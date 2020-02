Cum iti dai seama ca esti un manager depresiv si ce trebuie sa faci?

o stare de melancolie si ai sanzatia ca esti tot timpul dus pe ganduri si nu ai chef sa faci nimic

crezi ca ceilati (investitori, superiori, manageri sau angajati), comploteaza impotriva ta- crezi ca orice ai face, nimeni nu isi va schimba comportamentul fata de tine sau de companie

ai senzatia ca esti barfit sau judecat

ai probleme cu somnul, alimentatia, viata sexuala, interactiunile sociale

ai senzatia ca nimic nu iti mai face placere

ai frica ca nu cumva sa iti ia postul sau sa te inlocuiasca

ai atacuri de panica

nu mai vrei sa pleci nicaieri, vrei sa te culci la firma ca nu cumva sa nu se intample ceva grav

ai ganduri despre moarte sau despre a te sinucide

Foarte multe persoane aflate in pozitii de management cauta vinovatii in pozitiile superioare sau inferioare din cadrul companiei. De ce o fac? Pentru ca este mult mai simplu sa cauti vinovati in afara decat sa cauti in interiorul tau.De foarte multe ori poti avea dreptate, gasind factorii negativi in exterior, dar ce si cum faci, atunci cand, negasindu-i la altii, trebuie sa ii cauti inauntrul tau?Greu de raspuns la aceasta intrebare. Iata care ar putea fi problemele de echilibru interior:Daca te regasesti in oricare dintre descrierile de mai sus sau in altele similare, este cazul, sa apelezi la un ajutor specializat.Poti crede ca starile vor trece de la sine, insa, din experienta iti pot spune ca, de obicei, starile nu trec atat de usor de la sine.Asa ca, te poti gandi sa apelezi la un profesionist care sa te scoate din stare sau care sa iti redea echilibrul interior. Totul tine de tine, si de capacitatea ta de a face primul pas...