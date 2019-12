Cele mai ciudate comportamente care ascund o depresie. Sfatul psihologului

Obsesia pentru starea de sanatate si credinta ca sufar de o boala incurabila, pe care nimeni nu reuseste sa mi-o diagnosticheze. Sau exista de fapt un diagnostic, dar imi este ascuns.

Frica sau spaima de a ma intalni cu cineva anume, sau lipsa dorintei de a ma vedea cu oricine

Obsesia pentru curatenie, pentru ordine sau pentru igiena personala

Plansul facil, ce se poate porni in cele mai stanjenitoare situatii

Frica de a nu face un atac de cord sau un atac cerebral in urma unei crize de furie

Frica de a nu face ceva rau persoanelor la care tin: parinti, sotie, copil

Frica de a nu face un gest necugetat (a omora pe cineva sau a ma sinucide), in urma unei crize de furie sau de deznadejde

Frica de a nu fi concediat

Spaima ca nu sunt bun in ceea ce fac si teama ca ceilalti sa nu isi dea seama de asta

Frica de a iesi din casa

Frica de a vorbi in public

Teama ca in permanenta vorbesc sau ma comport inadecvat

Frica de a nu face un accident grav

Frica de a manca sau frica de a inghiti, la modul general sau in mod particular anumite alimente, pentru ca ma tem ca voi muri asfixiat

Frica ca sunt urmarit in permanenta de cineva

Frica de a nu fi inselat de partenera de cuplu, de colegi sau de prieteni

Frica de a nu mi se fura anumite lucruri

Frica de intuneric

Frica exagerata de saracie

Frica exagerata de o calamitate naturala: cutremur, inundatie, etc, ce a ajuns o obsesie

Frica de un mijloc de transport: masina, tren, avion

Senzatia ca auziti voci, sunete sau ca vedeti lucruri pe care nimeni nu le mai aude sau vede

Accentuarea adictiilor si sub imperiul acestora senzatia de dedublare sau ca vedeti sau auziti lucruri pe care nimeni nu le sesizeaza

Tulburari de natura sexuala: lipsa erectiei, frigiditate, anorgasmie, ejaculare precoce.

Senzatia ca aveti alte trasaturi sau dorinte sexuale decat cele avute pana la un anumit moment

Tulburari alimentare: anorexie, bulimie, obezitate, alimentatie obsesiv-compulsiva

Tuburare borderline

Uneori, poate fi greu pentru persoana care sufera de depresie sa constientizeze ca are, de fapt, o problema de ordin psihic. De cele mai multe ori bolnavul prefera sa creada ca problemele sunt de fapt in alta parte. Ca suferinta lui este provocata de altcineva sau de altceva.Ce este interesant la depresie este faptul ca sunt foarte multe manifestari, usor ciudate, ce pot fi, uneori, confundate cu alte boli. Printre aceste ciudatenii alte depresiei, putem aminti de:Oricare dintre elementele de mai sus, precum si multe altele neamintite de mine, pot avea la baza o forma de depresie ce cu timpul, se poate agrava.De aceea, recomandarea ar fi, in cazul in care va regasiti in vreun simptom descris, sa apelati la un specialist psihoterapeut. Nu incercati sa gasiti solutii pe internet, pentru ca solutii universal valabile nu exista. Sunt situatii in care este necesara si interventia unui psihiatru pentru a recomanda anumite medicamente ce va pot linisti si va pot ajuta sa va regasiti starea de echilibru.Fiecare individ reprezinta un mod unic de a vedea si simti viata, are in mod particular un anumit grad de inteligenta, de cultura si educatie si a trecut prin intamplari ce l-au marcat. Din acest motiv, abordarea depresiei se face individualizat si personalizat.