Criza varstei de mijloc, intre mit si adevar. Asculta sfatul psihologului

Nu sunt multumit de familia de origine, de statutul pe care mi l-au oferit acestia

Certurile, scandalurile, adictiile, lipsurile, cu care m-am confruntat in copilarie, ma afecteaza si acum si ma fac sa cred ca nu voi fi niciodata fericit, indiferent de ce am realizat sau de ce voi realiza

Consider ca nu sunt apreciat, iubit, stimat, inteles, sprijinit sau satisfacut de familia mea

Nu am o partenera alaturi de care sa imi fac o familie

Iubesc pe cineva ce nu ma iubeste

Nu reusesc sa imi cresc copilul asa cum cred eu ca ar merita si acest aspect ma face sa ma simt nefericit

Nu am copii si imi doresc

Am o anumita afectiune medicala care nu imi da pace

Somatizez anumite probleme, pentru ca simt ca nu imi mai pot continua viata ca pana acum

Ma plang de probleme de sanatate inventate, pentru a atrage afectiunea sau atentia celor din jur

Am senzatia ca sufar de o boala grava si ca nimeni nu imi spune adevarul

Imi este teama in permanenta sa nu ma imbolnavesc de ceva grav

Cand aud pe cineva ca se plange de o problema, am senzatia ca am aceleasi stari si eu

Nu imi place domeniul in care activez

Nu imi place mediul de lucru

Consider ca sunt subplatit sau ca fac eforturi prea mari pentru salariul pe care il primesc

Nu ma inteleg cu sefii, colegii sau subalterinii

Nu sunt la nivelul pe care mi l-am dorit sau pe care consider ca il merit

Nu ma bucur de anumite privilegii de care se bucura ceilalti

Am senzatia ca sunt prin intr-un cerc vicios din care nu mai pot iesi

Cred ca daca as avea mai multi bani sau putere as fi mai fericit

Nu am prieteni si imi vine greu sa ma fac placut

Cred ca lumea ma ocoleste sau ca are ceva cu mine

Nu reusesc sa comunic cu nimeni si am senzatia ca nimeni nu ma place sau nimeni nu ma intelege

As vrea sa fac o gramada de lucruri dar nu imi ajunge timpul

Nu reusesc sa gasesc activitati care sa imi faca placere

Nu imi mai plac nici un fel de activitati sociale

Ma simt singur si abatut

Depresie, anxietate, tulburare ciclotimica, tulburare bipolara

Tulburari de personalitate: paranoida, schizoida, borderline, histrionica, narcisica, evitanta, dependenta, obsesiv-compulsiva

Tulburari ale somnului: lipsa somnului de calitate pe o perioada lunga de timp, cosmaruri, somn intrerupt, senzatia de oboseala, de moleseala dimineata la trezire.

Tulburari ale vietii sexuale: probleme legate de identitatea de gen, anorgasmie, ejaculare precoce, probleme de erectie

Tulburari alimentare: obezitate, anorexie, bulimie, alimentatie obsesiv compulsive

Atacuri de panica, ganduri sau planuri suicidare.

Exista doar doua tipuri de criza. Criza legata de asteptarile de la propria persoana si criza legata de asteptarile pe care le avem de la ceilalti.Iar aceste crize nu au nimic de a face cu varsta, nivelul de inteligenta, nivelul de cultura, nivelul social sau financiar, sexul sau orientarile religioase. Totul tine de alchimia individului, de modul in care intelege sa isi construiasca viata, dar si de felul in care reuseste sa isi indeplineasca dorintele si asteptarile.In ambele situatii, asteptarile nerealiste sunt cele care imbolnavesc omul iar bolile de care poate ajunge sa sufere nu sunt putine.Insa, este bine sa vedem care pot fi asteptarile nerealiste, ce se pot confunda cu o criza a varstei:Daca va regasiti in una sau mai multe din descrierile de mai sus, daca considerati ca aveti si alte plangeri, in afara celor expuse de mine, poate fi cazul sa apelati la un specialist.Este foarte posibil sa credeti ca suferiti de o criza a varstei ce va trece odata cu varsta respectiva, insa, problema de fapt sa fie de o alta natura. Iar aceasta problema, odata cu trecerea timpului, se poate acutiza, nici pe departe rezolva de la sine.Care pot fi afectiunile de care suferim cu adevarat si pe care le putem pune pe seama crizei legata de varsta?Afectiunile pot fi multiple si, asa cum am subliniat mai sus, au legatura cu modul in care ne percepem relatia cu noi insine sau cu cei din jur. Insa, pentru a fi mai specific, pot spune ca afectiunile psihice ce pot sta la baza unor tulburari, ce pot fi confundate cu criza unei anumite varste, pot fi urmatoarele:Pentru a va asigura de faptul ca, suferinta de care va plangeti nu este grava si poate fi considerata trecatoare, trebuie sa mergeti sa va consultati cu un specialist.Orice afectiune pe care o lasati la latitudinea timpului se poate agrava sau se poate insoti de o seama intreaga de alte afectiuni colaterale.Astfel, daca in prima instanta, problemele cu care va confruntati pot fi rezolvate prin psihoterapie, ulterior, se poate ajunge in situatia in care poate fi necasara internarea intr-un centru de specialitate.Sa nu uitam faptul ca, orice problema poate fi mai usor tratata in stadiu incipient. De aceea este bine, la primele semne sa faceti tot posibilul sa rezolvati problema respectiva.