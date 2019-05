Esti prea sociabil sau, dimpotriva, antisocial? Ce afectiuni ascund aceste dorinte: Sfatul psihologului

Spre exemplu, dorinta exagarata de a fi in centrul atentiei, poate avea la baza o tulburare de personalitate narcisica sau borderline.De asemenea, daca lipsa dorintei de a socializa este permanenta, putem vorbi despre o tulburare de personalitate schizoida.Insa, daca aceasta dorinta este episodica, putem vorbi despre un sindrom depresiv.De ce cauta anumite persoane sa fie tot timpul in centrul atentiei, pe cand altele se feresc cat pot de interactiunile sociale? Tine cumva acest aspect de stima de sine?In primul rand, este important sa stim faptul ca,se formeaza in prima copilarie, in functie de interactiunile din cadrul familiei. Iar acest viciu de crestere, din nefericire, ne poate urmari toata viata.Tot in mica copilarie, se poate decide daca vom cauta cu tot dinadinsul sa obtinem atentia si afectiunea celorlalti, sau din contra, ne vom feri de societate, considerand-o periculoasa.Mai apoi, in adolescenta, sau in tinerete, stima de sine se formeaza in congruenta cu sexul opus, cu ideea de cariera sau pur si simplu prin decizia de a avea o viata echilibrata.Astfel, putem spune ca, stima de sine are nevoie de feedback, pentru a se consolida sau pentru a tine in echilibru persoana respectiva. Insa, daca acest echilibru este cautat in persoane dezechilibrate si nu remarcam acest lucru la timp, ne putem alege cu traume greu de trecut.Cum ne dam seama daca, in dorinta noastra de a socializa, suntem inconjurati de persoanele nepotrivite. Sau daca aceasta dorinta a noastra nu este cumva exagerata?Daca dorinta de a socializa nu ne lasa sa ne odihnim noaptea sau se transforma in disperare, atunci este evident ca avem o problema de natura psihologica, si trebuie cat mai curand sa apelam la un specialist.Se poate sa avem o stare anxioasa sau un inceput de tulburare borderline. Iar aceste probleme nu trec de la sine, ba din contra, se pot transforma in probleme mult mai grave.Pentru a ne da seama daca suntem inconjurati de persoanele potrivite, este deajuns sa ne intrebam, daca schimbul de experiente cu ceilalti ne face sa ne simtim bine.Insa, daca in cadrul interactiunilor descoperim faptul ca avem prieteni care ne cauta doar pentru a se plange de problemele lor, ce par ca nu se termina niciodata, este bine sa incercam sa iesim din acele relatii.Pentru ca exista posibilitatea sa ne identificam cu problemele lor, ajungand sa traim viata lor, uitand de a noastra.Deasemenea, daca avem prieteni care ne imping spre anumite adictii, este bine sa ne gandim sa renuntam la acele persoane, pentru a nu capata viciile lor.Alcoolul, tigarile, drogurile, au ajuns forme de socializare, fara de care individul nu mai reuseste sa se exprime. Sau se poate simti marginalizat pentru faptul ca, neavand aceleasi vicii cu prietenii lui, nu mai este invitat de catre acestia la discutii.Foarte des am intalnit in cabinet persoane care au ajuns sa traiasca viata sau dramele altora, fara sa isi dea seama. Sau persoane care au fost acaparate de vicii ce le-au distrus familia, cariera, sanatatea...Jean Paul Sartre spunea ca: "Omul este propriul sau proiect ce nu poate exista decat in masura in care se realizeaza pe el insusi. Si nu reprezinta nimic altceva, decat suma actelor sale." Asta inseamna ca trebuie sa realizam faptul ca trebuie sa fim foarte atenti atunci cand decidem sa intram intr-o relatie, de orice natura ar fi aceasta: de cuplu, de prietenie sau de amicitie, la beneficiile sau problemele cu care poate veni aceasta relatie.Intotdeauna am spus faptul ca, din perspectiva psihologica, boala se ia la omul sanatos, nu sanatatea la omul bolnav. Asa ca, aveti grija sa va inconjurati de persoane sanatoase. Sau, daca remarcati faptul ca acestea au anumite suferinte, nu incercati sa va trasformati in psihologul sau confidentul lor, ci incercati sa ii trimiteti la un psiholog, pentru a-si rezolva problemele. Asa va asigurati de faptul ca aveti relatii sanatoase, in care schimbul este echitabil si stima voastra de sine este la inaltime.