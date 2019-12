Cum iti construiesti stima de sine. Sfatul psihologului

cursuri de dezvoltare personala

cursuri de dezvoltare profesionala

cursuri de inot

cursuri de dansuri

cursuri de actorie

cursuri de yoga

spectacole de teatru

spectacole de muzica

filme de comedie, de actiune, documentare

lecturarea unei carti de aventuri

voluntariate

o plimbare prin parc

sa va luati un animal de companie sau sa ajutati un adapost pentru cei stransi de pe strada

prieteni care va fac viata mai grea sau va incarca cu problemele lor

o relatie de cuplu care va pune intr-o lumina negativa din care nu puteti iesi indiferent de eforturile depuse.

un job care va suprasolicita, sau unde nu sunteti respectati

o adictie de: droguri, alcool, medicamente

De aceea, atunci cand vorbim de dezvoltare personala, regasirea echilibrului sau a scopului in viata trebuie sa luam in calcul stima de sine.Pentru a a vea o stima de sine care sa ne ajute sa ne bucuram de viata, familie, prieteni, societate sau orice alt aspect al vietii unui individ, este bine sa ne concentram pe urmatoarele aspecte:. Uneori, problemele pe care le intalnim ne pot depasi. Iar asta poate duce la o seama intreaga de boli de natura fizica sau psihica.De aceea, un specialist ne poate ajuta sa ne descoperim traumele si sa ne invingem temerile, pentru a ne putea construi o stima de sine echilibrata.. Un creier antrenat ne poate ajuta sa ne depasim problemele.Sau cand acestea devin prea multe sau prea mari, putem intelege ca este timpul sa apelam la un specialist, pentru ca problemele sa nu se agraveze.Atunci cand vorbim de procesul de invatare, avem in vedere unul sau mai multe dintre urmatoarele aspecte:. De foarte multe ori, ne lasam furati de viata. Asa ca, programul nostru ajunge sa cuprinda doar munca si casa. Viata, insa, are o seama intreaga de alte elemente ce ne pot restabili stima de sine si starea de echilibru cum ar fi:Stima de sine este despre viata. Si viata cuprinde, ca intr-un buchet imaginar, toate actiunile noastre. Daca gasim acele activitati si persoane care ne aduc bucurie, atunci stima noastra de sine va fi crescuta.