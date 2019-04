Despre meteosensibilitate, fata in fata cu un psihoterapeut. Ce probleme ascund astfel de suferinte?

Lipsa unui partener sau probemele din cuplu

O iubire neimpartasita

Divortul

Un/o partener/a care va inseala

Probleme legate de job: somajul, lipsa de perspectiva, suprasarcina profesionala, subplata, divergente cu sefii, colegii sau subalternii

Lipsa prietenilor sau prietenii toxici

Lipsa unor hobby-uri

atacuri de panica

tulburare obsesiv compulsive

tulburare de personalitate borderline

anxietate

depresie

adictii

ganduri suicidare

Astfel, un om cu sufletul macinat de suferinte, pentru ca nu stie sa o spuna sau pentru ca s-a saturat sa se planga, invata sa se ascunda in spatele unor forme de somatizare.Si ajuge in acest fel sa se planga de faptul ca are anumite dureri pentru ca nu este soare sau pentru ca soarele este prea puternic.Deasemenea daca ploua, daca se schimba ora ori este luna plina, toate acestea sunt motive sa se planga de dureri, ce au legatura mai degraba cu suferinte sufletesti decat cu vremea de afara.Dar sa vedem care sunt cu adevarat suferintele omului modern, pe care ajunge sa le somatizeze.Traume capatate in familia de provenienta cum ar fi: o familie dezbinata, certuri dese, divort, unul dintre parinti sau ambii cu probleme psihice sau cu o boala fizica grava, decesul unui membru al familiei, alcoolism, consum de droguri.Manifestarile pot fi diverse, de la dureri care vin si pleaca, sau se tot muta prin corp, pana la frica de a iesi din casa.Insasi somatizarea este o problema psihologica destul de grava. Pentru ca este destul de dificil sa faci o persoana care somatizeaza sa inteleaga ca nu are o problema de natura fizica ci psihica.Chiar daca, ajunge sa faca zeci de analize sa mearga la mai multi medici si nu descopera nici o suferinta medicala, pacientul va considera ori ca i se ascunde o boala grava, ori ca medicii nu se pricep sa ii puna un diagnostic corect pentru durerile lui.Iar persistenta somatizarii poate duce la:Primul pas consta in a merge cu el la un medic pentru a exclude eventualele probleme medicale. Daca a facut-o deja de nenumarate ori, cu siguranta este nevoie sa mergeti impreuna, la un psihoterapeut.Daca nu va dori, mergeti voi prima data, pentru a descoperi modul in care trebuie sa il abordati pentru a-l convinge ca este nevoie sa apeleze la ajutor specializat.