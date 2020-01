Constantin Cornea: Cum gasesti psihologul potrivit pentru tine

Totul de la profesionist, muzica, atmosfera la modul in care este mobilat cabinetul te ajuta sa iti deschizi sufletul. Doar asa, povestea ta de viata se va contura clar, pentru a putea mai apoi, sa descoperi itele care s-au incurcat dar si modul in care le poti descurca.De multe ori se intampla ca pacientul sa descopere ca sursele problemelor lui sunt mai multe si in zone nebanuite. Daca are probleme in cuplu, poate descoperi si propria vina si cand au inceput sa gandeasca si sa simta diferit. Daca are probleme la job isi poate da seama daca este momentul sa ramana pentru a rezolva problemele aparute sau este mai bine sa isi caute un job sau o firma mai potrivite.Procesul terapeutic are la baza si o forma de dezvoltare persoanala. Cu cat psihologul este mai educat, cu atat subiectele pot fi mai bine dezvoltate iar solutiile gasite pot fi mai multe, ramanand la aprecierea pacientului care i se potriveste mai mult.Este foarte important ca psihologul sa poata vedea viata prin prisma experientelor tale pentru a te putea ajuta sa iti gasesti propriile resurse., mai increzator in fortele proprii. Este foarte important ca, in timp, sa iti recapeti propriul echilibru si sa iti regasesti stima de sine. Bineinteles ca acest lucru se poate intampla in functi de suferinta ta, respectandu-ti propriul tempo. Doar asa poti descoperi propriul mod de rezolvare a problemelor, poti lua cele mai bune decizii intr-un timp potrivit tie.Concluzionand, psihologul potrivit pentru tine este cel care te ajuta sa treci peste propriile probleme, intr-un mod cat mai usor de aplicat de tine, intr-un timp rezonabil.Deasemenea, este important sa simti ca psihoterapia te ajuta dincolo de recapatat increderea in tine, sa iti poti construi un plan viabil de viitor care sa te ajute sa iti traiesti viata cat mai placut.