Cum obtinem reconectarea la familie si deconectarea de la job? Sfatul psihologului

Ce putem face pentru a ne reconecta la famile si la valorile acesteia?

sa luam masa impreuna de trei ori pe saptamana. Luni, miercuri, sambata. Zilele in care nu putem face acest lucru se recupereaza.

sa vizionam o piesa de teatru. O data pe saptamana. Lunea, joia, sau sambata.

sa facem sex de doua ori pe saptamana. Fara zile fixe, dar sa nu treaca o saptamana in care sa nu ne tinem de plan.

Care ar fi cauzele care impiedica o familie sa aiba cat mai mult timp petrecut impreuna? Acestea sunt diverse, tin de fiecare familei si individ in parte, dar pot fi descrise la modul general, astfel:De foarte multe ori, dragostea nu este indeajuns pentru a implini un cuplu. Asa se face ca, imediat dupa ce trece perioada in care cei doi mai sunt indragostiti unul de celalalt, incep sa apara adevaratele nevoi.Iar acestea ajung sa fie mai de graba continatoare de frustrari ce au legatura cu istoricul individului, mai mult decat cu posibilitatile partenerei de a le indeplini.La aceasta categorie de asteptari nerealiste putem enumera: imi doream o sotie mai implicata in activitatile casnice, imi doream un sot care sa ma ajute mai mult, imi doresc un copil si el nu, ma asteptam sa ma inteleaga ca lipsesc mult de acasa, dar acesta este jobul meu si astfel pot asigura veniturile necesare, ma asteptam sa mai renunte la prieteni sau la sfaturile mamei lui.Este cea care otraveste cuplul, prin promisiunile pe care le lasa de inteles dar care par o fata morgana, de neatins. Solicita timp, resurse de energie, motivatie si promite bani si recunoastere sociala. Numai ca, individulului, indifferent de suma castigata, nu ii mai ramane energie pentru familie.Facebook, retelele de socializare, whatsapp-ul, skype-ul, mailul, deci in general mediul online ofera o lume idilica, romantata si fardata ce atrage precum un ambalaj stralucitor, individul, pentru a-I capta toata energia si atentia, lasandu-l apoi stors de orice urma de vlaga., amanta, sportul excesiv, adictiile (droguri, alcool, shoping) toate acestea fura din energia si atentia necesare unei familii sanatoase.In primul rand, trebuiesc evaluati factorii descrisi mai sus, pentru a intelege care sunt elementele ce intoxica viata individului. Apoi se trece la o cura de dezintoxicare, in functie de factorii toxici, de nivelul de cultura, temeperament, caracter, ai individului respectiv. Acesta este un plan terapeutic, ce necesita timp si supravegherea unui specialist psihoterapeut.Daca doriti un plan pe care sa il aplicati singuri, (nu uitati ca sfaturi general valabile nu exista), acesta ar putea fi urmatorul:Care sunt activitatile care imi mananca cel mai mult timp? Elementele de evaluat, pot fi: job-ul, prietenii, sportul.Care sunt adictiile ce va pot efecta viata de cuplu, cat de grave sunt si cat timp va solicita: alcoolul, shoping-ul, ipohondria - mersul la medici considerand ca aveti o afectiune ce nu exista de fapt.Suferinta voastra poate avea legatura cu dezamagirile legate de familie, cariera, inaintarea in varsta, sindromul burnout si pentru ca nu va puteti recunoaste acest lucru, preferati sa va considerati mai bolnav de cat sunteti.Care sunt elementele toxice: prietenii, amanta/ul, sportul excesiv.De exemplu, daca job-ul imi solicita 10-12 ore, cata energie imi mai ramane pentru a ma putea bucura de viata?!Care sunt activitatile ce le puteti face impreuna cu familia care va aduc bucurie? Faceti o lista cu acestea.Exemplu: sa luam masa impreuna la un restaurant, sa vizitam un muzeu, sa vizionam o piesa de teatru, sa mergem la un film, sa vorbim despre o carte, sa savuram un pahar de vin, sa ne jucam cu copiii in parc, sa facem sport impreuna, sa reamenajam casa, sa mergem in vizita la parinti.Asta poate suna in felul urmator:sotul se ocupa de rezervat mesele de trei ori pe saptamana la restaurant si sotia de rezervat biletele la teatru.O mica concluzie legata de planul descris: sunt convins ca marea mojoritate a celor care il citesc se gandesc la faptul ca acest plan pare o fortare a situatiei sau un mod de comportament anormal ce nu vine natural de la cei doi.Observatia poate fi corecta, dar are doua elemente gresit intelese:, inclusiv cele care sunt gresite la voi in cuplu, au fost invatate asa, si se vor perpetua daca nu luati masuri.Natural este sa iti doresti sa te schimbi nu sa te lasi purtat de comportamentele gresit invatate, de frustrari si suparari ce nu au legatura cu familia.De schimbat, individul nu se schimba cu adevarat, decat in doua circumstante: cand vrea sa o faca si sub efectul unei trauma majore.Ca sa vrea sa se schimbe necesita detoxifierea de factorii toxici ce il afecteaza, pentru ca, mai apoi, prin antrenament si persuasiune, sa ajunga cea mai buna varianta a lui, cat mai apropiata de ceea ce va doriti amandoi.