Crezi ca ai o relatie toxica de business? Asculta sfatul psihologului

Cum se ajunge aici? De ce nu mai reusiti sa va dezvoltati?Toate aceste intrebari plus alte cateva mii te bantuie si nu mai stii ce este de facut?Ei bine, chiar daca pare ca lumea s-a intors cu susul in jos, chiar daca aparent toate corabiile s-au inecat, dracul nu poate fi nici pe departe atat de negru. Esti poate prea obosit de luptele interne, te-ai saturat sa discuti cu furnizorii sau sa alergi tot timpul dupa clienti.OriUn nou partener atras in business poate dezvolta firma mai mult decat ati reusit voi pana acum.De asemenea un manager care sa iti prezinte un plan de business clar, cu termene exacte si pasi de urmat, iti pot aduce linistea dorita. Tie ti-ar ramane doar sa il controlezi din cand in cand.Pe langa cele doua solutii de mai sus, poate fi timpul sa apelezi la. Te pot ajuta sa inveti sa privesti situatia din mai multe unghiuri, mai putin implicat emotional.Pentru ca emotia negativa este cea care iti otraveste sufletul si iti poate intuneca mintea, nelasandu-te sa vezi si perspectiva sau perspectivele pozitive.poate reprezenta deasemenea o resursa incredibil de buna dispozitie. Poate este timpul sa lasi carma altcuiva si sa te bucuri de familie asa cum ai promis-o ani de zile, dar nu ti-ai gasit niciodata timp.O perioada, te poti gandi doar la ceea ce conteaza cu adevarat: familia: sotia, copiii, parintii. Activitatile impreuna cu acestia iti pot da un tonus mai bun si iti poate demonstra ca in viata nu este vorba doar despre munca, bani, client, facturi, rapoarte sau deadline-uri. Ci despre roadele muncii pe care le poti savura in sfarsit, pentru ca iti permiti, pentru ca iti faci cu adevarat timp, pentru ca meritati cu prisosinta!Apoi,. Care iti erau visurile cand ai pornit la drum? Nu cumva te-ai pierdut pe drum? Nu cumva ai uitat de tine, de ceea ce reprezinti dincolo de munca?In fond, ai pornit la drum pentru un vis, pe care ti-l permiti de mult dar ai uitat de el, pentru ca ai uitat de tine. Regaseste-te pe tine si bucurate de ceea ce ai realizat!Este posibil sa descoperi ca, surprinzator,. Felul in care te folosesti de tine, felul in care te-ai pierdut in munca, uitand de ceea ce conteaza cu adevarat.Cele mai grele probleme au de fapt solutii simple. Trebuie doar sa vrei. Si daca nu reusesti singur, apeleaza la un specialist.Este mai bine sa apelezi acum la un specialist in problemele sufletului decat sa ajungi in ultima instanta, asa cum multi o fac, la un specialist in probleme grave de sanatate. Trebuie doar sa vrei, solutii se gasesc intotdeauna.