi de: somaj, gelozie, adictia de alcool, tigari, medicamente, sofatul sub influenta drogurilor sau alcoolului, abuzurile fata de animale.Imediat ce remarcam la noi sau la apropiati schimbari ce ne influenteaza viata familiala, relatiile de prietenie, jobul, viata sociala, somnul, alimentatia, viata sexuala.