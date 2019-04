Depresia, cea mai mare capcana a vietii in corporatie. Asculta sfatul psihologului

De ce se intampla acest proces? Care sunt cauzele? In conditiile in care se considera ca, odata cu venirea multinationalelor, salariile vor creste, conditiile de lucru la fel, iar aceste aspecte trebuiau sa duca la o satisfactie crescuta in randul angajatilor.La inceput asa a fost. Insa, odata cu trecerea anilor, rata depresiei a crescut din urmatoarele motive:bazat pe un sistem "dictatorial". In primii ani, cresterea salariilor acoperea aceste lacune manageriale, insa, odata cu trecerea timpului lucrurile s-au degradat. Stiti cum se spune: omul nu pleaca din cauza companiilor ci din cauza managerilor.si timpul petrecut la lucru. Spre deosebire de tarile occidentale timpul petrecut la lucru este intre 9-11 ore, ceea ce este exagerat. Deasemenea, sarcinile, tocmai datorita managementului defectuos, sunt exagerate. Se incearca sa se rezolve probleme multiple cu putini oameni, pentru ca, bugetul departamental sa arate bine in Excel.este departe de nevoile adevarate. Au aparut programe de training importate din exterior, sustinute de traineri formati "peste noapte", ce nu au nici o legatura cu felul romanilor de a fi. La acest punct este bine sa subliniem urmatoarele elemente:a) Training-ul, spre deosebire de scolarizarea normala, trebuie sa dezvolte abilitati. Insa, programele corporatiste sunt departe de acest deziderat. Dureaza prea multe ore, jocurile sunt lipsite de sens si utilitate, iar retentia de informatii tinde sa fie nula. La fel ca si abilitatile de care uita toata lumea sa le mai dezvolte si verifice in timp.b) Orice program de training de dezvoltare personala ar trebui calibrat in functie de populatia careia i-l prezinti. Asa cum se intampla cu orice program de training, sau test ce se face de catre un profesionist psiholog. Acesta isi calibreaza programul prin Colegiul Psihologilor din Romania.c) Training-urile nu sunt facute in urma uneo evaluari corecte. Mai degraba sunt importate cursuri ce se prezinta angajatilor pentru ca, departamentul de HR sa aiba utilitatea lui.d) Toate cele de mai sus, il fac pe angajat sa nu se simta inteles, nu are cu cine sa isi discute problemele. Iar daca o face, discursul lui este perceput ca si o jignire personala de catre manager.e) Programele de: mentoring, life-coaching si profesional coaching lipsesc sau sunt facute intr-un mod neprofesionist. Foarte rar sunt companii care investesc cu adevarat in aceste servicii la un nivel inalt.. De foarte multe ori poti intalni intr-o echipa oameni foarte bine pregatiti si altii ce nu au cunostintele necesare postului pe care il ocupa si pentru care sunt platiti.. A fost considerate o revolutie ce vine sa uneasca echipele si sa le creasca randamentul. S-a dovedit in timp ca, nu a fost decat un mare balon de sapun ce ascundea de fapt, doar nevoia angajatorilor de a castiga spatiu si de a anula diferentele de personalitate. Iar asta a dus la lipsa de intimidate, de respect starnind o seama intreaga de conflicte.Elementele caracteristice depresiei sunt urmatoarele:1. Tristete apasatoare, lipsa sperantei, senzatia ca nimeni si nimic nu ne mai poate face fericiti.2. Neliniste, insecuritate, teama, cu sau fara un motiv evident ce se manifesta o perioada mai lunga de cateva zile.3. Nervozitate, iritabilitate, furie, fara un motiv evident sau exagerate in comparatie cu elementul declansator.4. Lipsa dorintei de a interactiona cu ceilalti si dorinta de a sta cat mai mult singur. Deasemenea nu mai resimtim placerea de a interactiona social.5. Probleme de somn: insomnie, somnolenta, somn intrerupt, cosmaruri.6. Probleme alimentare: mancat obsesiv-compulsiv, lipsa poftei de mancare, pofta de mancare exagerata, anorexie, bulimie, obezitate.7. Probleme ale vietii sexuale: lipsa dorintei de activitate sexuala, frigiditate, anorgasmie, lipsa erectiei, ejaculare precoce8. Ipohondria sau frica de a nu suferi de o boala grava. De obicei se manifesta prin dureri care vin si pleaca, sau se tot muta prin corp intr-un mod ciudat, fara elemente medicale concrete.9. Acutizarea adictiilor indiferent daca vorbim de: alcool, tigarete, droguri, medicamente.10. Cresterea sau scaderea brusca in greutate.11. Atacuri de panica.12. Ganduri sau planuri suicidare.In primul rand trebuie sa apeleze la ajutor specializat: medic de familie, psiholog, psihiatru, preot. Cu cat depresia persista mai mult timp, cu atat este mai greu de tratat.De aceea, inca de la primele semne, este bine sa incercati sa mergeti la un specialist.Nu va ganditi ca depresia trece de la sine. Pentru ca, nu se intampla asta. Ba din contra, odata cu depresia pot veni si o seama intreaga de afectiuni asociate depresiei.Un plan terapeutic corect va poate imbunatati destul de repede starea si poate exclude aparitia afectiunilor agravante associate depresiei.