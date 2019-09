Ce se ascunde in spatele fricii de a schimba jobul? Sfatul psihologului

"Singura modalitate prin care poti face lucruri extraordinare, este sa ajungi sa iubesti ceea ce faci" Steve Jobs

Frica de un nou inceput

Teama ca in alta parte nu va putea face fata

Sindromul impostorului

Teama ca nu va fi cababil sa invete lucruri noi

Treama ca nu va fi acceptat intr-un alt mediu

Teama de a nu pierde ceea ce a realizat pana acum

O stima de sine scazuta

O relatie de cuplu cu probleme

Lipsa unei relatii de cuplu

Studii neterminate sau lipsa studiilor

Probleme de sanatate

Varsta

Etnia

Depresie

Anxietate

Tulburare bipolara

Tulburare paranoida

Tulburare schizoida

Tulburare borderline

Tulburare de personalitate dependenta

Tulburare de personalitate evitanta

Plafonarea

Conflicte deschise cu sefii, colegii sau subalternii

Somajul

Depresie

Anxietate

Tulburare bipolara

Tulburare borderline

Tulburare obsesiv compulsiva

Sindromul burnout

Somatizari

Ipohondrie

Conflicte in cuplu

Tulburari ale somnului

Tulburari ale vietii sexuale

Tulburari alimentare

Tulburari ale interactiunilor sociale

Evaluarea psihologica, pentru a descoperi daca exista anumite afectiuni de natura psihica ce pot impiedica individul sa isi obtina maximul de potential. Evaluarea situatiei de la locul de munca Evaluarea cv-ului In functie de nivelul de pregatire, experienta, se poate cauta o noua oportunitate de munca. In acest sens, cel mai bine este sa se apeleze la o agentie specializata. Astfel va puteti concepe corect cv-ul dar si valoarea profesionala, pe care o reprezentati Evaluarea relatiei de cuplu. In cazul in care individul este singur, evaluarea oportunitatii de a gasi pe cineva potrivit. Evaluarea prietenilor cat si a interactiunilor cu acestia. In principiu, relatiile de prietenie trebuie sa ne aduca bucurii si impliniri. In cazul in care descoperim ca avem prieteni toxici, poate fi nevoie sa se ia o decizie pentru a iesi din acea relatie. Evaluarea si eficientizarea hobby-urilor, sau preocuparilor din afara jobului ce ii poate aduce satisfactii. Sportul. In functie de varsta si capacitate fizica, se pot face cursuri de: inot, dans, calarie, tenis, yoga...etc. Sportul va poate reda increderea in capacitatile proprii si energia de care aveati nevoie. Cursuri de dezvoltare profesionala Cursuri de dezvoltare personala

Insa toti se pot plange de faptul ca nu sunt platiti pe masura efortului depus sau ca nu sunt apreciati pentru calitatea muncii efectuate.Din perspectiva psihologica, pot exista anumiti factori pentru care o persoana, indiferent de cat ii este de greu, nu isi schimba jobul. In acest sens putem aminti urmatoarele elemente:Insa, pentru a intelege mai bine, putem spune ca, in spatele acestor temeri, se pot afla o seama intreaga de afectiuni psihice, cum ar fi:Care sunt riscurile ce pot aparea in cazul in care o persoana ramane prea mult timp intr-un job care nu ii face placere sau care nu il reprezinta?Problemele cu care se poate confrunta un angajat nemultumit dar caruia ii este frica sa isi schimbe jobul, pot fi:In afara de aceste probleme de interactiune, persoana respectiva poate ajunge sa sufere, din perspectiva psihologica, de o seama intreaga de afectiuni, cum ar fi:Ce putem sa facem pentru a nu ajunge in situatia de a ne imbolnavi din cauza locului de munca?O solutie universal valabila nu exista. Aceasta se stabileste personal in functie de fiecare individ in parte. Trebuie sa ne gandim ca oamenii sunt diferiti din perspectiva istoriei de viata, a culturii, educatiei, temperamentului si caracterului. De aceea, solutia este individualizata si calibrata pe nevoile personale ale individului.Daca nu se poate apela la specialist din varii motive, este important pentru individ sa urmeze cativa pasi, astfel incat sa poata depasi situatia dificila.Pentru a putea depasi o situatie dificila care tine de mai mult timp, este nevoie de un pic de rabdare si de ajutorul unui specialist. Astfel se pot depasi probleme ce par fara rezolvare, intr-un timp scurt si cu eforturi minime.