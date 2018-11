Sfatul psihologului: Iata care sunt efectele benefice ale petrecerilor cu costume

Din perspectiva psihologica, conform lui Hal Stone si Sidrei Stone, omul are mai multe subpersonalitati care sunt mai constientizate de individ sau raman doar unde in infinitul subconstientului.Ei bine, o astfel de subpersonalitate, isi poate aduce omul la lumina, atunci cand se costumeaza intr-un personaj sau isi pune o masca.Este in fond, nevoia de a fi altcineva sau altceva decat ceea ce esti in fiecare zi.Daca carnavalul de la Rio evidentiaza nevoia de distractie, de dans mai mult sau mai putin senzual, Carnavalul de la Venetia vine sa reaseze, macar pentru scurt timp, categoriile sociale.De mult ori, in psihoterapie se vorbeste despre empatie. Aceasta calitate consta in a incerca sa te pui in locul celuilalt pentru a-l putea intelege mai bine; deci este evident psihologic ca exista nevoia de te pune in locul celuilalt pentru a simti sau trai asemenea lui, dar si oportunitatea de a putea juca un rol.Astfel, o costumatie sau o masca, te poate ajuta sa te imaginezi a fi o alta persoana. Te poate face rege sau bufon, mai intelept sau mai curajos, in functie de circumstante.Mastile, dincolo de petrecerile tematice, sunt cumva la tot pasul. Jobul presupune un rol, pe care il poti juca mai bine sau mai rau. Deasemenea site-urile de socializare iti ofera un avatar, tot un fel de masca, pe care il poti construi departe de realitatea a ceea ce esti cu adevarat.Asadar, putem spune ca omul are aceasta nevoie de a purta o masca. Pentru a vedea cum este sa fi altcineva sau pentru a putea emite opinii, pastrandu-si anonimatul.Depinde de tipul petrecerii. Daca vorbim de carnavalul de la Rio, benefiicile tin de starea de sanatate fizica, de dorinta de a invata sa dansezi, sau de bucuria resimtita atunci cand privesti dansul unor profesionisti.Asta te poate face mai bun, mai ingaduitor dar si mai sanatos fizic. Deasemenea iti poate asigura petrecerea unui timp de calitate impreuna cu sotia sau prietenii, dansand sau bucurandu-te de spectacol de pe margine.Daca vorbim de carnavalul de la Venetia, asa cum a fost el conceput initial, era un joc al nobilimii dar si a clasei mai sarace, ce se puteau, pentru putin timp, imagina intr-o alta pozitie sociala, decat aceea obisnuita.Iar acest joc ajuta clasele mai sarace sa se vada persoane importante, descarcandu-si astfel o parte din frustrari. Iar pe nobili, sa "isi dea in petec", in public, fara sa se mai ascunda, amuzandu-se de ceea ce vad din spatele mastii...Halloween-ul, dincolo de imaginea tenebroasa, poate ajuta individul sa isi depaseasca frica de moarte, teama de intuneric, sau sa se antreneze in a putea privi, fara sa se teama, personajele infricosatoare. Copiii se pot bucura de roadele stranse sau de privirile amuzate ale adultilor.In fond, din perspectiva psihologica, petrecerile tematice au cam doua elemente importante. Distractia de a te putea simti si purta diferit.Al doilea element fiind constituit de rodul cules din aceasta activitate.Pentru ca, orice distractie daca este cu masura, te poate ajuta sa comunici mai bine, sa inveti sa dansezi, sa iti dezvolti capacitatea de a imagina personaje, sau sa descarci frustrarile acumulate in viata de zi cu zi.In fond, ideea de a fi Batman pentru o zi, te poate face sa iti doresti sa construiesti in jurul tau o lume mai buna. Uneori, dorinta de a face bine sau de a face ceva nou, poate veni de unde nu te astepti.