Cum sa iti gasesti fericirea, conform traditiei indiene? Coaching, cu Simona Nicolaescu

Prea putini au curajul sa isi spuna ca vor sa fie fericiti.Fericirea este greu de obtinut si chiar mai greu de explicat. Dar, daca vrei sa traiesti o stare de bine - definita ca o stare generala de fericire si stare buna - creierul trebuie sa trimita semnale pozitive si nu negative.Celulele creierului au nevoie de mesaje pozitive ca sa supravietuiasca. Tu trebuie sa creezi si sa mentii ingredientele starii de bine. Elementele de control se afla "inauntru".Gandeste-te la doi oameni, care au acelasi serviciu, aceleasi venituri, case, acelasi trecut social si aceeasi educatie. Fiecare dintre cei doi isi va procesa experienta intr-un mod diferit. Unul dintre ei se simte obosit, usor plictisit, iar entuziasmul lui pentru viata incepe sa scada, in timp ce celalalt se simte tanar, angajat si plin de vitalitate.Ce creeaza diferenta? Din perspectiva creierului, toate experientele trebuie procesate prin intermediul cailor chimice, asemanator cu modul in care este metabolizata energia din hrana. Daca ai putea masura metabolismul urmarind fiecare molecula de apa, glucoza, sare etc., care trece prin membrana celulara, cantitatile utilizate ar fi atat de apropiate incat oricare doi oameni ar trebui sa proceseze experientele in acelasi mod. Dar nu se intampla asa.Metabolismul experientei se bazeaza pe calitatea vietii, nu pe cantitate. Consecinta este ca poti sa-ti imbunatatesti starea de bine ascultand de indiciile subiective subtile.Instinctele subtile care iti permit sa-ti simti calea prin viata sunt cenzurate cu usurinta. Mintea ta intervine cu tot felul de raspunsuri secundare care nu sunt bune pentru tine - negarea, reprimarea, cenzurarea, vinovatia, rusinea, victimizarea.O viata de minciuni conventionale, de evitare, judecata, abnegatie fata de sine si de iluzii marunte pare indeajuns de nevinovata, dar, la fel ca picatura chinezeasca, negativitatea lucreaza pic cu pic.Starea de bine depinde de multe lucruri care se petrec chiar in sistemul tau nervos. Nu poti sa te ocupi de ele unul cate unul; infinit de multe procese se intampla intr-o clipita. In pofida acestei complexitati, poti incepe sa dai atentie indiciilor subtile.In traditia indiana, exista trei clase de indicii subtile in interiorul fiecarei experiente:calitatile sau aspectele unei experiente.gustul experientei.starea de spirit sau tonul emotional al experientei.Starea de bine este creata la un nivel subtil. Prin urmare, pe masura ce datele neprelucrate patrund in creierul tau prin intermediul celor 5 simturi, ceea ce le transforma in ceva hranitor sau toxic depinde de calitatea, gustul si starea emotionala pe care le adaugi.Acum, care este cea mai buna abordare pentru aceasta complexitate extraordinara, mult prea complicata pentru a fi rezolvata pas cu pas? Poti sa-ti simti calea spre starea de bine, crescand ingredientele care imbunatatesc viata, numite in sanscrita "sattva", tradus de obicei prin puritate. O viata sattvica are un efect holistic cand incepi sa-ti ameliorezi senzatiile in toate "departamentele" corpului tau.Adauga dulceata vietii tale si diminueaza orice lucru pe care-l simti acru si amar.Micsoreaza stresul dintre tine si ceilalti - favorizeaza respectul, demnitatea, toleranta si interactiunile placute.Actioneaza din dragoste ori de cate ori poti. Fii plin de compasiune. (Dar nu te forta sa intri intr-un fel de rigid de pozitivitate. Rolul tau nu este sa fii un robot zambitor.)Gaseste un sentiment de reverenta fata de Natura. Iesi in mijlocul naturii pentru a-i aprecia frumusetea.Fii calm in interior. Nu spori agitatia din jur.Nu calca pe nivelul subtil de simtire al altor oameni. Fii constient ca orice situatie are o simtire si o dispozitie pe care trebuie sa le respecti.Practica nonviolenta. Nu ucide si nu vatama alte forme de viata.Fii de folos. Lasa lumea sa-ti fie la fel de apropiata ca familia.Spune adevarul fara asprime.Fa ceea ce stii ca este bine.Cauta prezenta divinului.Daca practici puritatea pentru ca vrei asta si te simti bine, creierul tau va fi capabil sa functioneze cu o autoreglare mult mai ridicata. Cea mai buna autoreglare este automata, dar trebuie mai intai sa o insufli. Apoi vei putea tot mai mult sa lasi lucrurile in seama sistemului nervos autonom, increzator ca iti va sustine starea de bine a celulelor, tesuturilor si organelor. Rezultatul va fi o viata mai fericita, mai sanatoasa si mai bogata spiritual.In acest sens, am pregatit urmatorul ghidaj audio care te poate ajuta sa vizualizezi ceea ce doresti sa se manifeste in viata ta.