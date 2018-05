Cum iti dai seama ca jobul iti saboteaza viata?

Ce intrebari ar trebui sa iti pui?

Ce trebuie sa faci?

Omul modern a ajuns sa se confunde cu jobul. Munca ii afecteaza viata, inundandu-l, lipsindu-l de energie, de afectiune pentru familie, de dorinta de a construi un camin, o familie.Astfel, a ajuns sa construiasca o casa, nu un camin. O casa mare, plina de obiecte scumpe, ce nu pot fi atinse sau utilizate, adevarate "trofee" castigate pe campul de lupta corporatist, numai bune de puse in vitrine si venerate, nici pe departe, folosite.Tot asa, ajung sa isi faca si cariera ce ii asigura banii, cu care si-ar dori sa isi "cumpere" afectiunea partenerei sau a copilului, considerandu-le motive pentru care ar trebui sa fie iubit si apreciat, venerate chiar, fara sa mai fie nevoit sa isi stranga sotia in brate, sau sa construiasca un lego cu copilul.El nu ofera timp, afectiune, nu vrea sa aiba activitati comune, vrea doar sa plateasca si sa fie lasat in pace.Vacantele sunt doar pentru pozele in care se mimeaza fericirea, si tin atata timp cat aparatul foto este folosit.Pentru ca, dupa ce obiectivul aparatului este inchis, viata sa redevina stearsa, fara stralucire, in care fiecare se uita pe telefon sau tableta, intarcandu-se in lumea virtuala unde isi pot gasi, printr-un avatar, lumea pe care si-o doreste, feedback-ul pe care il cauta, afectiunea care ii lipsesteSi uite asa, banii, cariera, valorile corporatiste ajung sa depersonalizeze individul, distrugandu-i relatiile cu familia si prietenii., devin zeii la care se "inchina", uitand de1. Petreci marea majoritate a timpului la job;2. Marea majoritate a discutiilor sunt despre job;3. Te intalnesti si vorbesti mai mult cu colegii/angajatii decat cu familia si prietenii;4. Singurii prieteni sunt colegii;5. Nu mai stii ce isi doreste sotia, te enerveaza orice spune. Nu mai aveti subiecte sau preocupari comune;6. Nu stii aproape nimic despre propriul copil: ce clasa este, ce note are la scoala, ce prieteni are, ce jocuri ii plac?1. Care sunt valorile, normele pe care le oferi si le cultivi la copilul tau?2. Cat de iubita, apreciata, sustinuta, inteleasa, ascultata, ajutata se simte sotia ta?3. Cati prieteni mai ai in afara de colegi?1. Apeleaza la un ajutor specializat, la un psihoterapeut. Uita de coach-ul firmei care nu are pregatire de specialitate (nu este psiholog) si nu stie decat cateva abordari invatate si aplicate in alte tari, fara legatura cu valorile si normele sociale din Romania.2. Regandeste-ti viata din urmatoarele perspective: familie, preocupari sociale, sportul facut de placere, hobby-uri.3. Apeleaza la sedinte de cuplu pentru a redescoperi valorile familiei, sotiei, copilului, pana nu este prea tarziu si ramai fara ei.