Despre avantajele hipnozei in stresul de zi cu zi, cu Simona Nicolaescu

Anxietate;

Astm;

Dureri cronice;

Temeri si fobii;

Fumat;

Tensiune arteriala crescuta;

Atacuri de panica;

Stres;

Migrene;

Insomnie;

Mancat compulsiv.

Visatul cu ochii deschisi.

Atunci cand esti absorbit intr-o sarcina placuta si tinzi sa pierzi notiunea timpului.

Ai o activitate monotona, repetitiva (cum ar fi semnarea mai multor documente), in timpul careia te gandesti la cu totul altceva, iar, ulterior, nu iti poti aminti cand ai terminat de efectuat sarcina respectiva.

Atunci cand asculti un discurs plictisitor, iar mintea iti "zboara" catre altceva.

Acestia dezvolta in timp probleme de anxietate sau de orientare, legate de faptul ca nu stiu ce le va aduce ziua de maine si ca urmare a stresului provocat de aceste situatii incerte.In cazul unui nivel ridicat de stres si a consecintelor acestuia, una dintre solutii poate fi hipnoza, un adevarat fenomen psihologic cu multiple utilizari valide in practica clinica.Hipnoza este o stare de atentie sau de concentrare, adesea asociata cu relaxarea si sugestibilitatea sporita.In timp ce se afla sub hipnoza (adica intr-o transa hipnotica), se pare ca oamenii sunt mult mai deschisi la sugestii utile decat sunt de obicei.Hipnoza iti poate fi de folos, daca suferi de:Creierul are diferite niveluri de constientizare, variind de la concentrat la somnolent si pana la adormire, cu variatii intre ele. Starile hipnotice apar natural si spontan.Exemplele de zi cu zi includ:Iata 4 avantaje ale utilizarii hipnozei in obtinerea starii tale de bine:In numeroase studii privind beneficiile hipnozei, a fost sugerat faptul ca participantii care au beneficiat de hipnoterapie au raportat ca au avut un somn mai odihnitor. In zilele noastre, cercetarile efectuate asupra hipnoterapiei de catre oamenii de stiinta de la Universitatea din Zurich au introdus monitorizarea activitatii creierului in studiu.Testele au fost efectuate pe un grup de femei tinere si sanatoase. Dupa ce au ascultat o inregistrare de sugestie hipnotica, participantii au mers la culcare pentru o perioada de 90 de minute. Rezultatele au aratat faptul ca participantii care au practicat hipnoza, au petrecut cu peste 80% mai mult timp intr-o stare de somn profunda (eng. slow-wave sleep) decat cei care au ascultat o inregistrare non-hipnotica. Acea stare de de somn profunda este cea mai adanca etapa de somn care detine cel mai mare potential de auto-vindecare.Deoarece hipnoterapia are capacitatea de a schimba modurile de gandire, este adesea folosita ca o interventie alternativa pentru preocuparile legate de sanatatea mintala.Hipnoza poate elimina temerile irationale care provoaca o varietate de fobii, de la teama de inaltimi la teama de a vorbi in public. Beneficiile hipnozei pot fi foarte utile pentru persoanele cu tulburari de anxietate sau depresie.Auto-imbunatatirea prin intermediul hipnoterapiei te poate ajuta sa iti indrepti relatiile tensionate. Hipnoza este o modalitate eficienta de a depasi trasaturile si comportamentele de personalitate care interfereaza cu capacitatea ta de a te conecta cu ceilalti si care poate provoca conflicte cu prietenii, prietenii sau partenerii de viata. Prin hipnoterapie, poti depasi problemele de furie, gelozia sau timiditatea si chiar recupera increderea si deschiderea catre un nou prieten sau partener.Profesionistii pot folosi hipnoza pentru a-si spori abilitatile de conducere, pentru a-si imbunatati productivitatea si pentru a deveni mai receptivi la oportunitatile de a-si dezvolta cariera. Sportivii isi pot imbunatati performanta in competitie prin consilidarea mintii lor cu ajutorul hipnozei, iar hipnoterapia poate creste nivelul de motivare si energie in timpul antrenamentelor.Si tu poti testa cu usurinta beneficiile auto-hipnozei. Pur si simplu, aseaza-te intr-o pozitie confortabila, intr-un cadru linistit. Apoi, inchide ochii si concentreaza-te pe ritmul respiratiei tale, pe inspir si expir.Acest lucru ii ajuta pe multi oameni sa intre intr-o transa usoara si o stare de relaxare confortabila.In aceasta stare, spune-ti cateva lucruri optimiste pentru tine (de exemplu, "pot termina cu usurinta acea sarcina") si imagineaza-ti un eveniment placut.Aminteste-ti, de exemplu, succesul unui eveniment anterior, aminteste-ti de culorile percepute atunci, de mirosurile care te inconjurau, de zgomotele auzite, de modul in care te simteai. Chiar si o sesiune de cinci minute se poate dovedi foarte eficienta pentru obtinerea obiectivului tau.In acest sens, am pregatit urmatorul ghidaj audio care te poate ajuta sa vizualizezi ceea ce doresti sa se manifeste in viata ta.