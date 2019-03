Despre ipohondrie, cu psiholog Constantin Cornea: O boala reala ce nu trebuie ignorata

Un parinte ipohondru

Un parinte cu o boala grava de natura fizica sau psihica

Decesul unei persoane dragi

Boala grava a unei persoane dragi

Un istoric personal de abuz fizic sau emotional

O boala grava in copilarie

Anumite probleme de natura financiara sau de natura afectiv-sentimentala, pot duce la somatizari

O sarcina cu probleme, un avort

Un accident la care a fost martor sau pe care l-a produs

Abuzul de anumite substante: alcool, droguri, medicamente

Depresia, anxietatea sau atacul de panica pot insoti sau declansa ipohondria

Divortul sau problemele din cuplu

Probemele de la locul de munca

Anumite tulburari de personalitate

Problemele de comunicare

De obicei aceste persoane tind sa interpreteze gresit anumite probleme minore de sanatate, sau somatizari, considerand ca sunt semnele unor boli grave, pe care nu reuseste nimeni sa le descopere.Ce este important de subliniat, este faptul ca, aceste persoane nu se prefac ca sunt bolnave, ele considerandu-se cu adevarat bolnave.Din perspectiva medicala, cauza exacta nu este cunoscuta. Insa, putem enumera anumiti factori ce pot declansa aceasta afectiune:Ce ar trebui sa va dea de gandit atunci cand va ganditi ca suferiti de ipohondrie sau considerati ca anumite persoane au aceasta problema?Au tendinta de a merge la mai multi medici descriind simptome care uneori sa schimba sau pentru care nu exista, deseori, explicatii logice.Orice analiza sau opinie medicala ce nu descopera o boala il nemultumeste. De aceea, va considera ca medicul respectiv nu se pricepe, sau, mai rau, este constient ca sufera de o boala grava si nu doreste sa ii spuna.Simptomele sunt schimbatoare, sau se plimba prin tot corpul.De obicei aceste persoane considera ca au o boala grava, dar nici o analiza nu releva nimic in acest sens.Ipohondrul se poate plange de dureri de cap, considerand ca oricand poate face un atac cerebral sau chiar ca are cancer la cap.Problemele de inima sunt la fel de intalnite la ipohondru ce confunda semnalele minore de functionare ale inimii ca si semne de boala. Astfel considera ca poate face infarct sau ca sufera de o boala grava de inima.In general, ipohondrul face foarte multe analize legate de un anumit organ, cere opinia mai multor specialisti legata de posibila afectiune, insa, de fiecare data se considera nemultumit, considerand ca medicii nu se pricep, analizele nu sunt relavante, sau ii este ascunsa afectiunea de catre cei care au descoperit-o.Persoana care sufera de aceasta boala ar trebui sa apeleze la un psihoterapeut sau psihiatru. Uneori este nevoie de ambele specialitati pentru a putea da rezultate.Abordarea psihoterapeutica consta in a descoperi ce se afla in spatele ipohondriei. Care a fost factorul declansator. Astfel putem descoperi o trauma, de genul celor descrise mai sus.Ipohondria reprezinta in procent de peste 90% doar o forma de somatizare a unor probleme de natura psihologica.Terapia poate fi de durata medie si uneori, poate fi necasara si medicatia. Insa, rezultatele sunt excelente de obicei. Aceasta afectiune remediindu-se intr-un procent foarte mare cu posibilitatea de recidiva redusa.