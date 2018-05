Depresia si anxietatea, bolile angajatului modern. Ce e de facut?

sfatul psihologului

lipsa dorintei de viata, melancolia, senzatia ca nu mai vedem luminita de la capatul tunelului

lipsa dorintei de a mai interactiona cu alte persoane

senzatia de gol, de blocaj afectiv, de cadere

frica permanenta ca ni se poate intampla ceva

senzatia ca toti conspira impotriva noastra

lipsa poftei de mancare sau dorinta de a manca tot timpul

insomnia, somnolenta pe tot timpul zilei, cosmaruri

anorgasmie, frigiditate, lipsa erectiei, ejaculare precoce

alcoolism, fumat, droguri

dependenta de medicamente

dureri care vin si pleaca, sau se muta tot timpul prin corp

senzatia ca suferim de o afectiune grava si ca nimeni nu ne intelege starile prin care trecem. Deasemenea putem crede ca medicii nu reusesc sa o descopere sau doresc sa ascunda aceasta afectiune de noi

iritabilitate, nervozitate, suparare peste masura, furie, deznadejde

tulburari de personalitate sau de comportament

tulburare bipolara

depresie

anxietate

tulburare obsesiv-compulsiva

adictii grave de: droguri, medicamente, alcool, tigari

tulburari ale somnului

tulburari ale activitatii sexuale

atacuri de panica

hipomanie

pot aparea ganduri suicidare

Volumul mare de munca, sefii haotici sau tiranici, deadline-urile imposibile, lipsa sustinerii si programul prelungit sunt doar cativa din factorii ce au dus la dezechilibrul emotional al angajatilor.Pe langa acestia mai avem training-urile nascute in special din frustrarile, orgoliul, imaginatia si dorinta de a-si demonstra "utilitatea", a celor de la HR, in dauna intereselor profesionale sau personale.Apoi sunt teambuilding-urile nereusite ce duc mai de graba la degradarea persoanelor decat la omogenizarea unei echipe.Toti acesti factori, intalniti in haosul organizatiilor (de stat sau private), duc la degradarea personalului, la lipsa oamenilor de perspectiva, la senzatia de capcana fara iesire.Si astfel se naste depresia, anxietatea sau o seama de alte tulburari ce distrug individul din punctul de vedere al societatii, prietenilor, familiei...Semnalele sunt de natura fizica, psihica sau imbinarea celor doua. Pot aparea gradat sau brusc, in functie de fiecare individ, de experienta acestuia de viata, de caracterul si temperamentul lui, dar si de factorii de sprijin.In principiu, elementele ce trebuie sa ne dea de gandit, pot fi urmatoarele:Oricare dintre starile de mai sus, pot insemna o posibila afectiune. De aceea este bine sa apelam la un specialist inca de la primele semne.Putem, repet, in functie de: temperamentul, caracterul, experienta de viata, puterea de munca sau factorii de sprijin, sa declansam o seama intreaga de afactiuni psihice, cum ar fi:In loc de concluzie, putem spune ca este extrem de important sa remarcam la timp orice tulburare de dispozitie sau de stare.Daca ne regasim in descrierile de mai sus, este bine sa ne gandim sa apelam la un specialist: medic de familie, psiholog, psihiatru, pentru a nu se agrava o posibila afectiune.Chiar daca putem crede ca suntem indestructibili iar problema noastra este doar o stare tranzitorie, este totusi bine sa ne asiguram, o data in plus, ca nu este nimic grav.