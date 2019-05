Demotivat, trist, abatut? Iata 5 actiuni pe care le poti intreprinde pentru a scapa de probleme

Ingrijorare exagerata, cu sau fara motiv

Sentimente de anxietate sau neliniste aproape permanente

Sentimente de neajutorare

Toleranta redusa la frustrare, sau cum se spune popular: va sare tandara din motive fara importanta

Sentimentul de a fi coplesit, chiar si in activitati obisnuite.

Lipsa apetitului sau cresterea poftei de mancare

Plans facil

Insomnie, somnolenta, somn intrerupt, cosmaruri, va treziti obositi

Scaderea sau cresterea brusca a libidoului

Anorgasmie, ejaculare precoce, lipsa erectiei

Pierderea interesului pentru activitati care inainte erau placute

Auto-invinovatire, auto-compatimire

Stima de sine scazuta

Ganduri despre moarte, suicide

Oboseala fizica, mentala

Frica permanenta de boala

In cazul in care te regasesti in descrierile de mai sus, este posibil sa suferiti de depresie, anxietate sau o problema medicala. De asemenea sursa o pot reprezenta problemele din relatie sau bullying-ul profesional. In acest context, solutiile pot fi urmatoarele:Psihoterapeutul, psihiatrul, medicul de familie, potreprezenta solutiile cele mai bune. Impreuna puteti descoperi care sunt cauzele starilor voastre, daca aveti vreo afectiune medicala sau de natura psihica. Odata descoperita cauza, tratamentul medicamentos sau psihoterapia va va readuce starea de echilibru.de teatru, de dans, de desen, pentru a invata sa cantata laun instrument, yoga, un sport, sau chiar cursurile de bucatarie, va poate reda placerea de a va trai viata. Aveti posibilitatea de a invata lucruri noi, sau de a cunoaste persoane noi. Deasemenea va puteti descarca energia negativa sau macar pentru o perioada, va antrenati creierul sa vada si alte aspecte ale vietii, dincolo de problemele prin care treceti.. Daca in copilarie sautinerete, va facea placere sa faceti origami, sa dansati, sa desenati, sa jucati tenis, poate fi momentul potrivit pentru a realua aceste activitati placute, pentru a redescoperi savoarea unor stari de bine.de teatru, muzica, stand up comedy, pot fideasemenea surse de bucurie. Deasemenea o carte buna, un mic dejun savurat alaturi de un prieten tonic.. Indiferent daca vorbim de un city break, o saptamana pe munte sau la tara, echilibrul si zambetul va pot reveni cu usurinta.Este foarte important sa luati o decizie cat mai curand posibil, pentru ca starile sa nu se agraveze. Eroismul de a lupta de unul singur cu aceste stari va poate face mai mult rau decat bine, ceea ce poate agrava boala si in consecinta tratamentul.