Despre bullying la locul de munca: Ce e de facut? Asculta sfatul psihologului

De cele mai multe ori, aceste persoane care apeleaza la un astfel de comportament sunt persoane frustrate, nemultumite de propria viata, egoiste, lipsite de empatie, cu tulburari de natura psihica, sau extrem de traumatizate de anumite experiente proprii.Astfel bullying-ul poate fi considerat din perspectiva psihologica o forma de de violenta fizica sau psihologica ce produce in mod intentionat daune persoanei prejudiciate.De foarte multe ori, din pacate, persoana care devine victima unui astfel de comportament, nu dispune de mecanisme prin care sa se poata apara, considerandu-se prinsa intr-o plasa, fara putinta de a mai scapa.Tocmai pentru faptul ca se considera neajutorata, ii este teama sa spuna unui superior ceea ce i se intampla, sau, ii este frica sa isi schimbe locul de munca, considerand ca poate gasi ceva mai rau decat ceea ce are acum.Insa, nu este chiar asa. O persoana care se considera victima unui comportament de bullying, trebuie sa apeleze la un specialist. Impreuna cu acesta poate descoperi care este problema agresorului si, in functie de aceasta, se poate gasi o solutie.In cazul in care abuzatorul are o tulburare psihica, sau o situatie de viata ce ii tulbura judecata, singura solutie o poate reprezenta un alt loc de munca. In acest sens, se pot purta discutii prin care, victima, sa isi descopere calitatile si modul in care si le poate pune in evidenta la noul loc de munca, pentru a scapa cu totul.Daca abuzatorul este pur si simplu depasit de situatiile de la munca, de proiecte, daca nu are resursele umane sau profesionale necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu, din nou se poate face o evaluare, pentru a vedea daca aceasta situatie este doar una tranzitorie, ce se poate rezolva. Sau una permanenta, ce presupune din nou, schimbarea locului de munca.Mai exista si situatia in care, managerul nu stie si nici nu este pregatit pentru postul pe care il ocupa si, din acest motiv, prefera sa jigneasca in stanga si in dreapta, pentru ca, nu cumva, sa isi dea seama cineva de incapacitatea lui de a-si face jobul.Apoi, avem si forma de bullying ce ascunde de fapt o forma de hartuire sexuala. Asta se intampla cand unul dintre sefi face avansuri unei subalterne si in cazul in care nu primeste ceea ce isi doreste, prefera sa ii submineze acesteia autoritatea profesionala cat si calitatea umanaIn concluzie, putem spune ca bullying-ul nu reprezinta in nici un caz o problema lipsita de solutie.Insa, pentru a o gasi pe cea mai oportuna este important sa apelati la un specialist pentru a descoperi ce sta la baza acestui comportament, dar si solutia cea mai potrivita acelei situatii.