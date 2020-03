Despre anxietate si fricile omului modern, cu psiholog Constantin Cornea

Familiile se destrama, sotii se inseala reciproc, copiii cresc intr-o atmosfera in care au de toate, mai putin dragoste, atentie si afectiune.Cum s-a ajuns aici? Simplu. Nevoile s-au transformat in frici. Frica de a nu avea ceea ce imi doresc. Frica de a nu-mi pierde valori materiale. Frica de a nu fi la inaltimea propriilor asteptari sau a asteptarilor celorlalti. Si putem continua aproape la nesfarsit cu aceste frici...Ne mai putem oare redresa? Depinde de cat de mult am lasat toate aceste frici sa ne inunde viata. Uneori poate fi nevoie de tratament. Alteori poate fi pur si simplu nevoie de o pauza, sau de o discutie cu noi insine.Putem considera ca este momentul sa ne oprim, pentru o clipa, sau poate pentru mai mult timp, pentru a incerca sa ne privim pana in adancul sufletului. Oare stim ce am devenit? Ne place ce vedem la noi? Si daca nu, cand avem de gand sa ne oprim din aceasta alergatura dupa o Fata Morgana ce nu exista?Daca nu reusim, putem lesne apela la un psiholog. Poate este cazul sa ne ajute cineva sa ne vedem asa cum suntem. Pentru ca, mai apoi, sa concepem un plan de detoxifiere mentala. Trebuie doar sa incercam sa ne descotorisim de tot ceea ce nu ne face bine.Nu, nu este greu. Trebuie doar sa facem primul pas. Apoi lucrurile se pot indrepta. Mai mult decat atat, puteti descoperi in voi o forta de care nu va stiati capabili.Si mare va va fi bucuria atunci cand, scapand de plasa intinsa de societate, sau de voi insiva, va veti redescoperi asa cum erati candva... Un simplu om plecat in cautarea fericirii...