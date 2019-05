De ziua lui, azi si in fiecare zi! Coaching, cu Manuela Balaban

Iubeste-l asa cum este si nu iubi ce vrei tu sa fie! Copiii au o intuitie formidabila pentru ca ei sunt atasati la corpul lor. Nu au invatat inca sa isi mascheze trairile asadar iti identifica usor incoerentele. Copilul simte cand spui una si gandesti alta si exact asta va face si el ulterior!

Asculta-l si auzi ce iti spune! Chiar daca problema lui este mai mica decat a ta, nu inseamna ca este mai putin importanta! Proportiile raman aceleasi. Problema lui e mare pentru el asa cum si a ta e mare pentru tine. Asadar valideaza-i sentimentele si dupa caz acorda-i incredere ori sustinere.

Respecta-l! Respectul nu se invata doar din carti, il invata si de la tine! Daca nu il primeste, cum sa il ofere? Respecta-i trairile, intimitatea, dreptul de a refuza, de a-i placea ceea ce tie nu iti place s.a.m.d.

Apreciaza-l! Spune-i macar de 3 ori pe zi ca apreciezi atunci cand face un efort, cand observi ca pune in practica un comportament recent dobandit sau orice alt motiv de apreciere ai gasi.

Accepta-l asa cum este! Atat de des parintii considera ca ai lor copii sunt o prelungire a lor si prin ei vor sa sa implineasca. Ii imping sa faca sportul pe care parintii ar fi vrut sa il faca, sa fie dezinvolti doar pentru ca parintii au fost inhibati si considera ca au pierdut o parte din copilarie, etc. insa copilul este asa cum este el, o fiinta separata de mama si de tata, cu propriile dorinte, aspiratii si inclinatii si este un abuz sa il manipulezi sa faca ceea ce tie iti place sa faca si nu lui.

Mi se intampla adesea sa primesc solicitari de la parinti sa le "repar" copilul prin consiliere si la fel de des spun ca eu ofer consiliere parintelui pentru ca totul incepe de la el.Am sustinut mereu ca atata timp cat parintii sunt prezenti in viata copilului, ei au nevoie sa invete sa isi indeplineasca propriile nevoi si apoi vor sti sa le indeplineasca si pe cele ale copilului.Cu alte cuvinte daca ai paharul gol, atunci ce poti oferi la randul tau?Consilierea adresata copilului are efect pana ce ajunge acasa si preia din nou comportamentul parintilor. Astfel ca nu aceasta este iesirea din acest cerc vicios.Asadar, de ziua lui iti las cateva cadouri pe care sa i le oferi. Sunt acele cadouri ce dureaza o viata si pe care multi le-au cam uitat in goana lor spre a oferi copiilor lucruri pentru o viata mai buna. Chiar daca intentia lor este una pozitiva, consecintele sunt dezastruoase! Cum ar fi ca al tau copil sa te intrebe la un moment dat: "Mami, tati, ati facut destui bani pentru a-mi cumpara o alta copilarie?" Dar daca citesti acest text deja esti pe drumul parintilor constienti ca inteligenta emotionala a copilului este cheia succesului si ca este de 2 ori mai importanta in atingerea unui obiectiv decat cunostintele academice sau orice alt lucru.Oricum ai facut pana acum, vestea buna este ca inteligenta emotionala poate fi crescuta chiar si de la 0 la 100% in schimb IQ -ul are o influenta genetica si noi oamenii putem interveni pentru a-l creste doar pentru cateva procente.Asadar, incepand de azi:Aplica cu incredere cele de mai sus atat pentru a avea un copil intreg emotional, dar si pentru ca viata ta de parinte sa fie mai usoara.Este mult mai simplu sa plantezi seminte de calitate de la inceput, decat sa infrumusetezi planta deja crescuta!O zi cu soare afara si in suflet sa aveti! Inocenta, iubirea si respectul sa poposeasca la voi, sa radeti, sa cantati, sa va bucurati de darurile copilariei acum si mereu!Oricand pierzi calea spre copilul tau, sunt aici sa te ajut sa o gasesti!