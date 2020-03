Cum ne poate afecta izolarea la domiciliu? Sfatul psihologului

frica permanenta ca ceva rau se poate intampla

un sentiment de spaima sau de panica, ce va urmareste pe tot parcursul zilei

tremuraturi, senzatia de pierdere a echilibrului, transpiratii reci sau calde

lipsa dorintei de a mai interactiona cu alte persoane

senzatii de voma

tulburari ale somnului: cosmaruri, somn intrerupt, insomnie

tulburari ale vietii sexuale: anorgasmie, frigiditate, ejaculare precoce, probleme de erectie

tuburari alimentare: lipsa poftei de mancare sau pofta de mancare exagerata

atacuri de panica

nevoile zilnice: hrana, apa, detergenti, sapun...

nevoile familiei. Foarte multi sunt cei ce se plang de faptul ca nu au indeajuns de mult timp sa isi petreaca cu sotia, copilul, parintii, bunicii. Acum, avand la dispozitie mai mult timp, puteti redescoperi placerea de a va juca cu propriul copil, sa va laintati sotia sau sa depanati povesti alaturi de parinti.

nevoile sufletului: nu uitati de rugaciune, de o carte buna, un film deosebit. In fond, intotdeauna ati considerat ca nu aveti timp pentru adevaratele placeri. Acum poate fi vorba despre aceasta oportunitate.

Care sunt comportamentele ce ar trebui sa ne dea de gandit?Emotiile declansate de acest virus pot fi normale sau pot lua proportii exagerate putand fi cazul sa va sfatuiti cu medicul de familie sau un psiholog, pentru a incerca sa va monitorizati si contralati starile.Elementele ce trebuiesc evaluate, pot fi:In cazul in care aveti una din manifestarile descrise mai sus, intr-o forma mai simpla, ori mai accentuata, poate fi cazul sa apelati la un psiholog sau la medicul de familie.Ca in orice situatie neobisnuita, important este sa aveti un plan care se cuprinda:Izolarea sau carantina, in ziua de azi, pot fi percepute ca o pauza ce va permite sa va redescoperiti adevaratele placeri. De asemenea va poate oferi timpul de care va plangeati mereu, pentru tot ceea ce ati amanat si urma sa amanati poate la nesfarsit.In fond, orice lucru privit din perspectiva potrivita, poate reprezenta o binecuvantare.