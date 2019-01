Despre depresia copilului cu parinti de succes, cu psihologul Constantin Cornea

Dar si copilul care, dincolo de: bona, sofer personal, cursuri de toate felurile, gadgeturi sau hainele de firma, se simte tot singur si neinteles.De ce nu inteleg parintii ca succesul lor finaciar nu le poate cumpara dragostea propriului copil?Inteleg acest lucru, dar nu stiu cum sa faca pentru a indrepta lucrurile. De cele mai multe ori, se trezesc tarziu, atunci cand copilul lor a facut o fapta greu de ascuns: un accident, un scandal, a ramas repetent sau a devenit dependent de droguri ori alcool.Insa, din pacate, nici macar in astfel de situatii nu se comporta cum ar trebui. De cele mai multe ori, incearca sa musamalizeze situatia, platind victimele sau persoane ce trebuie sa aiba grija de copilul lor, pentru ca acesta sa nu pateasca ceva. Fara sa se gandeasca prea mult la victimile pe care acesta le poate face, sau la raul pe care si-l poate face singur, intr-un moment de furie.Acestea pot aparea de la varste fragede.Dupa implinirea varstei de 4 sau 5 ani, se poate instala o dispozitie distimica, ce se manifesta prin lipsa de dorinta de a interactiona cu ceilalti, lipsa placerii de a se juca, lipsa poftei de mancare.Deasemenea se mai poate manifesta prin fapte agresive la adresa parintilor, pritenilor sau animalelor.Mai apoi, aceasta dispozitie distimica se poate agrava, odata cu inaintarea in varsta, sau poate aduce dupa sine si alte manifestari ale unor probleme psihice.Cel mai bine ar fi ca parintii sa apeleze la un specialist. In primul rand pentru ei, pentru a intelege unde si cum au gresit, dar si ce au de indreptat in privinta comportamentului lor. Dupa aceea se poate merge si cu copilul la un specialist.Din pacate, marea majoritate a parintilor, prefera sa duca doar copilul, ferindu-se sa isi descopere propriile greseli.Daca vin parintii si invata ce au de facut, pot aparea primele semne de imbunatatire a comportamentului copilului.Dupa aceea, se poate concepe un plan al familiei prin care sa se reuseasca reabilitarea relatiilor dintre membrii familiei dar si relatiile cu scoala, colegii, prietenii, societatea...1. Retragerea, lipsa dorintei de interactiune cu ceilalti2. Lipsa placerii in activitatile zilnice3. Plange des, sau refuza sa comunice4. Pofta de mancare lipseste sau este exagerata5. Problemele de somn, insomnia, somnolenta, cosmaruri6. Furia exprimata prin injurii, sau prin fapte: se ia la harta cu ceilalti, sparge lucruri, loveste animale7. Includerea in grupurari de cartier8. Adictia de: droguri, medicamente, alcool. Tigari9. Actele antisociale10. Atacuri de panica11. Frica permanenta ca i se poate intampla ceva grav lui sau celor apropiati12. Ganduri sau planuri suicidareDaca parintii nu intervin la timp, un copil traumatizat poate dezvolta afectiuni din intreg palierul de boli fizice sau psihice cum ar fi:1. Afectiuni ale sistemului nervos2. Afectiuni ale sistemului digestiv3. Afectiuni ale sistemului endocrin4. Tulburari de personalitate sau comportament5. Depresie6. Anxietate7. Ciclotimie8. Tulburare bipolara9. Atacuri de panica10. Ganduri sau planuri suicidare11. Tulburare obsesiv compulsiva12. Anorexie, bulimie, obezitate13. Tulburari ale somnului14. Tulburari ale vietii sau identitatii sexuale15. Adictia de droguri, alcool, tigari, medicamente16. IpohondrieUn copil traumatizat, indiferent daca provine dintr-o familie cu bani sau nu, va dezvolta suferinte cu care va ajunge sa lupte intreaga viata. Si de cele mai multe ori, tocmai pentru faptul ca nu s-a intervenit la timp, va pierde destul de multe dintre acestea. Asa poate ajunge sa isi distruga propria familie, sotie, copii. Isi poate rata cariera, relatiile cu pretenii, relatia cu societatea. Si toate acestea se pot intampla, doar pentru faptul ca a provenit dintr-o familie disfunctionala, ce nu si-a recunoscut si rezolvat problemele la timp.