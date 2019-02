Despre Mindfulness, cu Simona Nicolaescu: O tehnica simpla care te ajuta sa iti controlezi emotiile si gandurile

Observa cum apar gandurile in minte. Te poti gandi la faptul ca acestea nu trebuie sa defineasca cine esti si sa le eliberezi.

Observa ce spune corpul tau. De exemplu, tensiunea sau anxietatea pot fi adesea simtite in corp sub forma respiratiei ingreunate, tensiunilor de la nivelul muschilor, scrasnirea dintilor etc.

Crea un spatiu intre tine si gandurile tale, astfel incat sa poti reactiona cu calm, indiferent de situatie.

Imbunatatirea starii de bine. Fiind constient de tot ceea ce ne inconjoara, este mai usor sa te bucuri de placerile vietii pe masura ce acestea apar si te ajuta sa devii pe deplin angajat in activitati cotidiene, creand o capacitate mai mare de a face fata evenimentelor adverse. Concentrandu-te pe aici si acum, multi oameni constata ca sunt mai putin susceptibili de a fi prinsi in grijile legate de viitor sau regretele din trecut, sunt mai putin preocupati de aspectele legate de succes sau de stima de sine si sunt mai capabili in a forma legaturi profunde cu ceilalti.

Imbunatatirea sanatatii fizice. Oamenii de stiinta au descoperit ca tehnicile de mindfulness contribuie la imbunatatirea sanatatii fizice in mai multe moduri, precum: ameliorarea stresului, tratarea bolilor de inima, scaderea tensiunii arteriale, reducerea durerii cronice, imbunatatirea somnului si atenuarea dificultatilor gastro-intestinale.

Imbunatatirea sanatatii mentale. In ultimii ani, psihoterapeutii au apelat la meditatia mindfulness ca element important in tratarea mai multor probleme, printre care: depresia, abuzul de substante, tulburarile de alimentatie, conflictele cuplurilor, tulburarile de anxietate si tulburarea obsesiv-compulsiva.

Meditatia de baza. Stai linistit/a si concentreaza-ti atentia asupra respiratiei naturale sau asupra unui cuvant reprezentativ pe care sa il repeti in tacere. Permite gandurilor sa vina si sa dispara, fara a le judeca, in timp ce iti mentii concentrata asupra respiratiei sau repetitiei.

Senzatiile oferite de corp. Observa senzatiile subtile oferite de corpul tau, cum ar fi senzatia de mancarime sau furnicaturi, fara sa incerci sa le judeci si lasa-le sa treaca. Observa si scaneaza fiecare parte a corpului tau din cap pana in picioare, fiind constient de fiecare tensiune sau apasare.

Aspectele senzoriale. Observa mediul inconjurator si identifica stimuli de natura vizuala, auditiva, olfactiva, gustativa si senzoriala, care pot aparea in timpul meditatiei si accepta-i fara judecata.

Emotiile. Permite emotiilor sa fie prezente fara judecata. Incearca sa denumesti fiecare emotie: bucuria, furia, frustrarea. Accepta prezenta acestora fara a judeca sau a incerca sa le suprimi si lasa-le sa-ti paraseasca corpul.

Pofte sau dorinte. Incearca sa faci fata poftelor si dorintelor tale (mai ales in cazurile de dependenta de substante sau comportamente) si da-le voie sa treaca. Observa felul in care se simte corpul tau in momentul aparitiei poftelor. Inlocuieste dorinta pentru ca pofta sa dispara.

Ti-ai pus vreodata intrebarea "Ce as putea reusi, daca doar mi-as schimba modul in care gandesc si ma raportez la mediul inconjurator?!".Unii dintre voi vor raspunde ca da, si poate lucreaza deja la a-si modela felul in care gandesc, iar altii vor spune ca nu, ca nu au avut timpul necesar pentru a se preocupa in legatura cu acest subiect.Oricare ar fi nivelul fiecaruia, intotdeauna este loc de mai bine, iar abilitatea de a lucra cu propria minte este indispensabila in aceasta lume aglomerata, in care in timp ce mananci pranzul, stabilesti urmatorul meeting dar si viitoarea vacanta cu familia.Exista o tehnica de stapanire emotionala imprumutata din filosofia Buddhista si din tehnicile de meditatie derivate din ea care te ajuta la constientizarea sau trairea constienta a momentului prezent, te ajuta sa antrenezi mintea sa fie mai focusata pe ceea ce iti propui. Aceasta este tehnica mindfulness.Meditatia mindfulness este o practica simpla si, in acelasi timp, foarte puternica, prin care ne antrenam atentia si care reuseste sa ne scape de tendinta de a ne pierde in propriile ganduri, majoritatea legate de trecut sau de viitor, fapt care genereaza un stres suplimentar fata de presiunile vietii cotidiene.Constatarile unui studiu recent, publicat in Journal of Business Venturing, au aratat ca mai mult de 40% dintre respondenti au raportat ca lucreaza, in medie, 50 de ore pe saptamana sau mai mult si ca dorm mai putin de 6 ore pe noapte.Echipa a constatat ca antreprenorii care au declarat ca au avut mai multe ore de somn pe noapte sau care s-au angajat in practici constante de mindfulness au raportat niveluri mai scazute de epuizare.Profesorul emerit Jon Kabat-Zinn, fondatorul si fostul director al Clinicii de reducere a stresului de la Universitatea din Massachusetts Medical Center, a contribuit la aducerea practicii de meditatie in medicina formala si a demonstrat ca aceasta practica poate aduce imbunatatiri simptomelor fizice si psihologice precum si schimbari pozitive in sanatate, atitudini si comportamente.Inclusiv guvernul britanic a anuntat ca sute de scoli din intreaga natiune vor incorpora in curand practica de mindfulness in curricula studentilor pentru a imbunatati sanatatea mentala.Guvernul a declarat ca studentii vor lucra cu experti din domeniul sanatatii mentale, ca parte a programului de a dezvolta diverse tehnici, cum ar fi relaxarea musculara si exercitii de respiratie, precum si de a-i ajuta in gestionarea emotiilor lor.Modul in care gandim si aspectele la care ne gandim pot afecta modul in care ne simtim sau actionam. De exemplu, daca te gandesti deseori sau iti faci griji despre evenimentele tulburatoare din trecut sau viitor, s-ar putea sa te simti adesea trist sau anxios.Teoria din spatele meditatiei mindfulness este ca, prin folosirea diferitelor tehnici pentru a a-ti atrage atentia asupra prezentului (de obicei, concentrandu-te asupra corpului si a respiratiei), poti:Mindfulness este o abilitate accesibila tuturor. Ea necesita munca, ca orice terapie si practica, precum orice abilitate. Nu exista o scurtatura spre obtinerea linistii si pacii de care fiecare dintre noi are nevoie, ci doar de acordarea a cateva minute zilnic pentru noi insine.Realitatea ne-o construim singuri, in functie de gandurile pe care le plantam in noi insine, iar marimea succesului depinde doar de noi si de modul in care alegem sa traim.Ca angajati, antreprenori sau lideri ne straduim sa mentinem un echilibru in viata noastra, intre toate rolurile pe care le jucam, incercam sa avem timp pentru cei dragi noua, pentru activitatile care ne pasioneaza si ne dau un sens in viata. De aceea, le repet atat clientilor mei, in terapie, cat si mie, ca practica zilnica este obligatorie pentru echilibrul interior, este precum spalatul dintilor. Iar cand simt ca pierd controlul busolei mele interioare, tot ce am de facut este sa imi dau seama ca m-am abatut de la practica zilnica si sa o reiau.In acest sens, am pregatit un ghidaj audio care te poate ajuta sa intri in lumea meditatiei mindfulness. Am ales pentru primul exercitiu conectarea la mersul pe jos, iar atunci cand gasesti un moment in care mergi, ai putea asculta aceasta inregistrare pentru a te ghida pas cu pas cu ceea ce ai de facut, astfel incat sa poti aplica acelasi exercitiu de atentie sporita si legat de alte activitati din viata ta.